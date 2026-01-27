Hindi Health

How Much Sweat Is Necessary In A Day Know Which Diseases Can Be Relieved

पसीना बहाना क्यों है सेहत के लिए जरूरी? जानिए किन बीमारियों से होता है बचाव

कुछ लोग होते हैं, जिन्हें ज्यादा पसीना आता है तो वहीं कुछ लोगों को कम, ऐसे में क्या आपको पता है रोजाना कितना पसीना बहाना चाहिए? आइए जानते हैं.

हर इंसान के शरीर में एक बहुत ही आसान लेकिन बहुत ज़रूरी काम चलता रहता है, जिसे हम पसीना आना कहते हैं. पसीना आना हमारे शरीर के लिए फायदेमंद होता है. इससे शरीर ठीक से काम करता रहता है. आज हम डॉ. सुमोल रत्ना ( सहायक प्रोफेसर, चिकित्सा विभाग, एनआईआईएमएस मेडिकल कॉलेज और अस्पताल, ग्रेटर नोएडा) आसान शब्दों में समझेंगे कि दिन में कितना पसीना आना चाहिए, पसीना आना क्यों जरूरी है और पसीना आने से किन बीमारियों में आराम मिलता है ताकि यह बात हर कोई आसानी से समझ सके.

पसीना आता क्यों है?

डॉ. सुमोल रत्ना ने बताया कि जब हमारा शरीर ज़्यादा गरम हो जाता है या हम मेहनत का काम करते हैं, तब शरीर खुद को ठंडा रखने के लिए पसीना निकालता है. पसीना जब हवा में सूखता है, तो शरीर की गर्मी बाहर निकल जाती है और शरीर ठंडा महसूस करता है. इसलिए पसीना आना शरीर का कुदरती तरीका है, जिससे शरीर ज़्यादा गरम होने से बचता है और सही तरह से काम करता रहता है.

दिनभर में कितना पसीना बहना चाहिए?

हर इंसान के शरीर से रोज़ थोड़ा-बहुत पसीना आना अच्छा होता है. इससे पता चलता है कि शरीर ठीक से काम कर रहा है और शरीर की गर्मी संतुलन में है अगर पूरे दिन पसीना न आए, तो घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन जब हम थोड़ा चलते-फिरते हैं या कोई काम करते हैं, तो पसीना आना सामान्य बात है अगर आप रोज 30 से 60 मिनट तक हल्का या थोड़ा तेज काम करते हैं, जैसे चलना, घर या खेत का काम तो पसीना आना स्वाभाविक है.

बहुत ज़्यादा पसीना आना भी ठीक नहीं होता, क्योंकि इससे शरीर में पानी की कमी हो सकती है. इसलिए जितना पसीना आए, उतना ही पानी और तरल चीजें पीना भी जरूरी है ताकि शरीर स्वस्थ बना रहे.

पसीना बहने के मुख्य फायदे-

1. शरीर का तापमान balanced रहता है-

जब सूरज में काम करते हैं या मेहनत करते हैं, तो शरीर गर्म हो जाता है। इस गर्मी को बाहर निकालने में पसीना मदद करता है अगर पसीना नहीं निकलेगा, तो शरीर overheating का शिकार हो सकता है.

2. त्वचा स्वस्थ और साफ रहती है-

पसीना बहने से हमारी त्वचा की अंदर जमा गंदगी बाहर आती है. छोटे-छोटे pores खुलते हैं और सफाई होती है. इससे त्वचा पर दाने और झुर्रियां कम हो सकती हैं.

3. शरीर से शरीर के हानिकारक तत्व बाहर निकलते हैं-

पसीने के साथ अक्सर शरीर के भीतर जमा कुछ टॉक्सिन भी बाहर निकलते हैं, जो शरीर के लिए अच्छा है.

किस-किस बीमारियों में पसीना बहना राहत देता है?

