Explainer: इंसान बिना सोए कितने दिन तक रह सकता है जिंदा? डॉक्टर ने बताया दिमाग में क्या पड़ता है असर

How Many Days Can A Person Survive Without Sleep: हमारे शरीर के लिए खाने से लेकर सोना तक बेहद ही जरूरी होता है. नींद से जुड़ी दिक्कतें काफी ज्यादा आजकल लोगों में देखने को मिल रही है उसी से जुड़ा एक सवाल ये है कि इंसान बिना सोए कितने दिन तक रह सकता है जिंदा? आइए जानते हैं.

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अगर आप बिना सोए 24 घंटे रहते हैं, तो आपका दिमाग धीरे-धीरे काम करना बंद करता है

बिना सोए आप 72 घंटे से ज्यादा समय तक जिंदा नहीं रह सकते.

नींद न लेने से दिमाग पर इसका असर सबसे ज्यादा पड़ता है.

अगर आपको नींद न आने की दिक्कत लंबे समय से चल रही है, तो डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

How Many Days Can A Person Survive Without Sleep: आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी, काम का तनाव इतना ज्यादा होने लगा है, कि लोग ठीक से खा और सो तक नहीं पाते हैं. खाना, पानी और सांस के साथ-साथ शरीर के लिए सोना भी काफी ज्यादा जरूरी है, वरना शरीर में कई तरह-तरह की दिक्कतें और बीमारियां होनी शुरू हो जाती है. नींद का आने की समस्या से दिमाग पर भी इसका बुरा असर पड़ता है. इंसान को समझ में नहीं आता है कि क्या करें और क्या न करें? लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि अगर इंसान कई दिनों तक बिल्कुल न सोए तो उसके शरीर में क्या-क्या असर देखने को मिल सकता है? क्या इंसान बिना सोएं जिंद रह सकता है अगर हां, तो कितने दिनों तक जिंदा रह सकता है? डॉक्टरों का कहना है कि लगातार नींद की कमी के कारण शरीर के साथ-साथ दिमाग भी कमजोर होने लगता है. नींद भी हमारे लिए उतनी ही जरूरी है, जितनी और चीजें हैं. आइए आपको कैलाश हॉस्पिटल के डॉ. उमाशंकर शर्मा से हुई बातचीत में के बारे में बताते हैं, कि उन्होने क्या बताया है?

डॉ. उमाशंकर शर्मा ने बताया है कि नींद हमारे लिए बेहद ही ज्यादा जरूरी होती है. बिना सोए लंबे समय तक जिंदा रह पाना तक मुश्किल है. हमारे शरीर में इसके काफी ज्यादा गंभीर परिणाम भी देखने के लिए मिलते हैं. डॉक्टर का कहना है कि इंसान बिना नींद के 72 घंटे तो रह सकता है, लेकिन साथ ही साथ शरीर में कई बदलाव आने लगते हैं और 72 घंटे बाद ही उसका शरीर वॉर्निंग साइन देने लग जाता है. साल 1964 में अमेरिका में ऐसा ही एक केस सामने आया था जिसमें छात्र रैंडी गार्डनर ने लगभग 11 दिन (264 घंटे) तक जागकर विश्व रिकॉर्ड बनाया था, लेकिन इसके दौरान उनको कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ा था.

बिना सोए इंसान के शरीर में क्या असर पड़ता है?

बिना सोए जैसे-जैसे घंटे गुजरते हैं वैसे-वैसे दिक्कतें भी बढ़नी शुरू हो जाती है. अगर आपको बिना सोए 24 घंटे हो जाते हैं, तो आपको थकान महसूस होने लगेगी, आप एक जगह पर ध्यान अपना नहीं लगा पाएंगे, आपके अंदर चीजों को लेकर चिड़चिड़ापन तक महसूस होने लगेगा, बहस करने की क्षमता खत्म होने लगती है, किसी से ठीक से बात करने का मन नहीं करता है, याददाश्त पर भी इसका बुरा असर पड़ता है.

48 घंटे सोए बिना शरीर में क्या असर पड़ेगा?

