हाई ब्लड प्रेशर के मरीजों को इन 5 फूड्स का गलती से भी नहीं करना चाहिए सेवन, वरना बिगाड़ सकती तबीयत

High Blood Pressure Patients Diet: हाई ब्लड प्रेशर के मरीजों को कुछ ऐसी चीजें होती हैं, जिनका सेवन उनको नहीं करना चाहिए, वरना दिक्कतें काफी ज्यादा बढ़ जाती है. आइए आपको बताते हैं.

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(Pic credit-AI)

हाई ब्लड प्रेशर के मरीजों को ज्यादा नमक वाली खाने की चीजों से हमेशा बचना चाहिए.

प्रोसेस्ड और पैकेज्ड फूड्स में सोडियम अधिक होता है, इसलिए इनका सेवन भी अधिक नहीं करना है.

तला-भुना और फास्ट फूड भी नुकसानदायक हो सकता है.

डाइट में हरी पत्तेदार सब्जियां, फल, साबुत अनाज और दालें शामिल को आप कर सकते हैं.

High Blood Pressure Patients Diet: आजकल खराब खानपान, तनाव, कम शारीरिक गतिविधि और अनियमित लाइफस्टाइल आपके जीवन पर काफी ज्यादा असर डालती है और साथ ही साथ शरीर में कई सारी बीमारियों को भी घेर लेती हैं. आज के समय में अधिकतर लोगों में हार्ट अटैक, स्ट्रोक, किडनी की बीमारी और अन्य गंभीर समस्याएं बनी रहती हैं और इन्ही में से एक है हाई ब्लड प्रेशर की समस्या जिससे लोग काफी ज्यादा परेशान रहते हैं. अगर समय रहते इसे नियंत्रित न किया जाए तो और भी कई सारी बीमारियों को बढ़ा सकती हैं. हाई ब्लड प्रेशर के मरीजों को कुछ ऐसी चीजें होती हैं, जिनका सेवन गलती से भी नहीं करना चाहिए, वरना इतनी ज्यादा दिक्कतें बढ़ जाएंगी, कि फिर उससे छुटकारा पाना मुश्किल हो जाएगा. डॉक्टरों का भी मानना है कि हाई ब्लड प्रेशर के मरीजों को सिर्फ दवाइयां ही नहीं बल्कि अपने खान-पान पर काफी ज्यादा ध्यान देना चाहिए. कुछ खाने-पीने की चीजें ऐसी होती हैं, जो ब्लड प्रेशर को तेजी से बढ़ा सकती है आइए आप भी जान लीजिए.

5 फूड्स जिनका सेवन हाई ब्लड प्रेशर के मरीजों को नहीं करना चाहिए?

1. ज्यादा नमक वाले फूड्स

आपको अपनी डाइट में ज्यादा नमक वाले फूड्स को एड बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए. वरना दिक्कतें काफी ज्यादा बढ़ जाएगी और साथ ही साथ ब्लड प्रेशर भी आपका तेजी से बढ़ जाएगा. अचार, पापड़, नमकीन, चिप्स और पैकेट वाले स्नैक्स का सेवन आपको कम मात्रा में करना चाहिए, इसमें अधिक मात्रा में नमक होता है.

2. प्रोसेस्ड और पैकेज्ड फूड्स

हाई ब्लड प्रेशर वाले मरीजों को गलती से भी प्रोसेस्ड और पैकेज्ड फूड्स का सेवन नहीं करना चाहिए. ये आपके शरीर में काफी दिक्कतों को बढ़ा देता है. पैकेज्ड फूड्स में सोडियम, प्रिजर्वेटिव और अनहेल्दी फैट की मात्रा काफी ज्यादा अधिक पाई जाती है. आपको सोच-समझकर चीजें करनी चाहिए.

3. तला-भुना और फास्ट फूड

हाई ब्लड प्रेशर वाले मरीजों को तला-भुना और फास्ट फूड के सेवन से आपको हमेशा दूर रहना चाहिए. बर्गर, पिज्जा, फ्रेंच फ्राइज और समोसे जैसी चीजों का आपको गलती से भी सेवन नहीं करना चाहिए. इन चीजों का अधिक मात्रा में सेवन करने से वजन तेजी से बढ़ता है और साथ ही साथ ब्लड प्रेशर कंट्रोल करना भी मुश्किल होता है.

4. ज्यादा मीठे सॉफ्ट ड्रिंक्स

आपको गलती से भी ज्यादा मीठे सॉफ्ट ड्रिंक्स का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए. अधिक चीनी भी हाई BP के मरीजों के लिए नुकसानदायक साबित होती है और साथ ही साथ अधिक चीनी मोटापे और इंसुलिन रेजिस्टेंस का खतरा भी काफी हद तक भी बढ़ सकती है.

5. प्रोसेस्ड मीट

हाई BP के मरीजों को अपनी डाइट में प्रोसेस्ड मीट का सेवन नहीं करना चाहिए. ये चीजें आपके लिए काफी ज्यादा खतरनाक साबित हो सकती है. ये ब्लड प्रेशर को बढ़ा सकता हैं और साथ ही साथ हार्ट हेल्थ को नुकसान भी करता है.

डिस्क्लेमर: यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. India.com इसकी पुष्टि नहीं करता है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. अगर आपको कोई बीमारी है या सेहत से जुड़ी कोई समस्या है, तो कुछ भी अपनाने से पहले अपने डॉक्टर से जरूर सलाह लें. हर इंसान की सेहत अलग होती है, इसलिए असर भी अलग हो सकता है.