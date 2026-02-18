Hindi Health

How Long Can A Person Survive Without Food Know Learn From A Doctor

बिना खाए कितने दिन जिंदा रह सकता है इसांन? क्या आपको है पता, आइए डॉक्टर से जानें

ये बात तो हर किसी को पता है कि खाने के बिना इंसान जिंदा नहीं रह सकता है, लेकिन क्या आपको पता है कितने दिन? चलिए डॉक्टर से जानते हैं.

बिना खाना खाए इंसान कितने दिन जिंदा रह सकता है, यह सवाल अक्सर लोगों के मन में आता है. कई बार उपवास, बीमारी, दुर्घटना या किसी आपात स्थिति में यह सवाल और भी गंभीर हो जाता है. फिल्मों और कहानियों में तो लोग हफ्तों बिना खाए जिंदा दिखा दिए जाते हैं, लेकिन असल ज़िंदगी में शरीर की एक तय सीमा होती है. डॉ. सुमोल रत्ना (सहायक प्रोफेसर, चिकित्सा विभाग, एनआईआईएमएस मेडिकल कॉलेज और अस्पताल, ग्रेटर नोएडा) ने बताया कि बिना खाना खाए जिंदा रहना संभव तो है, लेकिन यह शरीर की ताकत, पानी की उपलब्धता और व्यक्ति की सेहत पर निर्भर करता है.

डॉ. सुमोल रत्ना ने बताया कि सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि शरीर को ज़िंदा रहने के लिए ऊर्जा चाहिए. यह ऊर्जा हमें खाने से मिलती है. खाना शरीर को ताकत देता है, मांसपेशियों को चलाता है, दिमाग को काम करने में मदद करता है और अंदरूनी अंगों को सही रखता है, जब हम खाना बंद कर देते हैं तो शरीर तुरंत बंद नहीं हो जाता, बल्कि धीरे-धीरे अपने अंदर जमा ऊर्जा का इस्तेमाल करने लगता है.

20 से 30 दिन तक ज़िंदा रह सकता है-

डॉक्टर बताते हैं कि अगर इंसान को पानी मिलता रहे, तो वह बिना खाना खाए लगभग 20 से 30 दिन तक ज़िंदा रह सकता है, लेकिन यह कोई तय नियम नहीं है. कुछ लोग इससे कम समय में बहुत कमजोर हो जाते हैं, जबकि कुछ लोग थोड़ा ज़्यादा समय तक टिक सकते हैं अगर पानी भी न मिले तो इंसान 3 से 5 दिन से ज़्यादा जिंदा नहीं रह पाता, पानी शरीर के लिए खाने से भी ज़्यादा जरूरी है.

जब इंसान खाना बंद करता है, तो शरीर सबसे पहले खून में मौजूद शुगर का इस्तेमाल करता है. यह शुगर सिर्फ कुछ घंटों तक ही शरीर को ऊर्जा दे पाती है. इसके बाद शरीर लीवर में जमा ग्लाइकोजन नाम की ऊर्जा का सहारा लेता है. यह भंडार भी लगभग 24 घंटे में खत्म हो जाता है. इसके बाद शरीर को मजबूरी में फैट यानी चर्बी को जलाना पड़ता है.

कुछ दिनों तक शरीर चर्बी से ऊर्जा ले सकता है। इस दौरान वजन तेजी से घटता है. इंसान को कमजोरी, चक्कर, थकान और ठंड ज़्यादा लगने लगती है अगर यह स्थिति लंबी चलती है, तो शरीर मांसपेशियों को भी तोड़कर ऊर्जा लेने लगता है. यह बहुत खतरनाक स्थिति होती है, क्योंकि मांसपेशियों में सिर्फ हाथ-पैर ही नहीं, बल्कि दिल और सांस की मांसपेशियाँ भी शामिल होती हैं.

ब्लड शुगर लेवल खतरनाक स्तर तक गिर सकता है-

लगभग 7 से 10 दिन बिना खाना खाए रहने पर शरीर में कई बदलाव दिखने लगते हैं. व्यक्ति बहुत कमजोर महसूस करता है, चलने में परेशानी होती है, ध्यान लगाने में दिक्कत आती है और चिड़चिड़ापन बढ़ जाता है. ब्लड प्रेशर कम हो सकता है और ब्लड शुगर खतरनाक स्तर तक गिर सकती है. इस समय शरीर संक्रमण से लड़ने की ताकत भी खोने लगता है.

