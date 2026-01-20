By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
दिमाग को चुपके से खोखला कर सकती है विटामिन B12 की कमी, ये लक्षण दिखें तो तुंरत अस्पताल भागें!
विटामिन B12 शरीर के लिए जरूरी माना जाता है, ऐसे में इसकी कमी होने पर इसका असर हमारे दिमाग पर भी पड़ता है. आइए डॉक्टर से जानते हैं इसके लक्षण
हम सब जानते हैं कि शरीर को सही तरह से चलाने के लिए अलग-अलग विटामिन और मिनरल जरूरी होते हैं. इन्हीं में से एक है विटामिन-B12,जो खासतौर पर दिमाग और नर्वस सिस्टम की सेहत के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है. जीवन कसारा (डायरेक्टर एंड सीईओ, स्टेरिस हेल्थकेयर) ने बताया कि इसकी कमी लंबे समय तक रहे तो यह दिमागी कार्यों को धीरे-धीरे प्रभावित करने लगती है. आइए सरल भाषा में समझते हैं कि यह कमी ब्रेन पर कैसे असर डालती है और इसके लक्षण क्या होते हैं.
विटामिन-B12 क्यों जरूरी है?
डॉक्टर्स बताते हैं कि विटामिन-B12 हमारे शरीर में कई अहम काम करता है—
यह नर्वस सिस्टम को सुरक्षित रखता है
दिमाग तक संदेश पहुंचाने वाली नसों को मजबूत बनाता है
शरीर में लाल रक्त कोशिकाएं बनाने में मदद करता है, जिससे दिमाग को पर्याप्त ऑक्सीजन मिलती है
याददाश्त, एकाग्रता और मूड को संतुलित रखता है
इसी वजह से इसकी कमी सबसे पहले दिमाग और नसों पर असर दिखाती है
ब्रेन पर विटामिन-B12 की कमी का असर
1. याददाश्त कमजोर होना-
डॉक्टरों के अनुसार, अगर शरीर में बी12 लगातार कम हो जाए तो ब्रेन को पर्याप्त पोषक तत्व नहीं मिल पाते. इससे व्यक्ति नाम, बातें या रोजमर्रा की चीजें याद रखने में परेशानी महसूस करने लगता है.
2. कंसंट्रेशन में दिक्कत-
दिमाग को ऊर्जा कम मिलने लगती है, जिससे ध्यान लगाने या किसी काम को समझने में मुश्किल आने लगती है. कई बार लोग छोटी-छोटी चीजें जल्दी भूल जाते हैं.
3. मूड में बदलाव और चिड़चिड़ापन-
विटामिन-B12 दिमाग में ‘फील-गुड’ हार्मोन बनाने में मदद करता है. इसकी कमी होने पर व्यक्ति ज्यादा चिड़चिड़ा, उदास या बेचैन महसूस कर सकता है.
4. नर्वस सिस्टम पर असर-
बी12 नसों की सुरक्षा करने वाली परत (मायलिन शीथ) को मजबूत करती है. इसकी कमी होने पर नसों को नुकसान पहुंचने लगता है, जिससे हाथ-पैर में झनझनाहट, सुन्नपन या कमजोरी महसूस हो सकती है.
5. ब्रेन फॉग-
कई लोग बताते हैं कि दिमाग धुंधला-धुंधला सा लगता है, सोचने-समझने की क्षमता कम हो जाती है. इसे ब्रेन फॉग कहा जाता है, जो बी12 की कमी का आम लक्षण है.
बी12 की कमी के कारण-
डॉक्टर्स बताते हैं कि इसके मुख्य कारण हैं—
शाकाहारी या वेगन डाइट में बी12 बहुत कम पाया जाता है
उम्र बढ़ने के साथ शरीर का अवशोषण कम होना
पेट की कुछ बीमारियां
लंबे समय तक कुछ दवाइयां लेना
बहुत अधिक जंक फूड या अनियमित खान-पान
कैसे करें कमी की भरपाई?
दूध, दही, पनीर, अंडा, मछली और चिकन जैसे खाद्य पदार्थ लें
डॉक्टर की सलाह से बी12 सप्लिमेंट या इंजेक्शन ले सकते हैं
हेल्थ चेकअप में नियमित रूप से बी12 स्तर की जांच करवाएं
संतुलित और पौष्टिक भोजन करें
विशेषज्ञों का कहना है कि विटामिन-B12 की कमी को हल्के में नहीं लेना चाहिए.यदि आपको लगातार भूलने की समस्या, थकान, हाथ-पैर में झनझनाहट या मूड स्विंग महसूस हो रहे हों, तो एक बार डॉक्टर से रक्त परीक्षण करवाना जरूरी है. समय रहते इलाज शुरू करने से दिमाग को होने वाले लंबे-समय के नुकसान से बचा जा सकता है