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How Much Nuts Should You Eat Apollo Doctor Dr Anshuman Kaushal Tell The Right Portion

आप भी रोजाना खाते हैं ड्राई फ्रूट्स? तो पहले जान लें सही मात्रा और खाने का सही समय

How Much Nuts Should You Eat: हम में से अधिकतर लोग रोजाना नट्स यानी ड्राई फ्रूट्स का सेवन करते हैं, लेकिन क्या आपको ये पता है कि रोजाना कितनी मात्रा में सेवन करना चाहिए? नहीं तो चलिए डॉक्टर से जानते हैं.

ये बात लगभग हर किसी को पता है कि सेहत के लिए नट्स यानी ड्राई फ्रूट्स अच्छे होते हैं, डॉक्टर्स भी रोजाना नट्स खाने की सलाह देते हैं. हम में से कई लोग इसका सेवन भी करते हैं. बादाम, अखरोट, पिस्ता, काजू ये सभी पोषक तत्वों से भरपूण होते हैं. हालांकि हम में से अधिकतर लोगों को ये नहीं पता होता है कि इन्हें कितनी मात्रा में खाना चाहिए? ज्यादातर लोग इनका जरूरत से ज्यादा सेवन कर लेते हैं, जिससे शरीर को नुकसान होता है. ऐसे में आज हम अपोलो अस्पताल के डॉक्टर से इसकी सही मात्रा जानेंगे.

नट्स यानी ड्राई फ्रूट्स सेहत के लिहाज से अच्छे माने जाते हैं, हालांकि इन्हें सही मात्रा में खाना जरूरी है. मंगलवार को, दिल्ली के अपोलो अस्पताल में रोबोटिक, लैप्रोस्कोपिक और बैरिएट्रिक सर्जन डॉ. अंशुमन कौशल ने इंस्टाग्राम पर इसे लेकर सही जानकारी शेयर की. उन्होंने बताया कि इनकी सही मात्रा जानना जरूरी है, ज्यादा खाने से कैलोरी बढ़ जाती है और वजन बढ़ने का खतरा हो सकता है.

रोजाना कितनी मात्रा खाएं?

डॉ. अंशुमान कौशल ने बताया कि किसी भी चीज को प्राकृतिक या पौष्टिक कहने भर से वो कैलोरी-फ्री नहीं हो जाती, मात्रा का ध्यान रखना बहुत जरूरी है. डॉ. अंशुमान ने बताया कि ड्राई फ्रूट्स का सेवन सेहत के लिए अच्छा होता है, लेकिन ज्यादा खाने से ये सेहत को नुकसान पहुंचा सकता है.

रात में खाना, एक आम गलती-

डॉक्टर बताते हैं कि अक्सर रात में भूख लगने पर आप ड्राई फ्रूट्स का डिब्बा खोल लेते हैं और सोचते हैं ये तो हेल्दी ऑप्शन है, लेकिन ऐसा नहीं है. ये एक सजा हुआ कैलोरी बम है. डॉक्टर ने ड्राई फ्रूट्स को तीन कैटेगरी में बांटा है-

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1. सही मात्रा में खाना-

बादाम — रोजाना 5 से 7 (अधिकतम 10)

अखरोट — 2 पूरा (यानी 4 आधे टुकड़े)

चिया या अलसी सीड्स — सिर्फ 1 छोटा चम्मच

2. ओवररेटेड-

किशमिश- इसमें चीनी की मात्रा बहुत ज्यादा (100 ग्राम में लगभग 65 ग्राम चीनी) होती है, इसे आयरन का शॉर्टकट समझना गलत है

काजू- आसानी से ज्यादा खा लिए जाते हैं, फैट ज्यादा होता है, इसलिए कभी-कभी ही खाएं

खजूर- एक मीडियम खजूर में लगभग 16 ग्राम चीनी होती है, एनर्जी तो देता है, लेकिन ज्यादा खाना ठीक नहीं

3. चुपारुस्तम-

हनी रोस्टेड आल्मंड

फ्लेवर्ड ट्रेल मिक्स

ये तीनो हेल्दी दिखते हैं, लेकिन अंदर इनके अतिरिक्त चीनी भरी होती है, जब हमें कोई चीज हेल्दी लगती है, तो हम उसकी मात्रा का ध्यान ही नहीं रखते, इसे हेल्थ हेलो इफेक्ट कहते हैं. बिना गिल्ट के खाना मतलब कैलोरी-फ्री खाना नहीं है.

डॉक्टर की सलाह- ड्राई फ्रूट्स दवा की तरह हैं, सही मात्रा में फायदा, ज्यादा मात्रा में नुकसान. 5 बादाम + 2 अखरोट + 1 छोटा चम्मच बीज = एक दिन के लिए काफी है.

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