15 से 20 दिन के बाद स्थिति और गंभीर हो जाती है. शरीर में प्रोटीन की भारी कमी हो जाती है. बाल झड़ने लगते हैं, त्वचा रूखी और बेजान हो जाती है, घाव भरने बंद हो जाते हैं और इम्यून सिस्टम लगभग काम करना बंद कर देता है. इस समय मामूली इंफेक्शन भी जानलेवा बन सकता है. दिमाग की कार्यक्षमता भी प्रभावित होती है और व्यक्ति भ्रम की स्थिति में जा सकता है.

डॉक्टर साफ कहते हैं कि हर व्यक्ति की सहनशक्ति अलग होती है, जो लोग पहले से कमजोर हैं, जिन्हें डायबिटीज, दिल की बीमारी, किडनी की समस्या या कैंसर जैसी बीमारी है, वे बिना खाना खाए बहुत कम समय तक ही जिंदा रह पाते हैं. बच्चों और बुज़ुर्गों में यह खतरा और भी जल्दी बढ़ जाता है. वहीं, जिन लोगों के शरीर में पहले से ज़्यादा फैट होता है, वे थोड़े ज़्यादा दिन तक बिना खाना खाए रह सकते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि यह सुरक्षित है.

शरीर के लिए गंभीर खतरा-

कई लोग उपवास या व्रत का उदाहरण देते हैं. डॉक्टर बताते हैं कि धार्मिक उपवास और भूखा रहने में बहुत फर्क होता है. उपवास में लोग पानी, फल, दूध या हल्का आहार लेते हैं. इससे शरीर को कुछ न कुछ पोषण मिलता रहता है, लेकिन पूरी तरह बिना खाना खाए रहना शरीर के लिए गंभीर खतरा बन सकता है.

कुछ मामलों में, जैसे भूख हड़ताल या मानसिक बीमारी, लोग जानबूझकर खाना छोड़ देते हैं. ऐसे मामलों में डॉक्टर लगातार निगरानी की सलाह देते हैं. लंबे समय तक भूखा रहने से शरीर के अंग स्थायी रूप से खराब हो सकते हैं. कई बार इंसान बच तो जाता है, लेकिन उसे जीवन भर कमजोरी या किसी अंग की समस्या झेलनी पड़ती है.

लंबे समय तक भूखे रहने के बाद अचानक ज़्यादा खाना भी खतरनाक हो सकता है, इसे ‘रीफीडिंग सिंड्रोम’ कहा जाता है, इसमें शरीर अचानक मिले पोषण को संभाल नहीं पाता और दिल, फेफड़े या दिमाग पर असर पड़ सकता है. इसलिए लंबे समय तक बिना खाए रहने के बाद खाना हमेशा डॉक्टर की सलाह से ही शुरू करना चाहिए. अगर किसी कारण से कोई व्यक्ति खाना नहीं खा पा रहा है, जैसे बीमारी या ऑपरेशन के बाद, तो डॉक्टर तरल आहार, ड्रिप या पोषण सप्लीमेंट की मदद लेते हैं. इसका मकसद यही होता है कि शरीर को पूरी तरह भूखा न रहने दिया जाए. आज के समय में मेडिकल साइंस के पास ऐसे कई तरीके हैं, जिनसे शरीर को जरूरी पोषण दिया जा सकता है.

इंसान कुछ समय तक बिना खाना खाए जिंदा रह सकता है, लेकिन यह शरीर के लिए बहुत बड़ा झटका होता है. यह न तो सुरक्षित है और न ही स्वस्थ. शरीर को रोज सही मात्रा में खाना और पानी मिलना जरूरी है, ताकि वह ठीक से काम करता रहे. भूखे रहकर शरीर को सजा देना किसी भी तरह से सही नहीं है. अगर पानी मिलता रहे, तो इंसान लगभग 20 से 30 दिन तक बिना खाना खाए जिंदा रह सकता है, लेकिन इस दौरान शरीर अंदर से बहुत कमजोर हो जाता है अगर पानी भी न मिले, तो कुछ ही दिनों में जान का खतरा हो जाता है, इसलिए भूख को नजरअंदाज न करें और अगर लंबे समय तक भूख न लगना या खाना न खा पाना जैसी समस्या हो, तो तुरंत डॉक्टर से सलाह लें. सही समय पर लिया गया इलाज जान बचा सकता है.

