GK: 1 किलोमीटर में कितने कदम की वॉक होती है? शर्त लगा लो नहीं जानते होंगे सही जवाब

1 kilometer Walk Steps: वॉक करना बेहद ही फायदेमंद माना जाता है, लेकिन क्या आप ये जानते हैं, कि 1 किलोमीटर में कितने कदम की वॉक होती है?

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(pic credit- AI)

1 kilometer Walk Steps: आजकल फिट रहने के लिए लोग कई तरह-तरह के तरीकों को अपनाते हैं और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, जो केवल आसान तरीकों को खोजते हैं. जिम के साथ-साथ वॉकिंग को भी आपको अपने रूटीन का हिस्सा बना लेना है, जिससे आपकी हेल्थ एकदम फिट रह सके. क्या आप ये जानते हैं कि 1 किलोमीटर में कितने कदम की वॉक होती है? अधिकतर लोगों को इसका जवाब नहीं पता होगा. अधिकतर लोग अपने मोबाइल, स्मार्टवॉच या फिटनेस बैंड में काउंट कर लेते हैं और कुछ सोचते ही हैं आखिर 1 किलोमीटर में कितने कदम चलने पड़ते हैं अगर आप भी इस सवाल का जवाब नहीं जानते हैं, तो आइए आपको बताते हैं.

1 किलोमीटर में कितने कदम होते हैं?

देखा जाए तो एक सामान्य इंसान को 1 किलोमीटर चलने के लिए लगभग 1300 से 1500 कदम चलने पड़ सकते हैं. ये हर इंसान के साथ-साथ अलग-अलग हो सकती है.

पुरुषों के लिए 1 किलोमीटर = लगभग 1300 से 1400 कदम हो सकते हैं.

महिलाओं के लिए 1 किलोमीटर = लगभग 1400 से 1500 कदम हो सकते हैं.

आपको बता दें ये सब चीजें आपकी उम्र, चलने की स्पीड, पैर की लंबाई और चलने का तरीका भी काफी ज्यादा मायने रखता है और जरूरी नहीं की बताए गए नंबरों के हिसाब से ही कदम हो. इसलिए हर इंसान के लिए ये अलग-अलग हो सकता है.

रोजाना वॉक करने के फायदे

अगर आप रोजाना वॉक करते हैं, तो आपके शरीर को गजब के फायदे देखने के लिए मिल जाएंगे. आइए आपको बताते हैं इसके क्या-क्या फायदे आपको शरीर में देखने के लिए मिल जाएंगे?

1. दिल को हेल्दी

अगर आप रोजाना वॉक करते हैं, तो आपको कई फायदे देखने के लिए मिल जाएंगे. आपका दिल भी हमेशा हेल्दी रहेगा और साथ ही ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर बनाने में ये मददगार होगी.

2. वजन को कम

अगर आप अपने बढ़ते वजन से परेशान हैं और इसको कम करना चाहते हैं, तो आपको वॉकिंग जरूर करना चाहिए. रोजाना तेज अगर आप चाहते हैं, तो कैलोरी बर्न तेजी से होती है और आप अपने वजन को भी कम कर सकते हैं.

3. डायबिटीज कंट्रोल

रोजाना वॉकिंग आपकी सेहत के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद होता है. अगर आप रोजाना करते हैं, तो डायबिटीज को कई हद तक कंट्रोल कर सकते हैं. डॉक्टर भी नियमित रूप से वॉक करने की सलाह देते हैं.

4. हड्डियां और मांसपेशियां मजबूत

अगर आप रोजाना सुबह के समय या शाम के समय वॉक करते हैं, तो हड्डियां और मांसपेशियां को मजबूत बना सकते हैं. ये आपकी हड्डियों के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद होता है. आपको रोजाना वॉक करने की आदत होनी ही चाहिए.

5. मूड बेहतर

रोजाना वॉक करने से आपका मूड बेहतर रहता है और साथ ही तनाव को कम करने और मेंटल हेल्थ को फिट रखने के लिए भी काफी ज्यादा फायदेमंद होता है. आपको रोजाना करना ही चाहिए.

(Disclaimer: यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. अपनी सेहत से जुड़ा कुछ भी कहीं भी पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.)