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चोट लगने पर गर्म सिकाई करें या ठंडी? आप भी हैं कंफ्यूज तो डॉक्टर से जानें सही तरीका

आपने अक्सर देखा होगा कि चोट लगने पर लोग सिकाई का सहारा लेते हैं, हालांकि अक्सर हम में से अधिकतर लोग इस बात को लेकर कंफ्यूज रहते हैं कि कब ठंडी सिकाई करें और कब गर्म? चलिए डॉक्टर से ही जान लेते हैं.

Published date india.com Published: March 26, 2026 7:00 AM IST
email india.com By Shweta Bajpai email india.com | Edited by Shweta Bajpai email india.com
चोट लगने पर गर्म सिकाई करें या ठंडी? आप भी हैं कंफ्यूज तो डॉक्टर से जानें सही तरीका

#HumFitTohIndiaHit: जब भी चोट लगती है तो सबसे पहले लोग सिकाई की सलाह दी जाती है. सूजन और दर्द को रोकने के लिए कुछ लोग गर्म सिकाई करते हैं तो कुछ लोग ठंडी सिकाई करते हैं. सिकाई दर्द में काफी राहत पहुंचाती है. हालांकि अक्सर लोग इस बात को लेकर कंफ्यूज रहते हैं कि कौन सी सिकाई करना ज्यादा सही होता है? गर्म या ठंडी. आपके मन में भी अगर यही सवाल है तो आज इसका जवाब हम डॉ. सीमा धीर (यूनिट प्रमुख एवं वरिष्ठ सलाहकार, आंतरिक चिकित्सा विभाग, आर्टेमिस हॉस्पिटल्स) से जानेंगे.

डॉ. सीमा धीर ने इस कंफ्यूजन को दूर किया है, उन्होंने बताया कि चोट लगने के तुरंत बाद और अगले 24 से 48 घंटों तक ठंडी सिकाई करना सबसे सही होता है. इसके लिए आप बर्फ या ठंडे पानी में भिगोया कपड़ा इस्तेमाल कर सकते हैं. आप शुरुआती 72 घंटों यानी 3 दिन में सूजन और तेज दर्द में ठंडी सिकाई कर सकते हैं वहीं 3 दिन बाद या पुरानी अकड़न, मांसपेशियों के दर्द के लिए गर्म सिकाई का सहारा लें. इससे आपको जल्द राहत मिलेगी.

क्यों जरूरी है ठंडी सिकाई?

डॉ. सीमा धीर बताते हैं कि जब शरीर पर चोट लगती है, तो उस जगह की रक्त वाहिकाएं फैल जाती हैं, जिससे सूजन और दर्द बढ़ता है. ठंडी सिकाई इन रक्त वाहिकाओं को संकुचित करती है, जिससे सूजन कम होती है, दर्द में राहत मिलती है, अंदरूनी ब्लीडिंग कम होती है. ऐसे में जब भी किसी को चोट लगती है और दर्द होता है तो लोग सिकाई की ओर भागते हैं.

कैसे करें ठंडी सिकाई?

  • बर्फ को सीधे त्वचा पर न लगाएं, कपड़े में लपेट लें
  • 15–20 मिनट तक सिकाई करें
  • दिन में 3–4 बार दोहराएं

गर्म सिकाई कब करना चाहिए ?

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गर्म सिकाई चोट लगने के तुरंत बाद नहीं करनी चाहिए।, इसे 48 घंटे बाद शुरू किया जाता है, जब सूजन कम हो जाए.

  • गर्म सिकाई क्यों फायदेमंद है
  • यह ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाती है
  • मांसपेशियों को रिलैक्स करती है
  • जकड़न कम करती है
  • हीलिंग प्रोसेस को तेज करती है

अक्सर लोग चोट लगते ही गर्म सिकाई शुरू कर देते हैं, जो गलत है. इससे सूजन और बढ़ सकती है और रिकवरी में देरी होती है. चोट के पहले 48 घंटों में हमेशा ठंडी सिकाई करें ताकि सूजन और दर्द को कंट्रोल किया जा सके, इसके बाद, जब सूजन कम हो जाए, तब गर्म सिकाई से रिकवरी को तेज किया जा सकता है.

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Shweta Bajpai

Shweta Bajpai

नमस्कार, मैं श्वेता बाजपेई, वर्तमान में India.com हिंदी में चीफ सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हूं. हिंदी पत्रकारिता में लगभग 10 वर्षों के अनुभव के दौरान मैंने लाइफस्टाइल, हेल्थ, एंटरटेनमेंट ... और पढ़ें

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