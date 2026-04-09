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How Does Fast Food Increase Your Appetite Know The Real Reason Behind Obesity

हर रोज बढ़ रही है भूख? कहीं इसके पीछे फास्ट फूड तो नहीं, आइए डॉक्टर से जानते हैं मोटापे का असली कारण

आजकल लोगों में फास्ट फूड खाने का खूब क्रेज बढ़ा है, हम में से अधिकतर लोग जानते हैं कि ये वजन बढ़ाने का काम करता है, लेकिन क्या आपको पता है इससे भूख भी बढ़ती है. आइए जानते हैं कैसे.

आजकल छोटा हो या बड़ा हर कोई फास्ट फूड खाने का शौकीन है, आपको सड़कों के किनारे फास्ट फूड कॉर्नर पर अच्छी खासी भीड़ लगी मिल जाएगी. हालांकि ये खाने में जितना टेस्टी लगता है, सेहत के लिए उतना ही खतरनाक होता है. ये वजन बढ़ाने के साथ-साथ कई गंभीर बीमारियों को न्योता भी देता है.

डॉ. सुमोल रत्ना (सहायक प्रोफेसर, चिकित्सा विभाग, एनआईआईएमएस मेडिकल कॉलेज और अस्पताल, ग्रेटर नोएडा) ने बताया कि फास्ट फूड सिर्फ वजन बढ़ाने का कारण नहीं है, बल्कि यह आपकी भूख को भी बढ़ाता है, इसमें मौजूद ज्यादा नमक, शुगर और अनहेल्दी फैट दिमाग के “hunger control system” को गड़बड़ा देते हैं, जिससे आप बार-बार खाने लगते हैं और धीरे-धीरे मोटापा बढ़ने लगता है. हमारा शरीर भूख और फुलनेस को hormones के जरिए कंट्रोल करता है, लेकिन फास्ट फूड इस पूरे सिस्टम को डिस्टर्ब कर देता है.

फास्ट फूड में हाई कैलोरीज होती हैं, लेकिन nutrition बहुत कम होता है, यानी पेट भरता है, लेकिन शरीर को जरूरी vitamins, fiber और protein नहीं मिलते. इससे थोड़ी देर बाद फिर से भूख लगने लगती है.

1. दिमाग पर असर: “और खाने का मन करता है”-

फास्ट फूड जैसे pizza, burger, fries में sugar, salt और fat का combination ऐसा होता है कि यह दिमाग में डोपामाइन रिलीज करता है, जो “feel good hormone” है. जब आप ऐसा खाना खाते हैं, तो आपको तुरंत खुशी मिलती है. दिमाग इसे याद रखता है और बार-बार उसी तरह का खाना मांगता है, यहीं कारण है कि एक बार खाने के बाद भी क्रेविंग खत्म नहीं होती है.

2. पेट नहीं, दिमाग रहता है खाली-

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फास्ट फूड में फाइबर बहुत कम होता है, फाइबर वो चीज है जो पेट को लंबे समय तक भरा हुआ महसूस कराती है, जब आप फाइबर रिच खाना (जैसे दाल, सब्जी, फल) खाते हैं, तो पेट धीरे-धीरे खाली होता है और भूख देर से लगती है, लेकिन फास्ट फूड जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है, जिससे जल्दी भूख लगती है और आप ज्यादा खाते हैं.

3. ब्लड शुगर का खेल-

फास्ट फूड, खासकर sugary drinks और refined carbs (white bread, burger buns), आपके blood sugar को तेजी से बढ़ाते हैं. इसके बाद अचानक शुगर लेवल गिरता है, जिससे आपको कमजोरी और फिर से भूख महसूस होती है, ये साइकिल बार-बार चलती रहती है और आप ओवरईट करने लगते हैं.

4. हार्मोन इंबैलेंस-

हमारे शरीर में दो मुख्य हार्मोन होते हैं:

Ghrelin – जो भूख बढ़ाता है

Leptin – जो पेट भरने का सिग्नल देता है

फास्ट फूड खाने से इन दोनों हार्मोन का बैलेंस बिगड़ जाता है. Leptin सही से काम नहीं करता, जिससे आपको पेट भरा होने का एहसास नहीं होता और आप जरूरत से ज्यादा खा लेते हैं.

5. Portion size का धोखा-

फास्ट फूड आउटलेट्स में अक्सर combo meals या large size का ऑप्शन मिलता है, इससे लोग जरूरत से ज्यादा खा लेते हैं. धीरे-धीरे ये हैबिट बन जाती है और आपका stomach capacity भी बढ़ जाता है, जिससे नॉर्मल खाना कम लगता है और ज्यादा खाने की आदत पड़ जाती है.

6. Emotional eating को बढ़ावा-

फास्ट फूड सिर्फ भूख के लिए नहीं, बल्कि मूड के लिए भी खाया जाता है. Stress, boredom या sadness में लोग junk food की तरफ ज्यादा जाते हैं, ये emotional eating धीरे-धीरे addiction बन जाती है और बिना भूख के भी खाने की आदत पड़ जाती है. मोटापा सिर्फ ज्यादा खाने से नहीं, बल्कि गलत खाने के पैटर्न से बढ़ता है.

फास्ट फूड:

● ज्यादा calories देता है

● कम nutrition देता है

● भूख को control करने वाले hormones को बिगाड़ता है

● बार-बार खाने की आदत डालता है

इन सबका इफेक्ट यह होता है कि शरीर में एक्सट्रा फैट जमा होने लगता है, खासकर पेट के आसपास.

क्या करें?

● रोजाना घर का बना खाना खाएं

● diet में fiber बढ़ाएं (सलाद, फल, whole grains)

● sugary drinks और processed food कम करें

● पानी पर्याप्त मात्रा में पिएं

● खाने के बीच gap रखें, बार-बार snacking से बचें

● stress manage करें (योग, walk, meditation)

फास्ट फूड सिर्फ पेट नहीं भरता, बल्कि आपकी भूख को बढ़ाने का काम करता है. यह आपके दिमाग और शरीर दोनों को इस तरह प्रभावित करता है कि आप बार-बार खाने लगते हैं, जिससे मोटापा तेजी से बढ़ता है.

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