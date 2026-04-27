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How To Get Rid Of Burning Feet In Summer Talwe Me Ho Rhi Jalan Se Kaise Chutkara Paye

गर्मियों में तलवों पर हो रही है भयंकर जलन? राहत पाने के लिए तुरंत अपनाएं ये घरेलू उपाय

Feet Burning Relief Remedy: गर्मियां आते ही स्किन ही नहीं बल्कि तलवों का भी जलन से बुरा हाल हो जाता है. आज आपको बताते हैं कैसे आप भयंकर जलन से छुटकारा पा सकते हैं.

Feet Burning Relief Remedy: गर्मियों का मौसम आते ही इसका बुरा असर सेहत के साथ-साथ स्किन पर भी काफी ज्यादा पड़ने लगता है. एक समस्या काफी ज्यादा कॉमन है, जो लोगों में काफी ज्यादा देखने को मिलती है, वो है तलवों में जलन जिससे लोग काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं. काफी सारी चीजों को अपनाने के बाद भी कुछ खास असर नजर नहीं आते हैं. कई लोगों के साथ ऐसा होता है, कि ये दिक्कत काफी ज्यादा बढ़ने लग जाती है. आपकी की गई लापरवाही समस्या को और भी ज्यादा बढ़ देती है. अगर आप भी तलवों पर हो रही भयंकर जलन से काफी ज्यादा परेशान हो गए हैं और जल्द-जल्द इससे आराम पाने के उपाय को खोज रहे हैं, तो आप कुछ घरेलू उपाय को अपना सकते हैं. आइए आपको बताते हैं.

गर्मियों में तलवों की जलन से कैसे छुटकारा पाएं?

1. सेंधा नमक

अगर आप भी गर्मियों में तलवों की जलन से काफी ज्यादा परेशान हो गए हैं और इससे जल्द से जल्द राहत पाना चाहती हैं, तो आप गुनगने पानी में थोड़ा सा सेंधा नमक मिलाकर 10 मिनट तक उस टब में पैरों को रख सकते हैं. आपकी जलन चुटकियों में ठीक हो जाएगी.

2. एलोवेरा जेल

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पैरों के तलवों पर अगर आप एलोवेरा जेल को लगाते हैं, तो जलन से आपको राहत मिल सकती है और आपके पैर काफी ज्यादा मुलायम भी नजर आएंगे. इससे आप रात में सोने से पहले मसाज कर सकते हैं.

3. नारियल का तेल

पैरों में नारियल का तेल भी आप लगा सकते हैं. रात में सोने से पहले अगर आप इस तेल से मालिश करेंगे, तो आपको काफी गजब के असर देखने को मिल सकते हैं. आप इससे रोजाना अपने पैरों को साफ कर सकते हैं.

4. ठंडा पानी

आपको अपने पैरों को 15 मिनट तक के लिए ठंडे पानी में रख देना चाहिए. आप अपने पैरों की सूजन को कम करने के साथ-साथ जलन से भी छुटकारा पा सकते हैं. आपको ऐसा रोजाना ही करना चाहिए.

5. सरसों का तेल

सरसों का तेल जलन को दूर करने के लिए एकदम बेस्ट माना जाता है. अगर रोजाना आप इस तेल से पैरों की मालिश करते हैं, तो जलन से छुटकारा आपको मिल सकता है. पैरों से आ रही बदबू को भी दूर करने में ये फायदेमंद होता है.

(Disclaimer: यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. अपनी सेहत से जुड़ा कुछ भी कहीं भी पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.)

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