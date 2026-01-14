आपको कैसे पता चलेगा कि टाइफाइड ठीक हो रहा है या नहीं? डॉक्टर ने बताए लक्षण

  • Hindi
  • How Do You Know If Typhoid Is Getting Better Know From Doctor

टाइफाइड में सुधार का मतलब सिर्फ बुखार उतर जाना नहीं है, ऐसे में आज हम डॉक्टर से जानेंगे कि कैसे जानें कि टाइफाइड सही हुआ है या नहीं

भारत में हर साल लाखों लोग टाइफाइड से प्रभावित होते हैं. यह एक बैक्टीरियल संक्रमण है जो Salmonella typhi नामक जीवाणु से फैलता है. अधिकतर मामलों में यह दूषित पानी या भोजन से शरीर में प्रवेश करता है. सही इलाज से यह पूरी तरह ठीक हो सकता है, हालांकि कई बार हमें पता नहीं चल पाता है कि ये ठीक हो भी रहा है या नहीं? आइए इसका जवाब डॉ. प्रखर पचौली (एस्थेटिक्स एंड वेलनेस के चिकित्सा निदेशक) से जानते है.

क्या है टाइफाइड?

टाइफाइड एक सिस्टमेटिक इंफेक्शन है यानी यह सिर्फ पाचन तंत्र ही नहीं, बल्कि पूरे शरीर को प्रभावित करता है. संक्रमण के शुरुआती दिनों में शरीर में सूक्ष्म रूप से सूजन (inflammation) बढ़ जाती है, जिससे बुखार, कमजोरी, पेट दर्द और सुस्ती जैसे लक्षण सामने आते हैं.

आमतौर पर टाइफाइड का इंक्यूबेशन पीरियड 6 से 30 दिन तक का होता है यानी संक्रमण के बाद लक्षण प्रकट होने में इतना समय लग सकता है.

कैसे पता करें कि टाइफाइड ठीक हो रहा है?

डॉ. प्रखर पचौली ने बताया कि लोगों की सबसे आम चिंता यही होती है कि बुखार उतर रहा है तो क्या अब ये ठीक हो गया? दरअसल, सुधार का आकलन सिर्फ बुखार से नहीं, बल्कि पूरे शरीर की क्लिनिकल और लैब स्थिति से किया जाता है.

इन संकेतों पर दें ध्यान-

  • बुखार का पैटर्न धीरे-धीरे बदलना- लगातार तेज बुखार का धीरे-धीरे घटना
  • शरीर में दर्द और कमजोरी का कम होना
  • भूख वापस आना
  • सिरदर्द और पेट दर्द में कमी
  • नींद और ऊर्जा स्तर का सुधरना

आमतौर पर सही एंटीबायोटिक शुरू होने के 3–5 दिन के भीतर बुखार कम होने लगता है. हालांकि, पूरी रिकवरी में कुछ हफ्ते लग सकते हैं.

लैब रिपोर्ट से सुधार का आकलन-

क्लिनिकल सुधार के साथ-साथ जांच रिपोर्ट भी यह निश्चित करती हैं कि संक्रमण खत्म हो रहा है या नहीं-

प्रमुख संकेत:

  • CBC (Complete Blood Count): धीरे-धीरे WBC काउंट सामान्य होना
  • CRP और ESR:सूजन के ये दो मार्कर, जब इनका स्तर घटने लगता है, तो यह पॉजिटिव संकेत है
  • ब्लड कल्चर रिपोर्ट: संक्रमण का स्रोत समाप्त होना

इलाज के दौरान ध्यान देने योग्य बातें-

टाइफाइड के इलाज में एंटीबायोटिक का पूरा कोर्स बेहद ज़रूरी है. कई लोग लक्षणों में सुधार दिखते ही दवा बंद कर देते हैं, जिससे बैक्टीरिया दोबारा सक्रिय हो जाता है और ड्रग रेजिस्टेंस की स्थिति बन सकती है. साथ ही, शरीर को आराम, पानी और हल्का भोजन देना भी उपचार का हिस्सा है.

डॉक्टरों की सलाह-

  • दवा का कोर्स बिना छोड़े पूरा करें
  • पर्याप्त पानी और ओरल रीहाइड्रेशन सॉल्यूशन (ORS) लें
  • ज्यादा तेल-मसाले, डेयरी या स्ट्रीट फूड से बचें
  • रेस्ट लें, ताकि शरीर की ऊर्जा रिकवरी पर खर्च हो सके

खतरे के संकेत-

  • बुखार घटने के बाद दोबारा बढ़ना
  • पेट में तीव्र दर्द
  • मितली या उल्टी में खून आना
  • मल का रंग गहरा या काला होना
  • अत्यधिक सुस्ती, चक्कर या भ्रम

ऐसे मामलों में तुरन्त डॉक्टर से संपर्क करना आवश्यक है, क्योंकि यह intestinal perforation (आंत फटने) या bleeding जैसी गंभीर जटिलताओं की ओर बढ़ सकता है.

टाइफाइड से बचाव कैसे करें?

  • हमेशा उबला या शुद्ध पानी पिएं
  • घर का बना ताजा भोजन करें
  • हाथ धोने और स्वच्छता की आदत रखें
  • संक्रमित व्यक्ति के साथ बर्तन या खाना साझा न करें
  • आवश्यक हो तो डॉक्टर की सलाह से टाइफाइड वैक्सीन लें