1. मोटापा (obesity)

जब शरीर भारी होता है और वजन ज्यादा होता है, तो हल्की-मध्यम शारीरिक गतिविधि कर के पसीना बहाना वजन घटाने में मदद करता है. यह सीधे-सीधे वजन कम करने वाला तरीका नहीं है, लेकिन यह आपके धराया कसरत, तेज़ चलना, खेत-बगीचे का काम, नाच-गाना, योगा को असरदार बनाता है.

2. डायबिटीज़ (मधुमेह)-

डायबिटीज़ में शरीर में ब्लड शुगर ज़्यादा रहता है, लेकिन हल्का-मध्यम व्यायाम और पसीना बहना ब्लड शुगर को नियंत्रित करने में मदद करता है.

3. ब्लड प्रेशर-

अगर किसी का ब्लड प्रेशर उछल-कूद करता है तो हल्की-मध्यम गतिविधि और पसीना बहना ब्लड प्रेशर को संतुलित करने में अच्छा असर डालता है.

4. हार्ट की समस्या-

दिल की सेहत के लिए भी पसीने के साथ हल्का व्यायाम आवश्यक है, जब शरीर सक्रिय होता है तो दिल भी अच्छी तरह काम करता है और रक्त संचार बेहतर होता है.

5. माइग्रेन (सिर दर्द)-

कुछ लोगों पर हल्की कसरत और पसीना बहने से माइग्रेन या सिर दर्द में भी राहत मिलती है, क्योंकि रक्त संचरण बेहतर होता है और शरीर की थकान कम होती है.

6. Stress-

जो लोग तनाव रहते हों, उनमें हल्का-मध्यम व्यायाम और पसीना बहना शरीर में हैप्पी हार्मोन (endorphins) बढ़ाता है. इससे मन शांत होता है.

पसीना बहने के लिए सही तरीका क्या है?

पसीना आना सिर्फ गरमी की वजह से ही नहीं होता. यह इस बात पर भी निर्भर करता है कि आप दिनभर क्या काम करते हैं. जब शरीर चलता-फिरता और मेहनत करता है, तो पसीना आना अपने आप शुरू हो जाता है. रोज़ 30 मिनट टहलना, सुबह या शाम योग या सूर्य नमस्कार करना, घर या खेत में हल्की कसरत, घर के काम या बगीचे का काम, और नाचना या खेलना, इन सभी कामों से शरीर एक्टिव रहता है और पसीना आता है. ऐसी गतिविधियां शरीर को मजबूत बनाती हैं और सेहत के लिए बहुत फायदेमंद होती हैं.

जब पसीना बहता है, शरीर का पानी बाहर निकलता है-

अगर आप पानी नहीं पीते, तो शरीर में डिहाइड्रेश हो सकती है. इसलिए पानी पीना जरूरी है, जितना पसीना बहा, उतना पानी पियो. सादा पानी, नींबू पानी, नारियल पानी, लिक्विड जूस अच्छा विकल्प है. बार-बार थोड़ा-थोड़ा पानी पिएं. एक बार में बहुत सारा नहीं.

कब पसीना बहना नुकसानदेह हो सकता है?

पसीना कभी-कभी समस्या दे सकता है:

अगर बिना कोई काम किए बहुत ज़्यादा पसीना आए, पसीने के साथ चक्कर आए या कमजोरी महसूस हो, हाथ-पैर सुन्न पड़ने लगें या पसीना आने के साथ ठंड लगने और घबराहट जैसी परेशानी हो तो इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए. ऐसी स्थिति में तुरंत डॉक्टर से सलाह लेना जरूरी होती है ताकि सही कारण पता चल सके और समय पर इलाज हो सके.

क्या ज्यादा पसीना बहने से डरना चाहिए?

गरमी से डरने की बजाय balaced तरीके से पसीना बहाने को अपनाएं, हल्का व्यायाम, रोज़ पानी का सेवन, जीवन में संतुलन यही स्वस्थ जीवन की कुंजी. इसे अपनाकर आप न केवल शरीर को ठंडा रख सकते हैं, बल्कि बीमारियों से लड़ने की शक्ति भी बढ़ा सकते हैं.

