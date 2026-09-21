EnglishHindi

क्या आपको भी है जरूरत से ज्यादा तीखा खाना पसंद? खाने से पहले जान लें इसके क्या हो सकते हैं नुकसान

Spicy Food Side Effects: अगर आप भी जरूरत से ज्यादा तीखा खाना खाते हैं, तो आपके शरीर पर काफी सारे बदलाव देखने के लिए मिल सकते हैं.

Written by: Ritika
Published: September 21, 2026, 2:25 PM IST
क्या आपको भी है जरूरत से ज्यादा तीखा खाना पसंद? खाने से पहले जान लें इसके क्या हो सकते हैं नुकसान

Spicy Food Side Effects: लाल मिर्च, हरी मिर्च और दूसरे मसाले खाने के स्वाद को बढ़ाने के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद माने जाते हैं. कुछ लोग तो ऐसे होते हैं, जिनको जरूरत से ज्यादा तीखा खाना काफी ज्यादा पसंद आता है. खासकर अगर रोजाना बहुत अधिक मिर्च-मसाले वाली चीजें खाई जाएं, तो पाचन के साथ-साथ और भी दिक्कतें आपको होनी लगनी शुरू हो जाती है, इसलिए अधिकतर लोगों को इसका सेवन करने से बचना ही चाहिए. किसी को थोड़ी मिर्च खाने के बाद भी परेशानी नहीं होती है और कुछ लोग ऐसे होते हैं, जिनको काफी ज्यादा दिक्कत होने लग सकती है. आज आपको बताते हैं कि ज्यादा तीखा खाना खाने से शरीर में क्या-क्या दिक्कत देखने के लिए मिल सकती है?

जरूरत से ज्यादा तीखा खाने के फायदे

और पढ़ें: क्या आपका भी कर रहा है तीखा खाने का मन? तो घर पर झटपट से बनाएं ये 5 टेस्टी चीजें

1. पेट में दर्द और जलन

अगर आप भी ज्यादा जरूरत से ज्यादा तीखा खाना खाते हैं, तो आपको पेट में दर्द और जलन जैसी दिक्कत होने लग जाती है. हर बार तीखा खाना खाने के बाद पेट दर्द, जलन या बेचैनी भी होने लग जाती है.

2. सीने में जलन और एसिडिटी

अगर आप भी हद तक ज्यादा तीखा खाना खाने के शौकिन हैं और कुछ धीरे-धीरे आपके सीने में जलन जैसी दिक्कत हो रही है, तो आपको सीने में जलन और एसिडिटी की दिक्कत भी हो सकती है. जलन, खट्टी डकार और एसिडिटी की शिकायत होना शुरू हो सकती है.

3. बवासीर की परेशानी

अगर आप भी ज्यादा तीखा खाना खाते हैं, तो आपको बवासीर की दिक्कत होनी शुरू हो सकती है. जिन लोगों को पहले से बवासीर या गुदा क्षेत्र में जलन की समस्या है, उनको इससे दिक्कत हो सकती है.

4. नींद पर बुरा असर

आपको बता दें रोजाना अगर आप ज्यादा तीखा खाते हैं, तो नींद पर बुरा असर भी पड़ सकता है. इसलिए आपको इसको नहीं ज्यादा खाना चाहिए. ये आपको ही नुकसान कर सकती है.

5. मुंह में जलन और बेचैनी

बहुत ज्यादा तीखी मिर्च वाला खाना अगर आप खाते हैं, तो आपको मुंह में जलन और बेचैनी जैसी दिक्कत भी हो सकती है. इसलिए आपको ज्यादा ध्यान रखना चाहिए.

डिस्क्लेमर: यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. India.com इसकी पुष्टि नहीं करता है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. अगर आपको कोई बीमारी है या सेहत से जुड़ी कोई समस्या है, तो कुछ भी अपनाने से पहले अपने डॉक्टर से जरूर सलाह लें. हर इंसान की सेहत अलग होती है, इसलिए असर भी अलग हो सकता है.

संबंधित खबरे

Add India.com as a Preferred Source Add India.com as a Preferred Source

Tags:

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें Health की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

About the Author

Ritika

Ritika

रितिका वर्तमान में India.com हिंदी में सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. इससे पहले जी न्यूज हिंदी में लाइफस्टाइल, फैशन, फूड जैसे विषयों पर लिखने का अच्छा खासा अनुभव है. ... और पढ़ें

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.