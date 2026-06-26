बिना खाना खाए इंसान कितने दिन तक जिंदा रह सकता है? डॉक्टर ने बताया शरीर में कब शुरू होता है मौत का खेल

क्या आपने कभी सोचा है कि बिना खाना खाए इंसान कितने दिनों तक जीवित रह सकता है? जानिए डॉक्टर के मुताबिक भूखे रहने पर शरीर में किस तरह के बदलाव होते हैं.

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ये बात तो हर किसी को पता है कि खाना जिंदा रहने के लिए जरूरी है, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि अगर हम खाना न खाएं तो कितने दिनों तक जीवित रह सकते हैं? डॉ. सुमोल रत्न (असिस्टेंट प्रोफेसर, मेडिसिन विभाग, NIIMS मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल, ग्रेटर नोएडा) बताते हैं कि हर व्यक्ति का शरीर अलग होता है किसी व्यक्ति की उम्र, वजन, स्वास्थ्य, पहले से मौजूद बीमारियां, शरीर में फैट की मात्रा और सबसे जरूरी, उसे पानी मिल रहा है या नहीं इन सभी बातों पर यह निर्भर करता है, अगर किसी व्यक्ति को पानी मिलता रहे, तो सामान्य परिस्थितियों में वह करीब 1 से 2 महीने तक जीवित रह सकता है. कुछ मामलों में यह समय कम या ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि वह पूरी तरह स्वस्थ रहेगा.

शरीर में शुरू हो जाते हैं बदलाव-

शरीर पहले ही कुछ दिनों में गंभीर बदलावों से गुजरना शुरू कर देता है. अगर पानी भी न मिले, तो स्थिति बहुत तेजी से बिगड़ती है और अधिकतर लोग 3 से 7 दिनों के भीतर गंभीर रूप से बीमार हो सकते हैं. गर्म मौसम, अधिक पसीना, बुखार या पहले से मौजूद बीमारी होने पर यह समय और भी कम हो सकता है. हमारा शरीर एक स्मार्ट मशीन की तरह काम करता है, जब खाना मिलना बंद हो जाता है, तो शरीर तुरंत हार नहीं मानता बल्कि अपने पास मौजूद ऊर्जा का इस्तेमाल करना शुरू कर देता है. शुरुआत में शरीर भोजन से मिली ग्लूकोज का उपयोग करता है.

इसके बाद वह लिवर और मांसपेशियों में जमा ग्लाइकोजन को ऊर्जा में बदलता है. यह भंडार लगभग 24 घंटे के भीतर काफी हद तक खत्म होने लगता है, इसके बाद शरीर अपनी ऊर्जा की जरूरत पूरी करने के लिए फैट (चर्बी) को जलाना शुरू करता है. इसी कारण लंबे समय तक भूखे रहने पर वजन तेजी से कम होने लगता है, जब शरीर में फैट भी कम होने लगता है, तब वह मजबूरी में मांसपेशियों (Muscles) को तोड़कर उनसे ऊर्जा बनाना शुरू कर देता है. यहीं वह समय होता है जब शरीर तेजी से कमजोर होने लगता है.

हो सकती हैं ये परेशानियां-

डॉ. सुमोल रत्न बताते हैं कि पहले 24 घंटे में व्यक्ति को तेज भूख लगती है. चिड़चिड़ापन, कमजोरी, सिरदर्द और थकान महसूस हो सकती है. कुछ लोगों को चक्कर भी आ सकते हैं क्योंकि ब्लड शुगर का स्तर गिरने लगता है. अगर व्यक्ति पर्याप्त पानी पी रहा है, तो शरीर धीरे-धीरे नई स्थिति के अनुसार खुद को एडजस्ट करने की कोशिश करता है. दूसरे से तीसरे दिन तक शरीर फैट को ऊर्जा के रूप में इस्तेमाल करना शुरू कर देता है. भूख की तीव्रता कुछ लोगों में थोड़ी कम महसूस हो सकती है, लेकिन कमजोरी बढ़ने लगती है. सांस से अलग तरह की गंध आ सकती है क्योंकि शरीर Ketones बनाने लगता है.

व्रत और कीटो-

यही प्रक्रिया लंबे उपवास या कीटो डाइट में भी देखी जाती है. एक हफ्ते के बाद अगर लगातार भोजन नहीं मिलता, तो शरीर में विटामिन, मिनरल्स और प्रोटीन की कमी बढ़ने लगती है, व्यक्ति का वजन तेजी से घटता है, मांसपेशियां कमजोर होने लगती हैं और रोजमर्रा के काम करना भी मुश्किल हो सकता है. इस समय इम्युनिटी भी कमजोर होने लगती है, जिससे संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है, जिससे शरीर के लगभग सभी अंग प्रभावित होने लगते हैं. दिल की मांसपेशियां कमजोर हो सकती हैं, जिससे हार्ट की धड़कन धीमी या अनियमित हो सकती है. ब्लड प्रेशर कम होने लगता है और बार-बार चक्कर आने की समस्या हो सकती है. किडनी और लिवर की कार्यक्षमता भी प्रभावित हो सकती है. शरीर का तापमान गिरने लगता है और व्यक्ति को हमेशा ठंड महसूस हो सकती है.

तेजी से होते हैं हार्मोनल बदलाव-

महिलाओं में मासिक धर्म रुक सकता है, जबकि पुरुषों और महिलाओं दोनों में हार्मोनल बदलाव देखने को मिल सकते हैं. भुखमरी तब खतरनाक हो जाती है जब शरीर के पास ऊर्जा के लिए इस्तेमाल करने लायक फैट और मांसपेशियां भी खत्म होने लगती हैं. ऐसी स्थिति में दिल, दिमाग, फेफड़े और किडनी ठीक से काम नहीं कर पात. व्यक्ति बेहद कमजोर हो जाता है, चलना-फिरना मुश्किल हो जाता है और बेहोशी तक आ सकती है. अगर समय रहते इलाज और पोषण न मिले, तो ऑर्गन फेल्योर, गंभीर संक्रमण, दिल की धड़कन रुकने या अन्य जटिलताओं के कारण जान का खतरा पैदा हो सकता है.

अगर कोई व्यक्ति कई दिनों तक भूखा रहा हो, तो उसे अचानक बहुत ज्यादा खाना नहीं खिलाना चाहिए, ऐसा करने से शरीर में Refeeding Syndrome नाम की गंभीर स्थिति हो सकती है. इसमें शरीर के इलेक्ट्रोलाइट्स तेजी से बदलते हैं, जिससे दिल, दिमाग और अन्य अंग प्रभावित हो सकते हैं. इसी वजह से लंबे समय तक भूखे रहे व्यक्ति को डॉक्टर की निगरानी में धीरे-धीरे और संतुलित आहार दिया जाता है.