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How Can You Quickly Recognize That Your Cholesterol Level Is High Know From Your Doctor The First Symptoms And How To Lower Them

कैसे तुरंत पहचानें कि कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ गया है? डॉक्टर से जानें सबसे पहले दिखने वाला लक्षण और इसे कैसे कम करें ?

आज के समय में बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल लगभग हर किसी के लिए मुसीबत बना हुआ है, ऐसे में इसके चलते दिल की बीमारियों का खतरा काफी हद तक बढ़ जाता है, ऐसे में आज हम डॉक्टर से जानेंगे कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाए तो तुरंत कैसे पहचानें

आजकल दिल से जुड़ी बीमारियां तेजी से बढ़ रही हैं. इन बीमारियों का एक बड़ा कारण है कोलेस्ट्रॉल का बढ़ जाना. बहुत से लोग इस शब्द को सुनते तो हैं, लेकिन यह नहीं समझते कि कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, यह क्यों बढ़ता है और इससे शरीर पर क्या असर पड़ता है. सही जानकारी होने से हम इस समस्या को समय रहते समझ सकते हैं और इसे नियंत्रित भी कर सकते हैं. आइए डॉ. रणजीत सिंह (प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष, जनरल मेडिसिन, एनआईआईएम्स मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल) से जानते हैं कैसे पहचानें कि कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ गया है?

डॉ. रणजीत सिंह ने बताया कि कोलेस्ट्रॉल एक तरह का चिकना पदार्थ होता है जो हमारे खून में पाया जाता है. शरीर को थोड़ी मात्रा में कोलेस्ट्रॉल की जरूरत होती है क्योंकि यह सेल के निर्माण और कुछ हार्मोन बनाने में मदद करता है, लेकिन जब इसकी मात्रा ज्यादा हो जाती है, तो यह खून की नसों में जमा होने लगता है. धीरे-धीरे यह जमा हुआ पदार्थ नसों को पतला कर देता है, जिससे खून का प्रवाह ठीक से नहीं हो पाता और दिल की बीमारी का खतरा बढ़ जाता है.

दो तरह का होता है कोलेस्ट्रॉल-

कोलेस्ट्रॉल मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है. पहला है LDL कोलेस्ट्रॉल, जिसे अक्सर बैड कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है अगर यह ज्यादा हो जाए तो यह नसों में जमा होने लगता है. दूसरा है HDL कोलेस्ट्रॉल, जिसे ‘अच्छा कोलेस्ट्रॉल’ कहा जाता है, क्योंकि यह शरीर से extra कोलेस्ट्रॉल को हटाने में मदद करता है. इसलिए डॉक्टर हमेशा LDL को कम और HDL को सही स्तर पर रखने की सलाह देते हैं. कोलेस्ट्रॉल बढ़ने पर शुरू में अक्सर कोई साफ लक्षण नहीं दिखाई देते. यहीं कारण है कि इसे कई बार साइलेंट समस्या भी कहा जाता है यानी व्यक्ति को लंबे समय तक पता ही नहीं चलता कि उसके शरीर में कोलेस्ट्रॉल ज्यादा हो गया है. इसलिए समय-समय पर ब्लड टेस्ट (लिपिड प्रोफाइल) कराना बहुत जरूरी होता है.

कुछ लोगों में कुछ लक्षण दिखाई दे सकते हैं, बार-बार सीने में भारीपन या दर्द, जल्दी थकान, सांस फूलना, या चलने-फिरने में असहजता महसूस होती है, तो यह दिल और ब्लड वेसल्स से जुड़ी समस्या का संकेत हो सकता है. कभी-कभी आंखों के आसपास पीले रंग के छोटे-छोटे दाग या त्वचा पर हल्के पीले उभार भी दिखाई दे सकते हैं, जो शरीर में ज्यादा फैट या कोलेस्ट्रॉल का संकेत हो सकते हैं, लेकिन यह लक्षण हर व्यक्ति में नहीं होते.

कोलेस्ट्रॉल बढ़ने का एक मुख्य कारण है गलत खानपान और खराब जीवनशैली अगर कोई व्यक्ति ज्यादा तली हुई चीजें, फास्ट फूड, जंक फूड, ज्यादा घी-मक्खन या बहुत ज्यादा मीठा खाता है तो शरीर में फैट की मात्रा बढ़ने लगती है इसके अलावा कम physical activity, धूम्रपान, शराब का अधिक सेवन, तनाव और मोटापा भी कोलेस्ट्रॉल बढ़ाने में भूमिका निभाते हैं. कई बार यह समस्या जेनेटिक के कारण भी हो सकती है.

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इन चीजों को डाइट में करें शामिल-

कोलेस्ट्रॉल को कैसे कम करने के लिए सबसे पहले अपने भोजन में बदलाव करना जरूरी है. कोशिश करें कि रोज के खाने में हरी सब्जियां, फल, साबुत अनाज, दालें और फाइबर से भरपूर चीजें शामिल हों. फाइबर वह तत्व है जो शरीर से अतिरिक्त फैट को बाहर निकालने में मदद करता है. तली हुई चीजें, बहुत ज्यादा घी-मक्खन, रेड मीट और जंक फूड का सेवन कम करना चाहिए. इसके बजाय सरसों का तेल, मूंगफली का तेल या जैतून का तेल सीमित मात्रा में इस्तेमाल करना बेहतर होता है.

नियमित exercise भी कोलेस्ट्रॉल कम करने का एक सरल और प्रभावी तरीका है. रोज कम से कम 30 मिनट तेज चलना, योग करना या हल्का व्यायाम करना दिल को स्वस्थ रखने में मदद करता है. इससे शरीर में अच्छे कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ सकती है और खराब कोलेस्ट्रॉल कम हो सकता है. वजन को संतुलित रखना भी बहुत जरूरी है अगर शरीर का वजन जरूरत से ज्यादा हो जाए, तो दिल और रक्त वाहिकाओं पर अतिरिक्त दबाव पड़ता है. इसलिए संतुलित भोजन और नियमित गतिविधि के माध्यम से वजन को नियंत्रित रखना चाहिए.

इसके अलावा धूम्रपान से दूर रहना और शराब का सीमित या बिल्कुल न लेना भी बहुत महत्वपूर्ण है. धूम्रपान से नसों को नुकसान पहुंचता है और दिल की बीमारी का खतरा बढ़ जाता है. अगर किसी व्यक्ति का कोलेस्ट्रॉल स्तर बहुत ज्यादा है, तो डॉक्टर दवाइयों की सलाह भी दे सकते हैं, लेकिन दवा के साथ-साथ सही जीवनशैली अपनाना भी उतना ही जरूरी होता है. केवल दवा लेने से ही पूरी समस्या हल नहीं होती, बल्कि भोजन और आदतों में सुधार करना भी जरूरी होता है.

कोलेस्ट्रॉल बढ़ना एक ऐसी समस्या है जिसे सही समय पर पहचानकर नियंत्रित किया जा सकता है. इसके लिए नियमित जांच, संतुलित भोजन, व्यायाम और स्वस्थ जीवनशैली बहुत महत्वपूर्ण हैं. अगर हम अपने शरीर के संकेतों पर ध्यान दें और समय-समय पर स्वास्थ्य जांच कराते रहें, तो दिल से जुड़ी कई गंभीर बीमारियों से बचा जा सकता है. इसलिए स्वस्थ जीवन के लिए आज से ही छोटी-छोटी अच्छी आदतें अपनाना शुरू करें, यही लंबे समय तक स्वस्थ और सक्रिय जीवन का सबसे अच्छा तरीका है.

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