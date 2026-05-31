सिगरेट से कम हानिकारक नहीं हुक्का-वेपिंग, कभी-कभी पीने वालों के फेफड़े भी खतरे में, टॉप पल्मोनोलॉजिस्ट ने दी चेतावनी

Vaping and Lungs: भारत में तंबाकू के खिलाफ लगातार अभियान चलाए जा रहे हैं. लेकिन इन सबके बावजूद एक चिंताजनक तस्वीर सामने आ रही है. युवा काफी कम उम्र से ही धूम्रपान की गिरफ्त में आ रहा है. आज के समय में तंबाकू सिर्फ सिगरेट तक सीमित नहीं रह गया है. हुक्का, वेपिंग (vaping) और फ्लेवर्ड तंबाकू उत्पाद युवाओं के बीच तेजी से लोकप्रिय हो रहे हैं. इन्हें अक्सर “कूल ” या “कम हानिकारक विकल्प”माना जाता है, जबकि सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है.
वैज्ञानिक अध्ययनों से यह स्पष्ट हुआ है कि ई-सिगरेट्स और वेपिंग डिवाइस में मौजूद हानिकारक रसायन और निकोटिन फेफड़ों और शरीर के स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा पैदा करते हैं. निकोटिन की लत तेजी से लगती है और इससे बाहर निकलना बेहद मुश्किल हो जाता है.
निकोटिन मस्तिष्क की रासायनिक संरचना को प्रभावित करता है और लत उत्पन्न करता है. किशोरावस्था में इसका प्रभाव और भी गहरा होता है, क्योंकि इस समय मस्तिष्क का विकास जारी रहता है. प्रारंभिक संपर्क से न केवल लत लगने का खतरा बढ़ता है, बल्कि यह मानसिक स्वास्थ्य, एकाग्रता और दीर्घकालिक संज्ञानात्मक क्षमताओं पर भी प्रभाव डाल सकता है.
एक पल्मोनोलॉजिस्ट के रूप में मुझे यह चिंता सताती है कि अब हम फेफड़ों की क्षति केवल लंबे समय से भारी धूम्रपान करने वालों में ही नहीं देख रहे हैं. इसके बजाय, हम युवा लोगों में फेफड़ों के स्वास्थ्य में कमी के शुरुआती संकेत देख रहे हैं, और उनमें से कई स्वयं को नियमित तंबाकू उपयोगकर्ता भी नहीं मानते. यह धारणा का अंतर गंभीर चिंता का विषय है.
हुक्का लाउंज, कैफे और सामाजिक आयोजनों में तंबाकू का सेवन अब एक “ट्रेंड और “जीवनशैली विकल्प”के रूप में देखा जा रहा है. फ्लेवर्ड तंबाकू उत्पाद और आकर्षक पैकेजिंग युवाओं को तेजी से अपनी ओर लुभा रहे हैं. आज के डिजिटल दौर में सोशल मीडिया पर तंबाकू और वेपिंग को “कूल” और “आधुनिक” जीवनशैली के रूप में दिखाया जा रहा है, जिससे युवा भ्रामक जानकारी का शिकार हो रहे हैं.
तंबाकू सेवन का असर सिर्फ फेफड़ों तक सीमित नहीं है. यह हृदय रोग, कैंसर (खासकर मुंह और फेफड़ों का कैंसर), श्वसन संबंधी बीमारियों और कई अन्य गंभीर रोगों से जुड़ा है. निष्क्रिय धूम्रपान भी उतना ही खतरनाक है, जिससे आसपास के लोग खासतौर पर बच्चे प्रभावित होते हैं.
युवावस्था में मानव फेफड़ों को होने वाला कोई भी नुकसान उन्हें अपनी पूर्ण क्षमता तक पहुंचने से रोकता है. बिना किसी स्पष्ट लक्षण के. हालांकि, भीतर ही भीतर सूजन शुरू हो जाती है, जिससे समय के साथ फेफड़ों की कार्यक्षमता कम होती जाती है और आगे चलकर श्वसन संबंधी बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है, जिनमें अस्थमा और प्रारंभिक क्रॉनिक ऑब्सट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज (COPD) शामिल हैं.
समाधान समय पर, सक्रिय हस्तक्षेप में निहित है, केवल प्रतिक्रिया देने तक सीमित रहने में नहीं. तंबाकू के नुकसान पर बातचीत की शुरुआत स्कूलों, कॉलेजों और समाज के भीतर पहले ही की जानी चाहिए. स्वास्थ्य पेशेवरों को युवाओं की सक्रिय रूप से जांच करनी चाहिए, यहां तक कि उन लोगों की भी जो केवल कभी-कभार तंबाकू का उपयोग करते हैं.
जो व्यक्ति धूम्रपान कर रहे हैं और छोड़ना चाहते हैं, उन्हें अपने डॉक्टर से बात करनी चाहिए या राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम (NTCP) के तहत उपलब्ध सुलभ सरकारी नशामुक्ति सेवाओं का उपयोग करना चाहिए.
गंभीरता को समझते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने महत्वपूर्ण पहल की है. राज्य सरकार ने शैक्षणिक संस्थानों को पूरी तरह तंबाकू मुक्त बनाने के निर्देश जारी किए हैं. इसका उद्देश्य छात्रों को कम उम्र में तंबाकू के संपर्क में आने से रोकना है और स्कूल-कॉलेजों को सुरक्षित वातावरण प्रदान करना है.
इस समस्या के निवारण के लिए सिर्फ कानून बनाना काफी नहीं है. जागरूकता अभियानों को और प्रभावी बनाना होगा. स्कूल, कॉलेज और समुदाय स्तर पर शिक्षा कार्यक्रम चलाने होंगे. साथ ही अभिभावकों और शिक्षकों को भी बच्चों पर नजर रखनी होगी. स्वास्थ्य विशेषज्ञों की भूमिका भी अहम है. समय पर जांच, काउंसलिंग और नशामुक्ति सेवाओं को मजबूत करना जरूरी है.
विश्व तंबाकू निषेध दिवस हमें याद दिलाता है कि रोकथाम ही सबसे प्रभावी उपाय है. अगर आज सही कदम उठाए जाएं, तो आने वाली पीढ़ियों को तंबाकू के खतरे से बचाया जा सकता है. तंबाकू से दूरी सिर्फ व्यक्तिगत नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी भी है और यही जिम्मेदारी एक स्वस्थ भारत की नींव रख सकती है.
(यह लेख डॉ अनिल कुमार सिंह, चेयरमैन, चंदन इंस्टिट्यूट ऑफ रेस्पिरेटरी एंड स्लीप मेडिसिन, लखनऊ ने लिखा है. उनसे draksinghchestspecialist@gmail.com पर संपर्क किया जा सकता है)