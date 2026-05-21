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Headache Can Be A Sign Of These 5 Serious Diseases In Hindi

अक्सर रहता है सिर में दर्द? कहीं ये गंभीर 5 बीमारियों का संकेत तो नहीं, समय रहते हो जाएं सावधान

Headache Disease Symptoms: अगर अक्सर आपके सिरदर्द रहता है, तो इसको नजरअंदाज करने की गलती आपको नहीं करनी है. आइए आपको बताते हैं. गंभीर 5 बीमारियों के बारे में.

Headache Disease Symptoms: आज की भागदौड़ भरी जिंदगी, काम की टेंशन से इंसान काफी ज्यादा परेशान हो जाता है, जिस कारण सिरदर्द एक आम समस्या भी बन जाता है. मोबाइल और लैपटॉप पर घंटों काम करना, नींद की कमी, गलत खानपान की वजह से भी समस्या काफी ज्यादा बढ़ने लगती है. कई सारे लोगों को सिरदर्द की समस्या हमेशा ही बनी रहती है और वो इसको नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन ये काफी सारी गंभीर बीमारियों का संकेत भी हो सकता है. अगर सिरदर्द बार-बार हो रहा है या लंबे समय तक बना रहता है, तो आपको सावधान होने की जरूरत है. ऐसे में समय रहते सतर्क होना बेहद जरूरी है. अगर आप भी जनना चाहते हैं कि किन-किन बीमारियों का संकेत हो सकते हैं, तो आपको इस खबर में बताते हैं, ये खबर आपके लिए बेस्ट होने वाली है.

हमेशा सिरदर्द रहना किन 5 बीमारियों का संकेत

1. माइग्रेन की समस्या

अगर आपका सिरदर्द हमेशा बना रहता है, तो ये माइग्रेन की समस्या का कारण भी हो सकता है. सिर के एक हिस्से में तेज दर्द महसूस होता है और फिर उसके दौरान आपको उल्टी, चक्कर की भी समस्या होती है, तो आपको सावधान हो जाना चाहिए.

2. ब्रेन ट्यूमर

अगर हमेशा की आपके सिरदर्द रहता है दवा से भी कुछ खास असर नहीं होता है, तो आपको ब्रेन ट्यूमर की समस्या हो सकती है. लगातार बढ़ता दर्द, सुबह के समय ज्यादा दर्द होना, उल्टी इन सभी चीजों को आपको गलती से भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए.

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3. साइनस इंफेक्शन

सिरदर्द का संकेत साइनस इंफेक्शन भी हो सकता है इसलिए आपको इसको गलती से भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए. साइनस में सूजन आने पर माथे, आंखों और नाक के आसपास तेज दर्द जैसी समस्या आपको देखने को मिल सकती है.

4. हाई ब्लड प्रेशर

लगातार सिर में दर्द हाई ब्लड प्रेशर का भी संकेत हो सकता है इसलिए अगर आप नजरअंदाज करते हैं, तो ये आपके ऊपर कब भारी पड़ जाएगा पता भी नहीं चलेगा. आपको डॉक्टर के पास जाकर सलाह ले लेनी चाहिए.

5. स्ट्रोक

अचानक तेज सिरदर्द अगर आपके लगातार बना रहता है, तो ये स्ट्रोक का संकेत हो सकता है इसलिए बिना किसी देरी के आपको जल्दी से जल्दी चीजों को डॉक्टर के पास जाकर सही कर लेनी है.

(Disclaimer: यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. अपनी सेहत से जुड़ा कुछ भी कहीं भी पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.)

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