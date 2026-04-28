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चिलचिलाती धूप में निकलते ही काला हो जाता है चेहरा? किचन में पड़ी इन चीजों से मिलेगी ग्लोइंग स्किन
Face Tanning Removal At Home: आजकल लोगों का धूप के कारण टैंनिग से काफी ज्यादा बुरा हाल हो जाता है. आज आपको बताते हैं चिलचिलाती धूप में चेहरे के कालेपन से कैसे छुटकारा पा सकते हैं?
Face Tanning Removal At Home: आजकल घर से बाहर निकलते ही चिलचिलाती धूप से बुरा हाल हो जाता है. तेज धूप, प्रदूषण और धूल-मिट्टी के कारण चेहरे पर कालापन काफी ज्यादा आने लगता है. अधिकतर लड़कियां इन सभी चीजों से काफी ज्यादा परेशान रहती हैं. समर में टैनिंग, सनबर्न जैसी परेशानियां तेजी से बढ़ने लगी है, इससे छुटकारा पाने के लिए महंगे ब्यूटी प्रोडक्ट्स का भी सहारा लेते हैं, लेकिन कुछ खास असर देखने को नहीं मिलता है. केमिकल वाली चीजें आपकी स्किन को और ज्यादा खराब करती है इसलिए समर में कम से कम ही लगाना चाहिए. अगर आप भी इस समस्या से काफी ज्यादा परेशान हैं और छुटकारा पाने के लिए कुछ घरेलू चीजों को खोज रहे हैं, तो किचन में रखी कुछ चीजें असरदार साबित हो सकती हैं. आइए आपको बताते हैं.
चिलचिलाती धूप में स्किन की टैनिंग और कालेपन से कैसे बचाएं?
1. दही और हल्दी
चिलचिलाती धूप में स्किन में काफी ज्यादा टैनिंग और कालापन आ जाता है, जो खूबसूरती को भी खत्म कर देता है अगर आप अपनी स्किन को समर में भी ग्लोइंग और चमकदार बनाना चाहते हैं, तो दही और हल्दी के पेस्ट को लगा सकती हैं. डेड स्किन सेल्स को भी हटाने में मददगार है.
2. आलू का रस
आलू का रस स्किन की गंदगी को हटाने और चेहरे को ग्लोइंग बनाने में ये मददगार साबित होता है. चेहरे की टैनिंग को हटाने के साथ-साथ दाग-धब्बों को भी ये दूर रखने का काम करता है. इसको आप रात में सोने से पहले लगा सकते हैं.
3. शहद
समर में आप अपने चेहरे पर शहद से मसाज कर सकते हैं. अगर आप अपनी स्किन को चमकदार और ग्लोइंग बनाना चाहते हैं, तो किचन में रखा शहद आपके बड़े ही काम आने वाला है. स्किन से टैनिंग को हटाने में भी मदद करता है.
4. टमाटर और खीरे का पेस्ट
अगर आप समर में चेहरे के कालेपन को दूर करके गालों पर लाली पाना चाहते हैं, तो आप टमाटर और खीरे का पेस्ट बनाकर चेहरे पर लगा सकते हैं. इसको लगाने से आपकी स्किन अंदर से ग्लोइंग नजर आएगी. आप हफ्ते में 3 दिन भी इसको लगा सकते हैं.
5. कॉफी और दही का पेस्ट
कॉफी और दही का पेस्ट चेहरे पर लगाने से टैनिंग को दूर रखने के साथ-साथ आपको कालेपन से भी छुटकारा आसानी से मिल सकता है. आप चाहे तो रोजाना रात में सोने से पहले भी इससे मसाज कर सकते हैं. आप इस पेस्ट को अपनी स्किन पर हफ्ते में 4 दिन भी लगा सकते हैं.