हाथों में हो रही है बहुत ज्यादा खुजली और जलन? फंगल संक्रमण से बचने के लिए अपनाएं ये 5 घरेलू उपाय

Itching And Burning Sensations In The Hands: हाथों में अगर आपके भी काफी ज्यादा चलन और खुजली हो रही है, तो आपको बताते हैं कैसे आप ठीक कर सकते हैं?

Share Share Article Facebook

WhatsApp

X

Email

Telegram

Linkedin https://www.india.com/hindi-news/health/how-to-get-relief-from-itching-and-burning-sensations-in-the-hands-8527566/ Copy

Itching And Burning Sensations In The Hands: हाथों में खुजली, जलन, लाल चकत्ते, त्वचा का छिलना या छोटे-छोटे दाने होने की समस्या अधिकतर लोगों के साथ में देखने के लिए मिलती है, जिससे लोग काफी ज्यादा परेशान रहते हैं. कुछ भी लगाने के बाद आराम तो मिलता है, लेकिन फिर शुरू हो जाती है. गर्मी और उमस के मौसम में पसीना ज्यादा आने से हाथों की त्वचा लंबे समय तक नम रहने की वजह से फंगल संक्रमण का खतरा भी काफी हद तक बढ़ने लग जाता है, जिससे वो काफी ज्यादा परेशान रहते हैं. हर तरह की खुजली फंगल इंफेक्शन की वजह से नहीं होती, काफी सारी चीजें ऐसी होती हैं, जिसकी वजह से आपको ये दिक्कत होनी शुरू हो जाती है. ज्यादा साबुन या सैनिटाइजर का इस्तेमाल, ड्राई स्किन और एक्जिमा जैसी दिक्कत होने की वजह से भी आपको ये देखने के लिए मिल सकती है.

हाथों में खुजली और जलन से कैसे छुटकारा पाएं?

1. तौलिया को शेयर न करें

अगर आप भी उनमें से एक हैं, जो अपने तौलिए को हर किसी के साथ शेयर करते हैं, तो ऐसा करने से आपको हमेशा बचना ही चाहिए. अगर घर में किसी व्यक्ति को फंगल इंफेक्शन है, तो उसका तौलिया इस्तेमाल करने से बचें.

2. हाथों को साफ और सूखा रखें

अगर आपके हाथों में भी काफी ज्यादा खुजली और जलन जैसी चीजें हो रही हैं, तो आपको हाथों को साफ और सूखा रखना चाहिए, वरना आपके हाथों में काफी सारी गंदगी जमा हो जाएगी. बार-बार कठोर साबुन, स्क्रब या बहुत गर्म पानी का इस्तेमाल न करें.

3. हाथों को गीला न रखें

आपको बता दें अगर आपके हाथों में खुजली काफी ज्यादा हो रही है, तो आपको हाथों को गीला नहीं रखना चाहिए. काम खत्म होने के बाद हाथों को अच्छी तरह धोकर सुखाएं

4. खुजली वाली जगह को बार-बार न खुजलाएं

अगर आप भी खुजली वाली जगह पर बार-बार खुजलाते हैं, तो ये दिक्कत दे सकती है और आपको परेशानी में डाल सकती है. खुजली होने पर बार-बार त्वचा खुजलाने से घाव बढ़ जाएगा.

5. नीम के पत्ते

नीम के पत्ते भी हाथों की खुजली और जलन से छुटकारा दिला सकते हैं. इसमें भरपूर मात्रा में एंटीफंगल, एंटीबैक्टीरियल और एंटीसेप्टिक गुण होते हैं.

डिस्क्लेमर: यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. India.com इसकी पुष्टि नहीं करता है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. अगर आपको कोई बीमारी है या सेहत से जुड़ी कोई समस्या है, तो कुछ भी अपनाने से पहले अपने डॉक्टर से जरूर सलाह लें. हर इंसान की सेहत अलग होती है, इसलिए असर भी अलग हो सकता है.