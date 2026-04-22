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लो Vitamin D लेवल कैसे पुरुषों और महिलाओं की फर्टिलिटी को करता है प्रभावित? डॉक्टर से जानिए इसके गंभीर असर
Vitamin D की कमी शरीर के हार्मोन बैलेंस को बिगाड़ सकती है, जिससे प्रेग्नेंसी में दिक्कत आ सकती है. यह पुरुषों में स्पर्म क्वालिटी और महिलाओं में ओव्यूलेशन को प्रभावित करता है.
भारत में अमूमन हर व्यक्ति विटामिन डी की कमी से जूझ रहा है, यह एक आम लेकिन बहुत ही चिंता पैदा करने वाला विषय है, क्यों कि इसका असर सिर्फ हड्डियों तक सीमित नहीं रहता. डॉ. सीमा धीर (यूनिट प्रमुख एवं वरिष्ठ सलाहकार – आंतरिक चिकित्सा, आर्टेमिस हॉस्पिटल्स) ने बताया कि दरअसल, विटामिन डी की कमी पुरुष और महिलाओं दोनों की फर्टिलिटी को प्रभावित कर सकता है. यह शरीर के हार्मोनल बैलेंस और रिप्रोडक्टिव सिस्टम के सही काम करने में अहम भूमिका निभाता है, इसकी कमी से माता पिता बनने में दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है.
महिलाओं में क्या असर पड़ता है?
डॉ. सीमा धीर ने बताया कि महिलाओं के शरीर में विटामिन D हार्मोन को बैलेंस रखने में मदद करता है. इसकी कमी से ओव्यूलेशन पर असर हो सकती है, जिससे कई मामलों में गर्भधारण में दिक्कत आ सकती है. विटामिन डी का संबंध PCOS से हो सकता है, जो महिलाओं में इनफर्टिलिटी का एक बड़ा कारण है. इसके अलावा IVF जैसी प्रक्रियाओं में भी पर्याप्त विटामिन D लेवल होने पर सफलता की संभावना बेहतर मानी जाती है.
पुरुषों की फर्टिलिटी पर असर-
विटामिन D पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को प्रभावित करता है, जो स्पर्म प्रोडक्शन के लिए जरूरी है. इसकी कमी से स्पर्म काउंट, मोर्तिलिटी और क्वालिटी पर नकारात्मक असर पड़ सकता है, यानी पुरुषों में भी यह इनफर्टिलिटी का एक छुपा हुआ कारण बन सकता है.
क्यों होती है विटामिन D की कमी?
लाइफस्टाइल ही इसका भी दोषी बन गया है. आज कल लोग आराम के चलते अपनी सेहत को नुकसान पहुंचा रहे हैं. कुछ लोगों को धूप में बैठने का मौका नहीं मिलता है, तो कुछ लोग धूप खाना ही नहीं चाहते हैं. धूप में कम समय बिताना, ज्यादातर समय घर या ऑफिस में रहना, खराब डाइट, ये सभी विटामिन D की कमी को बढ़ाते हैं.
विटामिन D की कमी के लक्षण-
थकान, मांसपेशियों में दर्द, कमजोरी और मूड स्विंग जैसे संकेत दिख सकते हैं, लेकिन कई बार बिना किसी लक्षण के भी इसकी कमी बनी रहती है.
कैसे सुधारें विटामिन D लेवल?
- रोजाना 15–20 मिनट सुबह की धूप लें
- डाइट में दूध, अंडा, मछली और फोर्टिफाइड फूड शामिल करें
- सप्लीमेंट लें
- नियमित हेल्थ चेकअप कराएं