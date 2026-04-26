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Heath Care Tips Checking Your Phone Notifications Early In The Morning Can Be Harmful For Your Body

सुबह उठते ही चेक करते हैं फोन का नोटिफिकेशन? ये एक आदत शरीर में पैदा कर सकती हैं कई दिक्कतें

Bad Morning Habit: सुबह उठते ही फोन में नोटिफिकेशन चेक करना आजकल लोगों की आदत बन गया है. आज आपको बताते हैं ये आपके शरीर में कौन-कौन सी बीमारियों का कारण बनता है.

Bad Morning Habit: बिना फोन देखे तो लोगों के दिन की शुरूआत तक नहीं होती है. आजकल के इस डिजिटल दौर ने लोगों की आदतों में भी बदलाव देखने को मिल रहा है. लोग लेट नाइट फोन और सुबह उठते ही फोन में हमेशा लगे ही रहते हैं. किसी के पास किसी के लिए समय ही नहीं है. इसी वजह से आजकल लोग रिश्ते को भी सही तरीके से नहीं निभा पा रहे हैं. अगर आपके अंदर भी सुबह उठते ही फोन का नोटिफिकेशन चेक करने वाली आदत है, तो ये काफी ज्यादा खतरनाक साबित हो सकती है और इसका बुरा असर आपकी सेहत पर देखने को मिलता है. आपको बताते हैं कौन-कौन सी बीमारियां आपको घेर लेती हैं.

सुबह उठते ही फोन चलाने के नुकसान

1. मेंटल हेल्थ

अगर आपकी आदत भी सुबह-सुबह फोन देखने की है, तो आपकी मेंटल हेल्थ पर इसका काफी ज्यादा असर पड़ता है. आपके दिमाग में हमेशा टेंशन और नेगेटिव चीजें ही चलती रहेगी. आपका मूड भी हमेशा चिड़चिड़ा रहेगा.

2. एनर्जी लो

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सुबह-सुबह फोन चलाने वाली आदत आपके शरीर को बुरी तरह से खराब कर देती है. आप दिनभर तरोताजा नहीं रह पाते हैं और एक्टिव भी महसूस नहीं करते हैं. सुबह उठकर फोन चलाने की वजह से आपकी एनर्जी कम होती चली जाती है.

3. तनाव

अगर आप रात में लेट सोते हैं और जल्दी उठकर फोन चलाने लग जाते हैं, तो आपका चेहरा और दिमाग हमेशा थका-थका रहेगा, जिस वजह से हमेशा आप तनाव में रहेंगे. फोन को खोलते ही कुछ नोटिफिकेशन आपको हमेशा तनाव में डाल सकते हैं.

4. कॉन्फिडेंस में कमी

सुबह-सुबह फोन चलाना बिल्कुल भी एक अच्छी आदत नहीं है इसलिए आपको इस आदत को तुरंत बदल लेना चाहिए. ये एक गंदी आदत आपके कॉन्फिडेंस में कमी का कारण बन सकती है, जिससे दिन भर मूड स्विंग्स बना रह सकता है.

5. आंखों पर असर

ज्यादा समय तक या सुबह-सुबह फोन चलाने से इसका बुरा असर आपकी आंखों पर काफी ज्यादा देखने को मिलता है. ये आपकी आंखों को काफी ज्यादा कमजोर बना देता है और आपकी आंखों में भारीपन जैसी समस्या होने लगती है.

सुबह उठकर कौन-सी आदतों को अपनाएं?

आपको सुबह उठकर अच्छी-अच्छी आदतों को अपनाना चाहिए, जिससे आपका पूरा दिन अच्छे से गुजर जाए. उठकर आपको 1 गिलास पानी पीना चाहिए, फिर योगासन को करना चाहिए. किताब पढ़ने वाली आदत भी आपके अंदर होनी चाहिए. रोजाना नहाना चाहिए और हेल्दी चीजों को सेवन करना चाहिए, जिससे आप हमेशा अपने आपको फिट रख सकें. बुरी चीजें आपकी मेंटल हेल्थ पर बुरा असर डालती है.

(Disclaimer: यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. अपनी सेहत से जुड़ा कुछ भी कहीं भी पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.)

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