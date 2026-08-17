बरसात के मौसम में 1 दिन में कितने अखरोट खाना हो सकता है फायदेमंद? आपको जरूर पता होनी चाहिए ये बात

Walnuts Benefits: अगर आप भी अखरोट को खाना पसंद करते हैं, तो आइए आपको बताते हैं आप कितनी मात्रा में इसका सेवन रोजाना कर सकते हैं. आइए आपको भी जान लीजिए.

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Walnuts Benefits: मानसून का मौसम आते ही खान-पान को लेकर थोड़ी सावधानी रखना भी काफी ज्यादा जरूरी होता है. वरना दिक्कतें भी शरीर में काफी ज्यादा देखने के लिए भी मिल सकती है. बारिश और नमी के कारण कई लोगों को पाचन से जुड़ी परेशानियां और भी कई सारी दिक्कतें होने लगती है, जिससे काफी लोग हमेशा परेशान ही रहते हैं. ऐसे में डाइट में हमेशा आपको पौष्टिक और संतुलित चीजों को ही शामिल करना चाहिए, जो आपको हमेशा फिट रख सके और कई सारी बीमारियों से भी आपका बचाव कर सकें. अखरोट आपकी सेहत के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद होता है. अगर आप इसका सेवन करते हैं, तो आपका कमाल के फायदेमंद मिल सकते हैं. आइए आपको बताते हैं कि बरसात के मौसम में कितने अखरोट का सेवन आप कर सकते हैं.

बरसात के मौसम में 1 दिन में कितने अखरोट खाना हो सकता है फायदेमंद?

बरसात के मौसम में प्रतिदिन सीमित मात्रा में 1 से 2 अखरोट खाना ज्यादा फायदेमंद हो सकता है. हर व्यक्ति की कैलोरी जरूरत, उम्र, शारीरिक गतिविधि और स्वास्थ्य स्थिति के साथ ये अलग-अलग भी हो सकता है, इसलिए आपको अपने हिसाब से ही इसको खाना चाहिए. अगर आप पहली बार अखरोट को अपनी डाइट में शामिल कर रहे हैं, तो कम मात्रा से शुरुआत करना फायदेमंद साबित हो सकता है.

मानसून में अखरोट खाना क्यों हो सकता है फायदेमंद?

1. हेल्दी फैट

अगर आप मानसून में अखरोट का सेवन करते हैं, तो आपको गजब के फायदे देखने के लिए मिल सकते हैं. ये आपके शरीर में हेल्दी फैट को शामिल कर सकते हैं. अखरोट में पॉलीअनसैचुरेटेड फैट और ओमेगा-3 फैटी एसिड होता है.

2. शरीर को मिलते हैं जरूरी पोषक तत्व

अगर आप रोजाना ही अखरोट का सेवन करते हैं, तो आपको भरपूर मात्रा में मैग्नीशियम, कॉपर, मैंगनीज और अन्य पोषक तत्व मिल सकते हैं, जो आपके हेल्थ के लिए काफी ज्यादा जरूरी माना जाता है. रोजाना थोड़ी मात्रा में अखरोट संतुलित डाइट का हिस्सा बना सकते हैं.

3. स्नैक के लिए अच्छा

अखरोट आपके लिए काफी ज्यादा फायदेमंद हो सकता है. इसको आप रोजाना अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं. बारिश के मौसम में अक्सर चाय के साथ तला-भुना या ज्यादा नमक वाला स्नैक भी आप खा सकते हैं.

4. फाइबर से भरपूर

आपको अपनी डाइट में फाइबर से भरपूर चीजों को ही शामिल करना चाहिए. ये आपकी हेल्थ के लिए फायदेमंद हो सकता है. संतुलित डाइट में पर्याप्त फाइबर पाया जाता है, जो पाचन तंत्र को बेहतर बनाता है. अखरोट के साथ फल, सब्जियां, साबुत अनाज और पर्याप्त पानी पीना चाहिए.

डिस्क्लेमर: यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. India.com इसकी पुष्टि नहीं करता है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. अगर आपको कोई बीमारी है या सेहत से जुड़ी कोई समस्या है, तो कुछ भी अपनाने से पहले अपने डॉक्टर से जरूर सलाह लें. हर इंसान की सेहत अलग होती है, इसलिए असर भी अलग हो सकता है.