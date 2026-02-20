Hindi Health

How Long Does It Take To Get Pregnant Using Ivf Know All The Details From Experts To Avoid Confusion

IVF से प्रेग्नेंट होने में कितना टाइम लगता है? डॉक्टर से जानें सही उम्र और टाइम

आजकल कई जोड़े माता-पिता बनने के लिए IVF का सहारा लेते हैं, हालांकि अक्सर लोगों के दिमाग में ये सवाल आता है कि IVF से प्रेग्नेंट होने में कितना समय लगता है? आइए डॉक्टर से जानते हैं.

बांझपन यानी Infertility एक ऐसी स्थिति है जो बहुत निजी होती है और मानसिक रूप से भी काफी तनाव दे सकती है आज के समय में यह समस्या दुनिया भर में तेजी से बढ़ रही है और भारत में भी लगभग 15 प्रतिशत दंपति गर्भधारण करने में कठिनाई का सामना कर रहे हैं. डॉ. शीतल जिंदल (एमबीबीएस, एमडी ओबीजी, ईपीएचएम (आईआईएम कोलकाता), वरिष्ठ सलाहकार और चिकित्सा निदेशक (चिकित्सा आनुवंशिकी कार्यक्रम निदेशक_जिंदल आईवीएफ चंडीगढ़) ने बताया कि जब कोई महिला नियमित रूप से बिना किसी गर्भनिरोधक के एक साल तक कोशिश करने के बाद भी गर्भवती नहीं हो पाती तो इसे बांझपन माना जाता है.

डॉ. शीतल जिंदल बताती हैं कि 35 साल से कम उम्र की महिलाओं में 12 महीने बाद जांच की सलाह दी जाती है, जबकि 35 साल या उससे ज्यादा उम्र की महिलाओं के लिए 6 महीने बाद ही जांच शुरू कर दी जाती है, क्योंकि उम्र बढ़ने के साथ अंडों की गुणवत्ता और संख्या दोनों कम होती जाती हैं. इससे गर्भधारण की संभावना भी घटती है, यह समझना जरूरी है कि यह सिर्फ महिला की समस्या नहीं होती, पुरुष भी बराबर रूप से जिम्मेदार हो सकते हैं. ओवुलेशन की समस्या, एंडोमेट्रियोसिस, कम स्पर्म काउंट, या हार्मोन असंतुलन इसके आम कारण हैं. अच्छी बात यह है कि आधुनिक चिकित्सा विज्ञान, खासकर आईवीएफ (IVF), ऐसे दंपतियों को माता-पिता बनने का अवसर दे रहा है.

आईवीएफ से पहले की जरूरी जांच और तैयारी-

IVF शुरू करने से पहले डॉक्टर कई महत्वपूर्ण जांच करते हैं ताकि यह समझा जा सके कि गर्भधारण में देरी क्यों हो रही है? इन जांचों में महिला के हार्मोन स्तर, अंडाशय की क्षमता यानी ओवेरियन रिजर्व, गर्भाशय की स्थिति और फैलोपियन ट्यूब की जांच शामिल होती है. पुरुष के लिए स्पर्म की गुणवत्ता और संख्या की जांच की जाती है. अल्ट्रासाउंड, ब्लड टेस्ट और सीमेन एनालिसिस जैसी जांचों से डॉक्टर को इलाज की योजना बनाने में मदद मिलती है और यह अनुमान लगाया जाता है कि कितने आईवीएफ साइकल की जरूरत पड़ सकती है. इसके अलावा जीवनशैली भी बहुत अहम भूमिका निभाती है. संतुलित आहार, सही वजन, नियमित व्यायाम, पर्याप्त नींद और कम तनाव प्रजनन क्षमता को बेहतर बनाते हैं. धूम्रपान, शराब, जंक फूड और प्रदूषण के अधिक संपर्क से बचना भी जरूरी है अगर दंपति पहले से इन बातों का ध्यान रखें, तो आईवीएफ की सफलता की संभावना बढ़ सकती है और परिणाम जल्दी मिल सकते हैं.

