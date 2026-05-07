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हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट दोनों के लक्षण एक जैसे नहीं! जानिए दोनों में कैसे पहचानें अंतर?
पिछले कुछ सालों में दिल से जुड़ी बीमारियों का खतरा काफी बढ़ गया है, पहले के समय में ये समस्याएं बड़ों में देखने को मिलती थीं, लेकिन आजकल ये युवाओं को भी अपना शिकार बना रही हैं. ऐसे में आज हम आपको हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट में फर्क बताएंगे, आइए जानते हैं डॉक्टर से.
आजकल खराब लाइफस्टाल के चलते कई बीमारियों का खतरा तेजी से बढ़ रहा है, जिनमें हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट आम होते जा रहे हैं, हालांकि अक्सर दोनों के बीच कन्फ्यूज रहते हैं. ऐसे में आज हम डॉ. सुमोल रत्ना (सहायक प्रोफेसर, सामान्य चिकित्सा विभाग, एनआईआईएमएस मेडिकल कॉलेज और अस्पताल, ग्रेटर नोएडा) जानेंगे दोनों में क्या अंतर है.
हार्ट अटैक-
डॉ. सुमोल रत्ना ने बताया कि ये दोनों अलग-अलग मेडिकल स्थितियां हैं. हार्ट अटैक इसे मायोकार्डियल इन्फार्क्शन कहा जाता है, यह तब होता है जब दिल की मांसपेशियों तक खून की सप्लाई अचानक कम या बंद हो जाती है. ऐसा आमतौर पर धमनियों में ब्लॉकेज के कारण होता है, जब खून नहीं पहुंचता, तो दिल की मांसपेशियां धीरे-धीरे डैमेज होने लगती हैं.
डॉ. सुमोल रत्ना ने बताया कि हार्ट अटैक के कुछ आम लक्षण होते हैं जैसे सीने में भारीपन या दर्द, जो बाएं हाथ, गर्दन, जबड़े या पीठ तक फैल सकता है, इसके साथ सांस फूलना, पसीना आना, या घबराहट भी हो सकती है. खास बात यह है कि हार्ट अटैक के लक्षण धीरे-धीरे भी शुरू हो सकते हैं और कई बार व्यक्ति को समझने में समय लगता है कि क्या हो रहा है.
Cardiac Arrest-
अब बात करते हैं कार्डियक अरेस्ट (Cardiac Arrest) की. यह एक अचानक होने वाली और बहुत गंभीर स्थिति है, जिसमें दिल अचानक धड़कना बंद कर देता है. इसका मतलब है कि दिल शरीर में खून पंप करना बंद कर देता है, जिससे दिमाग और बाकी अंगों तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती, यह स्थिति कुछ ही मिनटों में जानलेवा बन सकती है. कार्डियक अरेस्ट के लक्षण अचानक आते हैं, व्यक्ति अचानक बेहोश हो जाता है, उसकी सांस रुक जाती है और नाड़ी (pulse) नहीं मिलती. यह एक इमरजेंसी स्थिति है, जिसमें तुरंत CPR और मेडिकल मदद की जरूरत होती है.
अब सवाल यह है कि इन दोनों में मुख्य अंतर क्या है?
सबसे बड़ा अंतर यह है कि हार्ट अटैक एक ‘सर्कुलेशन’ की समस्या है, जबकि कार्डियक अरेस्ट ‘इलेक्ट्रिकल सिस्टम’ की समस्या है. हार्ट अटैक में दिल काम करता रहता है, लेकिन उसे सही मात्रा में खून नहीं मिल रहा होता. वहीं कार्डियक अरेस्ट में दिल की धड़कन ही रुक जाती है. एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि हार्ट अटैक कभी-कभी कार्डियक अरेस्ट का कारण भी बन सकता है. यदि हार्ट अटैक के दौरान दिल की धड़कन अनियमित हो जाए, तो यह कार्डियक अरेस्ट में बदल सकता है. इसलिए हार्ट अटैक को भी हल्के में नहीं लेना चाहिए.
तुरंत क्या करें?
अब जानते हैं कि ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए. अगर किसी व्यक्ति को हार्ट अटैक के लक्षण दिखें, तो तुरंत उसे आराम दें, टाइट कपड़े ढीले करें और जल्द से जल्द अस्पताल पहुंचाने की व्यवस्था करें. डॉक्टर की सलाह से एस्पिरिन देना भी मददगार हो सकता है. वहीं अगर किसी को कार्डियक अरेस्ट हो जाए, तो हर सेकंड कीमती होता है, तुरंत CPR शुरू करें यानी छाती पर दबाव देना और यदि संभव हो तो कृत्रिम सांस देना. साथ ही एम्बुलेंस को तुरंत कॉल करें. आजकल कई जगहों पर AED मशीन भी उपलब्ध होती है, जो दिल की धड़कन को वापस लाने में मदद कर सकती है.
रोकथाम भी बहुत जरूरी है. हार्ट अटैक से बचने के लिए संतुलित आहार लें, नियमित व्यायाम करें, धूम्रपान और शराब से दूरी बनाए रखें, ब्लड प्रेशर, शुगर और कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित रखें, नियमित हेल्थ चेकअप कराना भी बेहद जरूरी है. हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट दोनों ही गंभीर स्थितियां हैं, लेकिन इनके कारण, लक्षण और इलाज अलग-अलग हैं. सही जानकारी होने से आप समय पर सही कदम उठा सकते हैं और किसी की जान बचा सकते हैं अगर आप या आपके आसपास कोई भी व्यक्ति ऐसे लक्षण महसूस करे, तो देरी न करें। जागरूकता ही सबसे बड़ी सुरक्षा है.