'विग पहनता हूं'...बाइपोलर डिसऑर्डर वाली दवाओं ने छीने हनी सिंह के बाल, जानिए आखिर ये है क्या?

Honey Singh Reveals Losing Hair Reason: यो यो हनी सिंह ने एक इंटरव्यू में अपनी निजी जिंदगी और बीमारियों को लेकर कई सारे खुलासे किए हैं.

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(pic credit- yoyohoneysingh)

Honey Singh Reveals Losing Hair Reason: मशहूर रैपर और सिंगर यो यो हनी सिंह ने अपने गानों से लोगों के दिलों में एक खास जगह बनाई हुई है. एक बार फिर वो चर्चा में हैं. हाल ही में दिए एक इंटरव्यू में हनी सिंह ने निजी जिंदगी और स्वास्थ्य से जुड़ी चीजों का खुलासा किया है. उन्होने बताया है कि वह विग पहनते हैं. उनके सिर पर एक भी बाल नहीं है. ये भी बताया कि बाइपोलर डिसऑर्डर और नशे की लत से लड़ाई के दौरान भारी दवाइयों के साइड इफेक्ट के कारण उनको बालों से हाथ धोना पड़ा. इस बीमारी ने मानसिक ही नहीं बल्कि शारीरिक रूप से भी बुरा असर डाला है.

इस बीमारी से बाहर निकालना बिल्कुल भी उनके लिए आसान नहीं था. इलाज के दौरान उन्हें कई तरह के साइड इफेक्ट्स का भी सामना करना पड़ा था. उनका ये बयान सोशल मीडिया पर काफी तेजी से अब वायरल हो रहा है. अब लोगों के मन में ये सवाल है कि आखिर क्या है ये बाइपोलर डिसऑर्डर वाली बीमारी और इसके शरीर पर क्या-क्या लक्षण देखने को मिलते हैं. इस बीमारी को लेकर लोगों में जागरूकता होनी बेहद ही जरूरी अब हो गई है. इंटरव्यू में हनी सिंह ने बताया कि परिवार, डॉक्टरों और इलाज की मदद से उन्होंने धीरे-धीरे खुद को इस बीमारी से बाहर निकाला है.

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क्या है बाइपोलर डिसऑर्डर?

बाइपोलर डिसऑर्डर ये एक तरह की गंभीर मानसिक बीमारी है, इसमें इंसान का मूड अलग-अलग तरह से काम करता है. व्यवहार भी दूसरों के लिए हमेशा बदलता रहता है. डिप्रेशन में भी चला जाता है. रोजमर्रा की जिंदगी, रिश्तों और कामकाज पर भी इसका बुरा असर देखने को मिलता है. इस बीमारियों में खाई गई दवाओं से कुछ साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं जैसे- वजन बढ़ना, बाल झड़ना, नींद आना, कमजोरी, त्वचा से जुड़ी समस्याएं. ऐसे में आपको अपनी सेहत का खास ध्यान रखना चाहिए. बुरी आदतों और नशे जैसी चीजों से आपको हमेशा के लिए दूर रहना चाहिए. ये आपकी हेल्थ को बुरी तरह से खराब कर देती है और साथ ही कई सारी ऐसी बीमारियां भी शरीर में लग जाती हैं, जिससे निकल पाना तक मुश्किल हो जाता है. आपको इस बीमारी से जागरूक रहना बेहद ही जरूरी है.

(Disclaimer: यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. अपनी सेहत से जुड़ा कुछ भी कहीं भी पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.)