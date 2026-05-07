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How Much Should You Walk Daily To Keep Your Blood Pressure Normal

रोजाना कितने देर की वॉक आपके ब्लड प्रेशर को रख सकती है नॉर्मल? डॉक्टर से जान लें ये जरूरी बात

How Much Walk To Keep Your Blood Pressure Normal: वॉक आपकी सेहत के लिए काफी ज्यादा जरूरी होती है आज आपको बताते हैं कि रोजाना कितने देर की वॉक आपके ब्लड प्रेशर को रख सकती है नॉर्मल?

How Much Walk To Keep Your Blood Pressure Normal: आजकल गलत खान-पान, तनाव भरी जिंदगी से लोग काफी ज्यादा परेशान हो गए हैं और यही नहीं इस वजह से हाई ब्लड प्रेशर की दिक्कत काफी ज्यादा बढ़ने लगती है. अब ये समस्या युवाओं में भी देखने को मिल रही है. लंबे समय तक बैठे रहना, तनाव और नींद की कमी इसके बड़े कारण हैं. आपको हमेशा अपनी लाइफस्टाइल में अच्छे बदलाव करने जरूरी होते हैं, जिससे आप हमेशा के लिए बीमारियों से दूर रह सकें. कुछ लोगों के मन में ये सवाल आता है कि रोजाना कितने देर की वॉक आपके ब्लड प्रेशर को रख सकती है नॉर्मल? अगर आप भी इसका जवाब नहीं जानते हैं, तो इस खबर में आपको कैलाश हॉस्पिटल के डॉ. उमाशंकर शर्मा से हुई बातचीत के बारे में बताते हैं.

कितने देर की वॉक आपके ब्लड प्रेशर को रख सकती है नॉर्मल?

कैलाश हॉस्पिटल के डॉ. उमाशंकर शर्मा से हुई बातचीत में उन्होने बताया है कि रोजाना शाम के समय 30-40 मिनट की वॉक आपके ब्लड प्रेशर को नॉर्मल रख सकती है. ये आपकी ओवर ऑल हेल्थ के लिए भी बेस्ट साबित होता है. अगर आप रोजाना वॉक करते हैं, तो दिल की सेहत के साथ-साथ आपके दिमाग को भी एकदम हेल्दी रख सकते हैं.

वॉक करने का सही तरीका

केवल चलना ही जरूरी नहीं होता है इसका तरीका भी आपके लिए सही होना चाहिए. चलते समय आपकी चाल तेज होनी चाहिए लेकिन सांस इतनी ना फूल पाए. शरीर को आपको सीधा रखना है और कंधे को आपको ढीला रखना है. जूते आपको हमेशा ऐसे पहनने चाहिए, जिससे आप आरामदायक वॉक कर सकें. 5 मिनट का वार्म-अप और कूल-डाउन आपको जरूर करना चाहिए ये आपके लिए हेल्दी होता है. लिफ्ट की जगह सीढ़ियों का इस्तेमाल आपको करना चाहिए. आपको अपने खान-पान का भी ठीक से ध्यान रखना चाहिए. अगर BP बहुत ज्यादा हो गया है, तो आपको डॉक्टर की सलाह ले लेनी चाहिए.

ब्लड प्रेशर वालों की डाइट

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ब्लड प्रेशर वाले मरीजों को अपना खास ध्यान रखना चाहिए. उनको भरपूर मात्रा में फल-सब्जियों, साबुत अनाज, नट्स और बीज, पीने वाली चीजों का अधिक सेवन करना चाहिए. आपको कम से कम अनहेल्दी बाहर की चीजों का सेवन करना चाहिए. ये आपकी हेल्थ पर काफी ज्यादा बुरा असर डालती है. वॉक करनी सभी के लिए काफी ज्यादा जरूरी होती है इसलिए आपको सुबह और शाम के समय वॉक करने जरूर निकल जाना चाहिए. आप कई सारी बीमारियों से भी दूर रह सकते हैं.

(Disclaimer: यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. अपनी सेहत से जुड़ा कुछ भी कहीं भी पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.)

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