अगर आप बिना सोए 48 घंटे रहते हैं, तो आपका शरीर धीर-धीरे काम करना बंद कर देगा और साथ ही नींद से जुड़ी कई तरह-तरह की दिक्कतें भी होने लगेगी. डॉक्टर कहते हैं कि 48 घंटे बिना सोए आंखों में जलन और भारीपन, कमजोरी, तनाव हार्मोन का तेजी से बढ़ना, रोग प्रतिरोधक क्षमता का तेजी से कम होना और भी ऐसी समस्या जो घंटों के साथ-साथ बढ़ती ही जाएगी.

72 घंटे या उससे अधिक सोए बिना शरीर देगा वॉर्निंग साइन

72 घंटे या उससे अधिक आप सोए बिना रहते हैं, तो आपका शरीर एक वॉर्निंग साइन देने लगता है और अगर आपने इसको भी नजरअंदाज करने की कोशिश की तो आपकी मौत भी हो सकती है. 72 घंटे से ज्यादा अगर बिना सोए हो जाते हैं, तो दिमाग पर गहरा असर इसका पड़ने लगता है. चीजों को गलत सुनना और देखना तक धीरे-धीरे बंद होने लगता है. बोलने और सोचने तक में परेशानी देखने को मिलती है. आप बिल्कुल भी खड़े भी नहीं हो पाते हैं.

अच्छी नींद के लिए लाइफस्टाइल में बदलाव

डॉक्टर का कहना है कि अगर आपको नींद ना आने की समस्या काफी ज्यादा रहती है, तो आप डिप्रेशन, एंग्जायटी और मानसिक समस्याओं का भी शिकार हो सकते हैं. इसलिए बचाव और अच्छी नींद के लिए आपको डॉक्टर से सलाह और अपनी लाइफस्टाइल को बेहतर करना होगा. अच्छी नींद अगर आप पाना चाहते हैं, तो आपको रोजाना सोने और उठना का एक समय फिक्स रखना है, सोने से पहले मोबाइल का इस्तेमाल करना बंद कर देना है, सोने से पहले आपको कैफीन लेने से बचना है, योगासन आपको जरूर करना है, जिससे आपको नींद अच्छी आए और आपका दिमाग भी शांत रहें.

Q1. बिना सोए कितने दिन तक जिंदा रह सकता है इंसान?

डॉक्टर कहते हैं 72 घंटे तक इंसान जिंद रह सकता है, लेकिन इसी बीच शरीर और दिमाग कई सारे संकेत देने लगते हैं और आपकी तबीयत बिगड़नी लग जाती है.

Q2. बिना सोए हमारी हेल्थ पर क्या असर पड़ता है?

अगर आप बिना सोए रहते हैं, तो शरीर के साथ-साथ आपका दिमाग काम करना बंद कर देता है और दिमाग की कार्यक्षमता और याददाश्त भी जाने लगती है. रोग प्रतिरोधक क्षमता, बोलने में दिक्कत आपको होने लगती है.

Q3. 72 घंटे तक जागे रहने से क्या असर पड़ता है?

अगर आप लगातार 72 घंटे तक जागे रहते हैं, तो सुनना और देखना कम होने लगता है, सोचने की क्षमता आपकी धीरे-धीरे कम होनी शुरू हो जाती है. आपके आंखों में धुंधलापन आने लगता है.

Q4. 24 घंटे तक न सोने पर दिमाग पर क्या पड़ता है असर?

अगर आप 24 घंटे तक बिना सोए रह जाते हैं, तो दिमाग पर काफी ज्यादा बुरा असर पड़ता है. आपकी मेंटल हेल्थ बुरी तरह से खराब हो जाती है और साथ ही आप सही-गलत की भी पहचान नहीं कर पाते हैं.

Q5. हेल्दी रहने के लिए रोजाना कितने घंटे की नींद लेनी चाहिए?

अगर आप खुद को हमेशा फिट रखना चाहते हैं, तो 7-8 घंटे की नींद आपको रोजाना लेनी ही चाहिए और सोने से पहले फोन से दूरी आपको बना लेनी है.

Q6. अच्छी नींद शरीर के लिए क्यों जरूरी है?

अच्छी नींद हमारे शरीर के लिए काफी ज्यादा जरूरी है, वरना शरीर काम करना तक बंद कर देता है. शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बनाएं रखने के लिए ये बेहद ही जरूरी होता है. इम्युनिटी सिस्टम को मजबूत बनाने के साथ-साथ दिनभर की थकान मिटाने के लिए अच्छी नींद जरूरी होती है.