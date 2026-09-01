क्या डिलीवरी के तुरंत बाद प्रेग्नेंसी हो सकती है? डॉक्टर से जानें कितना गैप है मां-बच्चे के लिए सुरक्षित

एक बच्चे के जन्म के बाद शरीर को पूरी तरह रिकवर होने में समय लगता है. ऐसे में अगली प्रेग्नेंसी की प्लानिंग जल्दबाजी में करने के बजाय सही गैप रखना जरूरी है. डॉक्टर के मुताबिक, 6 महीने से कम के गैप से बचना चाहिए और करीब 18–24 महीने का अंतर मां और बच्चे की सेहत के लिए ज्यादा अनुकूल माना जाता है.

Share Share Article Facebook

WhatsApp

X

Email

Telegram

Linkedin https://www.india.com/hindi-news/health/how-soon-can-you-get-pregnant-after-delivery-doctor-explains-the-safest-gap-between-two-pregnancies-8514076/ Copy

कई बार ऐसा होता है कि एक बच्चे के जन्म के कुछ समय बाद ही महिला दोबारा कंसीव कर लेती है, लेकिन एक सवाल हमेशा दिमाग में घूमता है कि क्या ऐसा करना सही है? और डिलीवरी के कितने समय बाद महिला दोबारा प्रेग्नेंट हो सकती है? आइए इसका जवाब हम Dr. Kajal Singh (Associate Professor, Department of Obs & Gynae, Noida International Institute of Medical Sciences (NIIMS) College & Hospital, Greater Noida)

Dr. Kajal Singh ने बच्चे को जन्म देने के बाद महिला के शरीर को दोबारा पूरी तरह रिकवर होने में समय लगता है, इसलिए अगली प्रेग्नेंसी की प्लानिंग करते समय यह भी देखना जरूरी है कि मां और आने वाले बच्चे के लिए कौन-सा समय ज्यादा सुरक्षित है.

ओवुलेशन पीरियड-

डिलीवरी के कुछ ही हफ्तों बाद भी प्रेग्नेंसी संभव है, अगर महिला ब्रेस्टफीडिंग नहीं कर रही है तो ओवुलेशन डिलीवरी के कुछ हफ्तों में शुरू हो सकता है. ओवुलेशन पीरियड आने से पहले होता है, इसलिए पीरियड्स आने से पहले भी महिला प्रेग्नेंट हो सकती है. 6 महीने से कम टाइम में दोबारा प्रेगनेंसी से बचना चाहिए, 18 महीने तक का अंतर रखने के फायदे और जोखिमों पर डॉक्टर से बात करनी चाहिए. कोशिश करें कि कम से कम 24 महीने का अंतर दो प्रेगनेंसी के बीच हो, ताकि मां और बच्चे में हेल्थ की रिस्क न हो, यह जरूरी नहीं है कि 6 महीने के बाद प्रेगनेंसी हमेशा अंसेफ हो, हर महिला की स्थिति अलग होती है. उम्र, पिछली प्रेगनेंसी में कॉम्प्लीकेशन्स, डिलीवरी का तरीका, एनीमिया, डायबिटीज, हाई BP और सेहत को ध्यान में रखकर डॉक्टर सही समय बताते हैं.

बहुत कम गैप में प्रेगनेंसी होने पर महिला के शरीर को पिछली प्रेगनेंसी और डिलीवरी से रिकवर होने के लिए पर्याप्त समय नहीं मिल पाता. शरीर में आयरन और बाकि न्यूट्रिशनल स्टोर्स की कमी बनी रह सकती है, खासकर अगर पिछली प्रेगनेंसी में एनीमिया हो. शार्ट प्रेगनेंसी इंटरवल को प्रीटर्म बिरर्थ, लो बिरथ वेट और कुछ प्रेगनेंसी कॉम्प्लीकेशन्स के बढ़े हुए रिस्क से जोड़ा गया है, अगर महिला की पिछली डिलीवरी C-सेक्शन से हुई है, तो प्रेगनेंसी के बीच कम गैप होने पर विशेष सावधानी जरूरी है.

ब्रेस्टफीडिंग के दौरान प्रेगनेंसी-

एक मिसकन्सेप्शन है कि ब्रेस्टफीडिंग के दौरान प्रेगनेंसी नहीं हो सकती, जबकि ब्रेस्टफीडिंग कुछ महिलाओं में ओवुलेशन को डिले करता है, लेकिन हर महिला में इसका असर एक जैसा नहीं होता. कुछ में एक्सक्लूसिव या नेअर्ल्य एक्सक्लूसिव ब्रेस्टफीडिंग, बच्चे की उम्र 6 महीने से कम होना और पीरियड्स का वापस न आना प्रेगनेंसी की संभावना को कम कर सकता है, लेकिन जैसे-जैसे ब्रेस्टफीडिंग पैटर्न बदलता है या पीरियड्स वापस आते हैं, प्रेगनेंसी की संभावना बढ़ जाती है. इसलिए अगर अभी अगली प्रेगनेंसी नहीं चाहिए, तो डॉक्टर से पोस्टपार्टम कंट्रासेप्शन के बारे में सलाह लेना जरूरी है.

C-सेक्शन के बाद अगली प्रेगनेंसी की प्लानिंग इंडिविजुअल असेसमेंट के आधार पर करनी चाहिए, अगर महिला की उम्र अधिक है या पहले कंसीव करने में परेशानी रही है, तो प्रेगनेंसी स्पेसिंग का निर्णय भी व्यक्तिगत परिस्थितियों के अनुसार लिया जाना चाहिए. सिर्फ यह जानना काफी नहीं है कि महिला कितने समय बाद प्रेग्नेंट हो सकती है, यह समझना ज्यादा जरूरी है कि उसके शरीर के लिए अगली प्रेगनेंसी कब सुरक्षित और बेहतर तरीके से प्लान हो सकती है. 6 महीने से कम गैप से बचना चाहिए और लगभग 18–24 महीने का अंतर मां और बच्चे के स्वास्थ्य के लिए अधिक अनुकूल माना जाता है, अगली प्रेगनेंसी प्लान करने से पहले एक परेकॉन्सेप्शन check-up कराना बेहतर है, जिसमें हीमोग्लोबिन, नुट्रिशन, मेडिकल कंडीशन और पिछली प्रेगनेंसी की कॉम्प्लीकेशन्स की समीक्षा की जा सके. इससे प्रेगनेंसी को ज्यादा सुरक्षित तरीके से प्लान करने में मदद मिलती है.