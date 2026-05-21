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How Does A Headache Disappear Just By Taking Disprin Ask Your Doctor Whats Causing It

डिस्प्रिन खाते हैं ही कैसे छू मंतर हो जाता है सिरदर्द? डॉक्टर से समझें इसमें ऐसा क्या है

आपने अक्सर देखा होगा कि डिस्प्रिन खाने के कुछ समय बाद ही सिरदर्द गायब हो जाता है, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि इसमें ऐसा क्या होता है जिससे सिरदर्द चला जाता है? आइए जानते हैं.

हम में से अधिकतर लोग सिरदर्द होने पर दवा का सहारा लेते हैं, इस दौरान सबसे ज्यादा खाई जाने वाली दवा है Disprin, जब भी सिरदर्द होता है, तो हम में से ज्यादातर लोग तुरंत डिस्प्रिन की गोली ले लेते हैं और कुछ ही समय में दर्द कम हो जाता है या पूरी तरह गायब हो जाता है, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि आखिर ऐसा क्यों होता है? चलिए आइए Dr. Sumol Ratna (Assistant Professor, Department of Medicine, NIIMS Medical College & Hospital, Greater Noida) से जानते हैं.

डॉ. सुमोल रत्ना ने बताया कि सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि सिरदर्द कोई बीमारी नहीं, बल्कि एक लक्षण है, यह कई कारणों से हो सकता है, जैसे:

ज्यादा तनाव या स्ट्रेस

नींद की कमी

ज्यादा स्क्रीन टाइम (मोबाइल, लैपटॉप)

डिहाइड्रेशन (पानी की कमी)

सर्दी-जुकाम या बुखार

माइग्रेन जैसी समस्या

जब हमारे शरीर में या दिमाग के आसपास की नसों में सूजन या दबाव बढ़ता है, तब हमें दर्द महसूस होता है

डिस्प्रिन क्या है और इसमें क्या होता है?

डिस्प्रिन एक ऐसी दवा है, जिसमें मुख्य तत्व Aspirin होता है. Aspirin एक प्रकार की painkiller और बुखार कम करने वाली दवा है, ये दवा NSAIDs (Non-Steroidal Anti-Inflammatory Drugs) ग्रुप में आती है, यानी यह सूजन और दर्द दोनों को कम करने में मदद करती है.

डिस्प्रिन कैसे काम करती है?

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जब हमारे शरीर में दर्द होता है, तो शरीर कुछ खास केमिकल्स बनाता है जिन्हें Prostaglandins कहा जाता है, ये केमिकल्स ही दर्द और सूजन को बढ़ाते हैं. अब यहां पर Disprin (Aspirin) अपना काम शुरू करती है. यह दवा इन केमिकल्स (Prostaglandins) के बनने की प्रक्रिया को रोक देती है, जब ये केमिकल्स कम बनते हैं, तो दर्द भी कम हो जाता है. साथ ही, सूजन भी कम हो जाती है. इस वजह से सिरदर्द जल्दी ठीक हो जाता है.

डिस्प्रिन लेने के बाद कितनी जल्दी असर होता है?

आमतौर पर डिस्प्रिन लेने के:

15 से 30 मिनट के अंदर असर शुरू हो जाता है

1 घंटे के अंदर दर्द काफी हद तक कम हो सकता है

यह दवा पानी में घुलकर जल्दी शरीर में पहुंचती है, इसलिए इसका असर तेज होता है

क्या हर सिरदर्द में डिस्प्रिन लेना सही है?

नहीं, हर बार डिस्प्रिन लेना सही नहीं होता है, अगर सिरदर्द कभी-कभी हो रहा है, तो यह ठीक है, लेकिन अगर आपको बार-बार सिरदर्द होता है, तो केवल दवा लेना समाधान नहीं है. ऐसी स्थिति में आपको डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए क्योंकि:

यह माइग्रेन हो सकता है

या आंखों, ब्लड प्रेशर, या तनाव की समस्या हो सकती है

डिस्प्रिन लेने से पहले किन बातों का ध्यान रखें?

डिस्प्रिन लेते समय इन बातों का ध्यान जरूर रखें:

1. खाली पेट न लें

यह दवा पेट में जलन या एसिडिटी कर सकती है.

2. ज्यादा मात्रा में न लें

ओवरडोज से नुकसान हो सकता है, जैसे पेट में दर्द या ब्लीडिंग

3. बच्चों को बिना डॉक्टर की सलाह के न दें

खासतौर पर वायरल बुखार में बच्चों को Aspirin देना खतरनाक हो सकता है

4. अगर आपको ये समस्या है तो सावधान रहें:

पेट के अल्सर

ब्लीडिंग की समस्या

किडनी या लीवर की बीमारी

क्या डिस्प्रिन के साइड इफेक्ट भी होते हैं?

हां अगर इसका गलत या ज्यादा इस्तेमाल किया जाए तो कुछ साइड इफेक्ट हो सकते हैं:

पेट में जलन या दर्द

एसिडिटी

उल्टी या मतली

ब्लीडिंग का खतरा

इसलिए इसे जरूरत के अनुसार और सही मात्रा में ही लेना चाहिए

सिरदर्द से बचने के आसान घरेलू उपाय

हर बार दवा लेना जरूरी नहीं है, आप कुछ आसान उपाय अपनाकर भी सिरदर्द से राहत पा सकते हैं:

पर्याप्त नींद लें (7–8 घंटे)

दिन में 7–8 गिलास पानी पिएं

ज्यादा स्क्रीन टाइम से बचें

हल्का योग या मेडिटेशन करें

समय पर खाना खाएं

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