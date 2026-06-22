स्वास्थ्य विभाग की निगरानी पर इबोला प्रभावित देशों से लौटे लोग, ये लक्षण दिखे तो तुरंत हो जाएं अलर्ट

Ebola Virus Alert And Symptoms: इबोला प्रभावित देशों से लौटे लोगों पर स्वास्थ्य विभाग की निगरानी तेज हो गई है. अगर शरीर में कुछ लक्षण नजर आएं, तो उनको आम समझकर नजरअंदाज करना पड़ सकता है भारी.

Written by: Ritika
Published: June 22, 2026, 5:26 PM IST
(Pic credit-AI)
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  • स्वास्थ्य विभाग इबोला प्रभावित देशों से लौटने वाले लोगों पर विशेष निगरानी रख रहा है.
  • तेज बुखार इबोला संक्रमण का सबसे आम शुरुआती लक्षण है, जिसको नजरअंदाज नहीं करना है.
  • इससे बचाव के लिए आपको बार-बार हाथ धोना और संक्रमित लोगों से दूरी बनाए रखना है.
  • कोई भी लक्षण दिखने पर डॉक्टर की सलाह तुरंत लें.

Ebola Virus Alert And Symptoms: इबोला वायरस (Ebola Virus) को लेकर अब स्वास्थ्य विभाग काफी ज्यादा अलर्ट में हैं. उन्होने कई जिलों में सतर्कता भी काफी ज्यादा बढ़ा दी है. आपको बता दें. पिछले एक महीने में ऐसे कई लोग हैं, जो इबोला प्रभावित देशों से भारत लौटे हैं जैसे- यूगांडा, रिपब्लिक ऑफ कांगो, जिम्बाब्वे, यूथोपिया सहित अन्य और भी देश, जिसके चलते सरकार ने निगरानी व्यवस्था को और भी ज्यादा मजबूत कर दिया है. इनमें अधिकांश लोग इंदिरापुरम, वैशाली, वसुंधरा, राजनगर और क्रॉसिंग रिपब्लिक के हैं. केंद्र सरकार ने इबोला प्रभावित देशों में रह रहे हैं भारतीय लोगों के लिए वापस आने के दिशा-निर्देश जारी किए जा चुके हैं. आपको बता दें प्रभावित देशों से आए किसी में भी इबोला जैसे लक्षण नहीं हैं और वो बिल्कुल ठीक हैं. इन सभी लोगों से फिलहाल मोबाइल के जरिए उनकी सेहत के बारे में जाना जा रहा है और यही नहीं सभी की निगरानी के लिए स्वास्थ्य विभाग की टीमें भी लगाई गई है. आपको बता दें इसके कुछ लक्षण शरीर में नजर आते हैं, जिसको आम समझने की गलती आपको भूलकर भी नहीं करनी है आइए जानते हैं वो कौन-कौन से लक्षण हैं.

इबोला वायरस के शुरुआती लक्षण क्या है?

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इबोला वायरस काफी ज्यादा खतरनाक है और इसके शुरुआती लक्षण काफी ज्यादा आम नजर आते हैं, लेकिन अगर आपके शरीर में दिखे तो आपको तुरंत डॉक्टर की सलाह लेनी है जैसे-

1. तेज बुखार
2. सिरदर्द
3. बदन दर्द
4. कमजोरी
5. गले में दर्द
6. उल्टी
7. दस्त
8. स्किन रैश

कई सारे डॉक्टरों का ये भी कहना है कि इंफेक्टेड होने के बाद लक्षण दिखने में 2 से 21 दिन भी लग सकते हैं. इंफेक्टेड व्यक्ति लक्षण से पहले किसी तरह के वायरस को नहीं फैलाता है. अगर आपने इसके बचाव के उपाय नहीं अपनाएं, तो ये समस्या काफी ज्यादा गंभीर भी हो सकती है. आइए आपको बचाव के तरीकों के बारे में बताते हैं.

इबोला वायरस से बचाव के उपाय

इबोला से बचाव के लिए आपको कई सावधानियां बरतने की जरूरत है. आइए आपको बताते हैं कि बचाव के लिए आपको क्या-क्या अपनाना है.

1. इंफेक्टेड मरीज के संपर्क में आने से बचें.
2. हाथों को बार-बार साबुन से धोएं.
3. बीमार व्यक्ति के बॉडी फ्लूइड्स को छूने से बचें.
4. लक्षण दिखने पर तुरंत डॉक्टर से सलाह लें.
5. मास्क, ग्लव्स का आपको उपयोग करना है.
6. समय-समय पर आपको हेल्थ चेकअप करवाना है.

डिस्क्लेमर: यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. India.com इसकी पुष्टि नहीं करता है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. अगर आपको कोई बीमारी है या सेहत से जुड़ी कोई समस्या है, तो कुछ भी अपनाने से पहले अपने डॉक्टर से जरूर सलाह लें. हर इंसान की सेहत अलग होती है, इसलिए असर भी अलग हो सकता है.

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रितिका वर्तमान में India.com हिंदी में सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. इससे पहले जी न्यूज हिंदी में लाइफस्टाइल, फैशन, फूड जैसे विषयों पर लिखने का अच्छा खासा अनुभव है. ... और पढ़ें

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