How Safe Are Abortion Pills Is Taking Too Much Of Them Life Threatening

क्या Abortion Pills लेना सेफ है? क्या ज्यादा लेने से जान जा सकती है, आइए डॉक्टर से जानते हैं

आजकल कई महिलाएं अनचाहे गर्भ को हटाने के लिए गर्भपात पिल्स का इस्तेमाल करती हैं, जो की बेहद घातक है. ऐसे में आज हम डॉक्टर से इससे होने वाले नुकसान जानेंगे और जानेंगे कि ये कितनी सेफ हैं.

आज के समय में कई महिलाएं अनचाहे गर्भ से बचने के लिए गर्भपात पिल्स खा लेती हैं. ये दवाएं आसानी से मेडिकल स्टोर या ऑनलाइन मिल जाती हैं, इसलिए कई बार महिलाएं बिना डॉक्टर से पूछे ही इन्हें ले लेती हैं, लेकिन यह जानना बहुत जरूरी है कि गर्भपात पिल्स कितनी सुरक्षित होती हैं और क्या इनका गलत या ज्यादा इस्तेमाल जानलेवा हो सकता है. आइए इस बारे में डॉ. सुमति तड़स (गायनेकोलॉजिस्ट, अपोलो स्पेक्ट्रा हॉस्पिटल, पुणे) से जानते हैं.

डॉ. सुमति तड़स ने बताया कि दवा से गर्भपात वह प्रक्रिया है जिसमें गर्भावस्था को समाप्त करने के लिए दवाओं का सेवन किया जाता है. दवा से गर्भपात आमतौर पर गर्भावस्था के 10 वें सप्ताह तक किया जा सकता है. वर्तमान में, अमेरिका में होने वाले 50% से अधिक गर्भपात दवा से किए जाते हैं.

गर्भपात पिल्स क्या होती हैं?

गर्भपात के लिए आमतौर पर दो दवाएं दी जाती हैं, मिफेप्रिस्टोन और मिसोप्रोस्टोल. ये दवाएं गर्भ को शुरुआती समय में खत्म करने में मदद करती हैं. विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के अनुसार, ये पिल्स तभी सुरक्षित मानी जाती हैं जब गर्भ 9 हफ्तों से कम का हो और दवाएं सही मात्रा में डॉक्टर की सलाह से ली जाएं.

गर्भपात की गोलियां कैसे काम करती हैं और उन्हें कैसे लिया जाता है?

गर्भपात कराने का निर्णय लेने के बाद, महिला यह दवाई लेती है. यह दवा प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को अवरुद्ध करके काम करती है, जो गर्भावस्था को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है. 24 घंटे बाद तक मिसोप्रोस्टोल की एक खुराक ली जाती है। यह दवा गर्भाशय ग्रीवा (गर्भाशय का मुख) को नरम करके और गर्भाशय में संकुचन पैदा करके गर्भावस्था को समाप्त करने का काम करती है अगर यह प्रक्रिया प्रभावी नहीं होती है, तो मिसोप्रोस्टोल की दूसरी खुराक ली जा सकती है. मिसोप्रोस्टोल को जीभ के नीचे, गाल में या योनि में दिया जा सकता है.

गर्भपात की गोलियां लेने से पहले, गर्भवती महिलाओं को डॉक्टर से जांच करानी चाहिए ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि एक्टोपिक (ट्यूबल) गर्भावस्था मौजूद नहीं है और यह पुष्टि हो सके कि गर्भपात की गोलियां सुरक्षित रूप से इस्तेमाल की जा सकती हैं. लंबे समय तक स्टेरॉयड का सेवन करने वाली, एड्रिनल ग्रंथि की समस्याओं वाली या रक्तस्राव संबंधी विकारों वाली महिलाओं में दवा से गर्भपात सुरक्षित नहीं हो सकता है. इसके अलावा, गर्भावस्था के शुरुआती चरण (10 सप्ताह से पहले) में दवा से गर्भपात बाद के चरण की तुलना में अधिक सुरक्षित और प्रभावी होता है. गर्भपात की गोलियां एक्टोपिक गर्भावस्था का इलाज नहीं करती हैं और इस स्थिति के लिए इनका उपयोग नहीं किया जाना चाहिए.

कब सुरक्षित मानी जाती हैं गर्भपात पिल्स?

डॉक्टरों के अनुसार गर्भपात पिल्स तब सुरक्षित होती हैं जब:

गर्भ कितने हफ्ते का है, यह पहले जांच से पता हो

दवाएं सही समय और सही मात्रा में ली जाएं

महिला को पहले से कोई गंभीर बीमारी न हो

दवा लेने के बाद जरूरत पड़ने पर डॉक्टर की मदद मिल सके

अगर इन बातों का ध्यान न रखा जाए, तो ये दवाएं नुकसान पहुंचा सकती हैं

ज्यादा या गलत तरीके से लेने पर क्या हो सकता है?

बहुत ज्यादा खून बहना

पेट में तेज दर्द और ऐंठन

गर्भाशय में इंफेक्शन

गर्भ का पूरा बाहर न निकलना, जिससे ऑपरेशन की जरूरत पड़ सकती है

कमजोरी, चक्कर आना या बेहोशी

डॉक्टर बताते हैं कि सीधे गर्भपात पिल्स से मौत होना बहुत कम मामलों में होता है, लेकिन अगर ज्यादा ब्लीडिंग या इंफेक्शन का समय पर इलाज न किया जाए तो स्थिति जानलेवा बन सकती है।

इन लक्षणों को बिल्कुल नजरअंदाज न करें?

लगातार कई घंटों तक बहुत ज्यादा खून बह रहा हो

हर घंटे दो या उससे ज्यादा पैड पूरी तरह भीग रहे हों

तेज बुखार आए या बदबूदार डिस्चार्ज हो

पेट दर्द बहुत ज्यादा हो या चक्कर आकर गिरने जैसा लगे

गर्भपात पिल्स कोई साधारण दवा नहीं है, सही जानकारी और डॉक्टर की सलाह से ली जाएं, तो ये सुरक्षित हो सकती हैं, लेकिन बिना जांच, बिना सलाह और ज्यादा मात्रा में ली गई पिल्स महिला की सेहत और जान दोनों के लिए खतरा बन सकती हैं. इसलिए किसी भी तरह का फैसला लेने से पहले स्त्री रोग विशेषज्ञ से सलाह लेना सबसे जरूरी है.