आईवीएफ प्रक्रिया कैसे काम करती है-

IVF एक चरणबद्ध प्रक्रिया है जिसमें समय, धैर्य और विशेषज्ञ निगरानी की जरूरत होती है. सबसे पहले महिला को कुछ खास हार्मोनल दवाएं दी जाती हैं ताकि अंडाशय एक की बजाय कई परिपक्व अंडे तैयार करे. इसके बाद एक छोटी सी मेडिकल प्रक्रिया के जरिए इन अंडों को निकाला जाता है, लैब में इन अंडों को स्पर्म के साथ मिलाकर निषेचन कराया जाता है, जिससे भ्रूण बनते हैं. इन भ्रूणों को कुछ दिनों तक प्रयोगशाला में बढ़ने दिया जाता है और फिर एक या दो अच्छे भ्रूण महिला के गर्भाशय में ट्रांसफर किए जाते हैं. इस पूरी प्रक्रिया की सफलता कई बातों पर निर्भर करती है, जैसे अंडों और स्पर्म की गुणवत्ता, भ्रूण का विकास और गर्भाशय की अंदरूनी परत की तैयारी. एक आईवीएफ साइकल आमतौर पर 4 से 6 हफ्तों में पूरा होता है, लेकिन हर दंपति के लिए परिणाम अलग हो सकते हैं.

आईवीएफ से गर्भधारण में कितना समय लग सकता है?

हालांकि एक IVF साइकल लगभग एक महीने का होता है, लेकिन गर्भधारण कब होगा यह हर जोड़े के लिए अलग होता है. 35 साल से कम उम्र की महिलाओं में अक्सर 1–2 साइकल में सफलता मिल सकती है, जबकि ज्यादा उम्र की महिलाओं को अंडों की गुणवत्ता कम होने के कारण अधिक साइकल की जरूरत पड़ सकती है. कुछ मामलों में पहली कोशिश में ही सफलता मिल जाती है, जबकि कुछ दंपतियों को कई प्रयास करने पड़ते हैं. यह प्रक्रिया शारीरिक और भावनात्मक रूप से थका सकती है. शरीर दवाओं पर कैसी प्रतिक्रिया देता है और भ्रूण गर्भाशय में सही तरह से चिपकता है या नहीं, यह भी समय को प्रभावित करता है. कुछ जोड़े आईवीएफ से पहले IUI जैसी प्रक्रिया भी अपनाते हैं, जिससे पूरा इलाज लंबा हो सकता है. इसलिए पहले से यह समझ लेना जरूरी है कि यह सफर कई महीनों का हो सकता है.

आईवीएफ की सफलता को प्रभावित करने वाले अन्य कारक-

आईवीएफ की सफलता सिर्फ उम्र और बुनियादी मेडिकल समस्या पर निर्भर नहीं करती, बल्कि कई अन्य छोटे लेकिन महत्वपूर्ण कारक भी भूमिका निभाते हैं. भ्रूण ट्रांसफर का सही समय, डॉक्टर का अनुभव और इस्तेमाल की जाने वाली तकनीक बहुत अहम होती है. गर्भाशय की परत की मजबूती और भ्रूण को स्वीकार करने की क्षमता भी जरूरी है. कितने भ्रूण ट्रांसफर किए गए और वे किस स्टेज पर थे, इससे भी नतीजे बदल सकते हैं. कुछ मामलों में हल्की जेनेटिक या इम्यून सिस्टम से जुड़ी समस्याएं भी असर डाल सकती हैं. भ्रूण ट्रांसफरf के बाद डॉक्टर द्वारा दी गई दवाओं को समय पर लेना, ज्यादा भागदौड़ से बचना और नियमित जांच कराना भी सफलता की संभावना बढ़ाता है.

आईवीएफ के दौरान सही उम्मीदें रखना क्यों जरूरी है-

आईवीएफ का फैसला लेने वाले दंपतियों के लिए धैर्य और सही जानकारी सबसे बड़ी ताकत होती है. फिल्मों या सोशल मीडिया पर भले ही जल्दी सफलता की कहानियां दिखाई जाती हों, लेकिन असल जिंदगी में हर जोड़े का अनुभव अलग होता है. औसतन कई दंपति 2–3 साइकल में सफलता हासिल करते हैं, कुछ पहले प्रयास में सफल हो जाते हैं, जबकि कुछ को ज्यादा समय लग सकता है. डॉक्टर से नियमित सलाह लेना, उनकी बातों का पालन करना और स्वस्थ जीवनशैली बनाए रखना सफलता की संभावना बढ़ाता है. पति-पत्नी के बीच खुली बातचीत, एक-दूसरे का भावनात्मक सहारा और सकारात्मक सोच इस सफर को आसान बनाते हैं जब दंपति समयसीमा और संभावित चुनौतियों को पहले से समझ लेते हैं, तो वे ज्यादा आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ पाते हैं और अनावश्यक तनाव से बच सकते.

