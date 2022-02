Vaginal Itching Treatment: वजाइना में खुजली होने के पीछे कुछ आम और कुछ गंभीर कारण (Causes of Vaginal Itching) जिम्मेदार हो सकते हैं. ऐसे में समय रहते इस खुजली को दूर करना जरूरी है. यदि महिलाओं को वजाइनल इंफेक्शन हो जाए तब भी लक्षणों के रूप में योनि में खुजली की समस्या हो सकती है. ऐसे में इस समस्या को दूर करने के लिए कुछ घरेलू उपाय आपके बेहद काम आ सकते हैं. आयुर्वेद संजीवनी हर्बल क्लिनिक शकरपुर, लक्ष्मी नगर के आयुर्वेदाचार्य डॉ. एम मुफिक से जानते हैं कि किन घरेलू उपायों से योनि की खुजली को दूर (Home remedies for Vaginal Itching) किया जा सकता है.

वजाइना की खुजली को दूर करने के उपाय

यदि वजाइना में जरूरत से ज्यादा खुजली हो रही है तो ऐसे में आप गुनगुने पानी में नमक मिलाएं और बने मिश्रण से वजाइना को धोएं. इस मिश्रण का इस्तेमाल आप दिन में दो बार करें. ऐसा करने से खुजली से राहत मिल सकती है.

बर्फ से सिकाई योनि की खुजली को शांत कर सकती है. ऐसे में आप सूती कपड़े में बर्फ को लपेटें और हल्के हल्के हाथों से सिकाई करें. ध्यान रहे कि लगातार सिकाई करने से बचें. थोड़े थोड़े समय में बर्फ को हटाते रहें. इससे अलग बर्फ को डायरेक्ट बिना कपड़े के इस्तेमाल ना करें. आप चाहे तो ठंडे पानी से भी वजाइना को धो सकते हैं.

सेब के सिरके के इस्तेमाल से भी योनि की खुजली को दूर किया जा सकता है. बता दें कि सेब के सिरके में एंटीबैक्टीरियल गुण पाए जाते हैं. साथ ही इसके अंदर एंटीफंगल गुण भी मौजूद होते हैं. ऐसे में आप सेब के सिरके को गुनगुने पानी में मिलाएं और दिन में कम से कम 2 बार वजाइना को धोएं. ध्यान रहे, सेब का सिरका अनफ्लेवर्ड होना चाहिए.

नोट – ऊपर बताए गए कुछ तरीके वजाइना की खुजली को दूर करने में उपयोगी हैं. लेकिन इन तरीकों को अपनाने के बाद भी यदि खुजली दूर न हो तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें.