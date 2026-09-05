बार-बार झुकने पर होता है तेज सिरदर्द तो हो जाएं सावधान! इन लक्षणों को न करें नजरअंदाज

झुकने पर सिरदर्द बढ़ना अक्सर साइनसाइटिस, माइग्रेन या डिहाइड्रेशन जैसी वजहों से हो सकता है, लेकिन अगर दर्द बार-बार हो, अचानक बहुत तेज हो जाए या इसके साथ कमजोरी, देखने-बोलने में परेशानी जैसे लक्षण दिखें, तो इसे नजरअंदाज करना भारी पड़ सकता है.

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झुकने पर सिरदर्द का बढ़ना एक ऐसी समस्या है जिसका सामना बहुत से लोग अपनी ज़िंदगी में कम से कम एक बार ज़रूर करते हैं. यह साइनस इन्फेक्शन, डिहाइड्रेशन या आम सिरदर्द जैसी साधारण वजहों से हो सकता है, फिर भी, अगर दर्द बार-बार होता है, बहुत तेज़ होता है या इसके साथ कोई और लक्षण भी दिखते हैं तो इसे नज़रअंदाज़ नहीं करना चाहिए. डॉ. अदित्या गुप्ता (डायरेक्टर – न्यूरोसर्जरी और साइबरनाइफ , आर्टेमिस हॉस्पिटल गुरुग्राम) ने बताया कि इस तरह के सिरदर्द का मतलब कभी-कभी यह हो सकता है कि खोपड़ी के अंदर दबाव बढ़ गया है और कुछ मामलों में मेडिकल मदद की ज़रूरत पड़ सकती है.

साइनसाइटिस की समस्या-

डॉ. अदित्या गुप्ता ने बताया कि साइनसाइटिस इस समस्या की आम वजहों में से एक है. इंफेक्शन या एलर्जी की वजह से साइनस में सूजन आ जाती है, जिससे बलगम जमा हो जाता है और माथे, गालों, नाक और आंखों के पास दबाव बनता है. यह दबाव झुकने पर ही महसूस हो सकता है.

सिरदर्द की एक और वजह माइग्रेन भी हो सकती है। माइग्रेन से पीड़ित व्यक्ति को लग सकता है कि पोज़िशन बदलने या हिलने-डुलने पर उनका सिरदर्द बढ़ जाता है. सिरदर्द धड़कन जैसा महसूस हो सकता है और इसके साथ जी मिचलाना, उल्टी, रोशनी और आवाज़ से परेशानी या देखने में दिक्कत जैसे लक्षण हो सकते हैं. नाक बंद होने पर इस सिरदर्द को कभी-कभी साइनस की समस्या वाले सिरदर्द जैसा समझ लिया जाता है.

बहुत कम मामलों में, पोज़िशन बदलने या ज़ोर लगाने से होने वाला सिरदर्द खोपड़ी में बढ़े हुए दबाव से जुड़ा हो सकता है. ऐसा कई स्थितियों की वजह से हो सकता है जिनसे दबाव बढ़ता है, जैसे कि दिमाग की कुछ बीमारियां, ब्लीडिंग, इन्फेक्शन, या सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड के सर्कुलेशन से जुड़ी समस्याएं. इस स्थिति से जुड़ा सिरदर्द सुबह या झुकने और खांसने पर ज़्यादा तेज़ हो सकता है.

इनपर दें ध्यान-

अचानक होने वाले किसी भी तेज़ सिरदर्द , खासकर जिसे अब तक का सबसे बुरा सिरदर्द माना जाए को इमरजेंसी के तौर पर देखना चाहिए, खासकर तब जब यह अचानक शुरू हो जाए या इसके साथ कमज़ोरी, बोलने में दिक्कत, बेहोशी, देखने में परेशानी या गर्दन में अकड़न जैसे लक्षण हों.

झुकने पर होने वाला हर सिरदर्द किसी खतरनाक स्थिति का संकेत नहीं होता. इसके बावजूद, चिंताजनक सिरदर्द जो लगातार बिगड़ते जाते हैं या बार-बार होते हैं, उन पर ध्यान देना ज़रूरी है, अगर सिरदर्द नया और तेज़ है, या झुकने पर बार-बार होता है, या इसके साथ न्यूरोलॉजिकल लक्षण भी दिखते हैं, तो पेनकिलर लेने के बजाय डॉक्टर को दिखाना चाहिए.