हाइड्रेटेड रहने के लिए रोजाना कितना पानी पीना चाहिए? क्या आपको पता है सही जवाब

जब भी पानी पीने की बात आती है तो अक्सर दिमाग में ये सवाल आता है कि शरीर हाइड्रेटेड रहे इसके लिए रोजाना कितना पानी पीना चाहिए? आइए जवाब जानते हैं.

How Much Water Do You Really Need to Drink to Stay Hydrated: ठंड के मौसम में हम गर्मी के मुकाबले कम पानी पीते हैं. ऐसे में डिहाइड्रेशन की समस्या होने लगती है. ये समस्या सुनने भले ही आपको छोटी लगे, लेकिन असल में इसके चलते कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है, साथ ही साथ आप किसी भी काम पर फोकस नहीं कर पाते हैं. कहते हैं डिहाइड्रेशन न हो, इसके लिए हमें दिन भर में पर्याप्त मात्रा में पानी पीना चाहिए. हालांकि दिमाग में अक्सर ये सवाल आता है कि आखिर हाइड्रेटेड रहने के लिए रोज कितना पानी पीना चाहिए?

ये सवाल हम में से अधिकतर लोगों के दिमाग में आता है. इसके जवाब में लोगों को आपने अक्सर कहते सुना होगा कि रोज 8 गिलास पानी पीना चाहिए, लेकिन सच ये है कि हर किसी की जरूरत अलग-अलग होती है. कोई एक फिक्स्ड नंबर सभी पर लागू नहीं होता है तो चलिए जानते हैं कि असल में कितना पानी पीना काफी है और क्या-क्या चीजें इसपर असर डालती हैं.

अगर फैक्ट्स की बात करें तो दुनिया की बड़ी हेल्थ ऑर्गनाइजेशन्स जैसे मेयो क्लिनिक, हार्वर्ड हेल्थ और अमेरिकन नेशनल एकेडमीज की मानें तो एक हेल्दी पुरुष एडल्ट को रोज कुल फ्लूइड (पानी + अन्य ड्रिंक्स + खाने से मिलने वाला पानी) करीब 3.7 लीटर (लगभग 15-16 गिलास) मात्रा लेनी चाहिए, वहीं महिलाओं की बात करें तो उन्हें करीब रोजाना 2.7 लीटर (लगभग 11-12 गिलास) तरल पदार्थ लेने चाहिए. भारत की नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन की गाइडलाइंस कहती हैं कि हेल्दी एडल्ट्स को 2 से 3 लीटर पानी रोजाना पीना चाहिए.

कहां से आई 8 गिलास वाली बात?

अब सवाल उठता है कि फिर रोजाना 8 गिलास पानी पीने वाली बात फिर कहां से आई? दरअसल में ये बात 1945 की एक पुरानी रिपोर्ट से निकली है. हालांकि बाद में इसे “8×8” रूल बना दिया गया (8 गिलास x 8 औंस = 2 लीटर). ये औसत लोगों के लिए ठीक है, लेकिन सबके लिए जरूरी नहीं.

हालांकि कुछ स्टडीज ये भी बताती हैं कि ज्यादातर लोग इससे कम पानी पीकर भी ठीक रहते हैं. इसके पीछे की वजह है कि वो दिनभर में चाय, दूध, फल-सब्जियों का भी सेवन करते हैं, जिससे उन्हें पानी मिलता है.

मौसम के हिसाब से भी बढ़ सकती है जरूरत-

गर्मी या उमस के मौसम में आपको 3 से 4 लीटर तक पानी भी पीना पड़ सकता है. इसके साथ ही वर्कआउट के दौरान हर 15-20 मिनट में 1 गिलास पानी पीएं. 1 घंटे की हार्ड एक्सरसाइज में 0.5-1 लीटर एक्स्ट्रा चाहिए.

अगर आपको बुखार, दस्त, उल्टी की समस्या हो रही है तो भी पानी का इनटेक बढ़ा दें, प्रेग्नेंसी या ब्रेस्टफीडिंग के दौरान महिलाओं को 3 से 3.5 लीटर तक पानी पीना चाहिए.

