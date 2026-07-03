एक इंसान कितनी बार झेल सकता है हार्ट अटैक? डॉक्टर ने बताया कब जवाब दे देता है दिल

हार्ट अटैक के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं और अब युवा भी इसकी चपेट में आ रहे हैं. ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि आखिर एक व्यक्ति कितनी बार हार्ट अटैक झेल सकता है. कार्डियोलॉजिस्ट डॉ. राहुल मेहरोत्रा ने इस पर अहम जानकारी दी है.

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हर हार्ट अटैक दिल की मांसपेशियों को नुकसान पहुंचाता है और उसकी पंपिंग क्षमता कम करता है

समय पर इलाज मिलने से पहले हार्ट अटैक का नुकसान काफी हद तक कम किया जा सकता है

बार-बार नसों में ब्लॉकेज होने पर दोबारा या कई बार हार्ट अटैक आ सकता है

अगर दिल की 30–40% से ज्यादा मांसपेशियां खराब हो जाएं तो जान का खतरा काफी बढ़ जाता है

दिल हमारे शरीर का सबसे जरूरी मजबूत अंग होता है साथ यह नाजुक भी होता है यह ऐसा अंग है जो बिना रुके बिना थके जन्म से लेकर आखिरी सांस तक लगातार काम करता रहता है अगर दिल धड़क रहा है तो इसका मतलब है कि जिंदगी चल रही है, जिस दिन इसकी धड़कन रुक गई उसे दिन जीवन भी खत्म. अक्सर हार्ट अटैक के बाद दिल काम करना बंद कर देता है. पिछले कुछ सालों में हार्ट अटैक से जुड़े कई मामसे बढ़े हैं. बड़े तो बड़े छोटे भी इसका शिकार बन रहे हैं. आजकल युवा भी इसकी गिरफ्त में तेजी से आ रहे हैं. आपने कई बार डॉक्टर को ये कहते सुना होगा कि मरीज को पहले भी कुछ हार्ट अटैक आ चुके हैं, ऐसे में सवाल उठता है कि एक व्यक्ति कितने हार्ट अटैक झेल सकता है? आइए इस बारे में डॉ राहुल मेहरोत्रा (चीफ, एनआईसी एंड क्लिनिकल कार्डियोलॉजी आर्टेमिस हॉस्पिटल्स) से जानते हैं.

कितनी बार अटैक झेल सकता है दिल?

डॉ राहुल मेहरोत्रा ने बताया कि दिल की एक सीमा होती है यह सिर्फ खून पंप करने के लिए बना है पर जब इसकी नसों में ब्लॉकेज आ जाता है तो इसकी ताकत खोने लगती है इसी स्थिति को हार्ट अटैक कहते हैं हार्ट अटैक का मतलब ही होता है दिल तक खून और ऑक्सीजन सही तरीके से नहीं पहुंच पाना ऐसे में इसकी मांसपेशियां धीरे-धीरे करने लगते हैं, वैसे तो एक भी अटैक सहाना आसान नहीं होता है हर अटैक दिल की मांसपेशियों को नुकसान पहुंचता है.

कुछ केसेस में ऐसा होता है कि गंभीर हार्ट अटैक आ जाता है और इलाज मिलने से पहले ही जान चली जाती है, मान लो अगर किसी को पहली बार हार्ट अटैक आया है और तुरंत ही इलाज मिल जाए तो नुकसान कम किया जा सकता है. कई बार ऐसा भी होता है कि एक बार इलाज मिलने से व्यक्ति बच जाता है और बाद में फिर से नसों में ब्लॉकेज शुरू हो जाए, तो दूसरा अटैक भी हो सकता है. हर अटैक दिल को और ज्यादा कमजोर करता जाता है.

हार्ट अटैक एक इमरजेंसी-

अगर दिल की 30 से 40 फीसदी से ज्यादा मांसपेशियां खराब हो जाए तो दिल की पंप करने की क्षमता काफी ज्यादा काम हो जाती है ऐसे में शरीर के अंगों तक सही मात्रा में खून नहीं पहुंच पाता है और स्थिति बहुत ही ज्यादा गंभीर हो जाती है ऐसी ही स्थिति में जान बचाना मुश्किल हो सकता है. हार्ट अटैक एक इमरजेंसी है. इसे गंभीरता से लेना चाहिए जितनी जल्दी मरीज को इलाज मिलेगा उतना ही दिल को बचाने और जीवन बचाने की संभावना बढ़ेगी.