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How Many Times A Day Should You Eat 3 Or 6 Meals To Weight Lose

3 बार नहीं 6 बार खाना खाने से घटता है वजन? जानें सोशल मीडिया पर तेजी से क्यों वायरल हो रहा है ये ट्रेंड

3 meals vs 6 meals: सोशल मीडिया पर एक फिटनेस ट्रेंड तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें लोग 3 बार नहीं 6 बार खाना खाकर वजन घटा रहे हैं आइए आपको बताते हैं ये कितना सच और क्या हो रहा है वायरल?

3 meals vs 6 meals: आजकल बढ़ते वजन से हर कोई काफी ज्यादा परेशान है. लोगों की लाइफस्टाइल और खान-पान इतना ज्यादा बदल गया है कि इसका बुरा असर सेहत पर पड़ने लगा है. जब तक आप अपनी आदतों में सुधार करके एक हेल्दी लाइफस्टाइट को नहीं अपनाते हैं तब तक आप अपने बढ़ते वजन से छुटकारा नहीं पा सकते हैं. आजकल सोशल मीडिया पर एक फिटनेस ट्रेंड तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें लोग 3 बार नहीं बल्कि 6 बार खाना खाकर अपने वजन को घटा रहे हैं, लेकिन कुछ सवाल आज भी लोगों के दिमाग में है कि ये सच में काम करता है या केवल कोई मिथक है. आपको बताते हैं कि 3 या 6 कितनी बार खाना खाना होता है बेस्ट?

3 या 6 कितनी बार खाना खाना होता है बेस्ट?

1. 1. आजकल हर कोई अपने बढ़ने वजन से काफी ज्यादा परेशान है और इससे राहत पाने के लिए कई तरह-तरह की चीजों को भी फॉलो करते हैं. नए-नए ट्रेंड भी वायरल होते हैं, उनमें से एक है 3 या 6 कितनी बार खाना खाना होता है बेस्ट. कुछ लोग बोलते हैं 3 बार तो कुछ 6 बार बेस्ट मानते हैं.

2. 3 बार खाना ना खाकर आप 6 बार खा सकते हैं. लोग दिनभर में पेटभर खाना खा लेते हैं, जिससे पेट भरा-भरा रहता है और फिर खाने की इच्छा ही नहीं होती है, वहीं दूसरी तरफ ऐसे लोग हैं, जो 6 बार खाकर फायदा पा लेते हैं.

3. अगर आप 6 बार में पूरे दिनभर में थोड़ा-थोड़ा खाना खाते हैं, तो आपको ब्लड शुगर हमेशा सही रहता है और आपको थकान भी महसूस नहीं होती है वहीं दूसरी तरफ 3 टाइम खाने वाले लोगों को हमेशा शरीर भारी-भारी नजर आएगा और हमेशा थकान में भी रहेंगे.

4. भोजन के बीच लंबा गेप अगर आप रखते हैं, तो आपको भूख की कमी होने लगती है, जिस कारण चक्कर और फिर आपको अधिक खाने की आदत भी हो सकती है, जिससे वजन भी तेजी से बढ़ सकता है.

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5. अगर आप 6 बार में अपना खाना खाते हैं, तो आपको भूख भी कम लगती है और आपका वजन भी नहीं बढ़ता है. दिन में कई बार भोजन करने से आपके शरीर में ऊर्जा बनी रहती है.

6. हर इंसान का शरीर अलग-अलग तरह से काम करता है और कई मरीजों की डाइट भी उसी हिसाब से अलग-अलग होती है, इसलिए किसी भी चीज को अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह आपको हमेशा लेनी चाहिए.

7. एक बार में ही भर-भरकर खाने वालों के मुकाबले 6 बार में थोड़ा-थोड़ा खाने वाले तेजी से अपना वजन घटा सकते हैं इसलिए आपको इस ट्रेंड को अपनाकर देखना चाहिए.

(Disclaimer: यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. अपनी सेहत से जुड़ा कुछ भी कहीं भी पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.)

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