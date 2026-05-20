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मोटापे और शरीर की सूजन के बीच क्या है कनेक्शन? डॉक्टर से जानें इससे कैसे प्रभावित होती है बॉडी
मोटापे के बढ़ने पर शरीर में सूजन आ जाती है, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? चलिए डॉक्टर से जानते हैं इसके पीछे के कारण
बढ़ता मोटापा हर किसी के लिए समस्या बना हुआ है, अब तो बच्चे भी इसकी चपेट में तेजी से आ रहे हैं. मोटापे से राहत के लिए लोग न जाने क्या-क्या करते हैं, कोई जिम में घंटों पसीना बहाता है तो कोई खाने से दूरी बान लेता है. कई बार शरीर में सूजन आ जाती है, जिसे हम इग्नोर कर देते हैं जो कि गलत है.
सूजन बढ़ने के कारण-
डॉ रंजना सिंह (हेड ऑफ कम्युनिटी मेडिसिन डिपार्टमेंट, NIIMS मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल, ग्रेटर नोएडा) लोग यह नहीं जानते कि मोटापा शरीर में सूजन को बढ़ाने का एक बड़ा कारण है, जब शरीर में लंबे समय तक सूजन बनी रहती है, तो इससे डायबिटीज, हार्ट डिजीज, हाई ब्लड प्रेशर, फैटी लिवर, जोड़ों का दर्द और कई दूसरी बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है, जब शरीर में जरूरत से ज्यादा फैट जमा होने लगता है तो यह सिर्फ फैट स्टोर करने का काम नहीं करती, बल्कि शरीर में ऐसे केमिकल्स रिलीज करती है जो सूजन बढ़ा सकते हैं. शरीर का एक्स्ट्रा फैट एक तरह से एक्टिव टिश्यू की तरह काम करने लगता है, जो इंफ्लेमेशन बढ़ाता है.
डॉ रंजना सिंह ने बताया कि इस स्थिति को लो-ग्रेड क्रॉनिक इंफ्लेमेशन कहा जाता है, यह सूजन बाहर से दिखाई नहीं देती, लेकिन शरीर के अंदर धीरे-धीरे नुकसान पहुंचाती रहती है. मोटापे में सूजन बढ़ने के कई कारन होते है जैसे- पेट के आसपास ज्यादा चर्बी जमा होना, इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ना, गलत खानपान, कम फिजिकल एक्टिविटी, नींद की कमी और तनाव.
दिख सकते हैं ये लक्षण-
मोटापे के कारण बढ़ने वाली सूजन के कई सिम्पटम्स होते है जैसे- हर समय थकान महसूस होना, शरीर या जोड़ों में दर्द, पेट के आसपास ज्यादा फैट बढ़ना, बार-बार बीमार पड़ना, ब्लड शुगर या कोलेस्ट्रॉल बढ़ना, सांस फूलना या कमजोरी महसूस होना आदि. मोटापे की वजह से डायबिटीज, हार्ट डिजीज, फैटी लिवर, जोड़ों का दर्द, कमजोर इम्यून सिस्टम हो सकता हैं.
रूटीन में करें बदलाव-
सूजन कम करने के लिए हेल्दी डाइट अपनाएं, रेगुलर एक्सरसाइज करें, वजन कंट्रोल में रखें, अच्छी नींद लें, तनाव कम करें, योग, मेडिटेशन और अच्छी लाइफस्टाइल अपनाएं.
अगर मोटापे के साथ ये समस्याएं जैसे अचानक बहुत ज्यादा वजन बढ़ना, लगातार थकान या कमजोरी, हाई ब्लड शुगर या हाई BP,सांस लेने में परेशानी, जोड़ों में ज्यादा दर्द, पेट के आसपास तेजी से फैट बढ़ने जैसे सिम्पटम्स दिखे तो डॉक्टर से ज़रूर मिले और जांच करवाएं, सही खानपान, रेगुलर एक्सरसाइज और हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाकर मोटापे और उससे जुड़ी सूजन को काफी हद तक कंट्रोल किया जा सकता है. समय रहते ध्यान देना लंबे समय तक हेल्दी रहने के लिए बेहद जरूरी है.