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सोचते-सोचते चबाने लगते हैं हाथ के नाखून? नेल बाइटिंग की लत को छुड़वाने के लिए अपनाएं ये टिप्स

Get Rid Nail Biting Habit: कुछ लोगों को नाखून चबाने की लत होती है, जो आपकी सेहत पर बुरा असर डालती है. आज आपको बताते हैं कैसे आप इस आदत से पीछा छुड़वा सकते हैं?

Published date india.com Published: April 27, 2026 8:59 AM IST
email india.com By Ritika email india.com | Edited by Ritika email india.com
सोचते-सोचते चबाने लगते हैं हाथ के नाखून? नेल बाइटिंग की लत को छुड़वाने के लिए अपनाएं ये टिप्स

Get Rid Nail Biting Habit:  कई बार लोग जाने-अनजाने ऐसी आदतों के शिकार हो जाते हैं, जो उनकी सेहत के साथ-साथ पर्सनैलिटी पर भी बुरा असर डालती है. उनमें से एक आदत है नाखून चबाने की लत, जो बच्चों से लेकर बड़ों तक में ये देखने को मिलती है. कुछ लोग तो ऐसे होते हैं, तो सोचते-सोचते भी नाखून को बुरी तरह से चबा देते हैं. अगर इसको आप लंबे समय तक के लिए रखते हैं, तो ये आपकी सेहत को धीरे-धीरे खराब करती चली जाती है. कुछ इससे निजात पाने के लिए कई सारे उपायों को अपनाते हैं, लेकिन कुछ खास असर देखने को नहीं मिलता है. आज आपको इस खबर में कुछ कमाल के तरीकों के बारे में बताते हैं, जो इस आदत को छुड़वाने में मदद करेगा.

नेल बाइटिंग की लत को कैसे छुड़वाएं?

1. नेल्स ट्रिम

बच्चों से लेकर बड़ों तक को नेल बाइटिंग की दिक्कत काफी ज्यादा होती है. हमेशा आपको नाखूनों को चबाते हुए ही मिलते हैं, तो आपको नेल्स ट्रिम कर देने चाहिए. एक दम छोटे-छोटे नाखून करने से आप चबा नहीं पाएंगे.

2. नेल पेंट

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अगर आपको भी नाखून चबाने की गंदी लत लग गई है और आप कुछ सोचते-सोचते भी चबाने लग जाते हैं, तो आप नेल पेंट को लगाकर रखें. नेल पेंट को लगाकर नाखूनों में कड़वापन लगेगा और ये आदत कम हो जाएगी.

3. नेल केयर

आपको नेल केयर का खास ध्यान रखना चाहिए, वरना सेहत से जुड़ी कई दिक्कतों का सामना आप कर सकते हैं. हाथों पर मैनीक्योर करवा सकते हैं, जिससे आपके नाखून काफी ज्यादा खूबसूरत दिखेंगे और आपको चबाने का मन भी नहीं करेगा.

4. बालायाम योग

जब भी आपको नाखून चबाने का मन हो रहा है, तो आपको बालायाम योग कर लेना चाहिए. नाखूनों को आपस में रगड़ने से आपको फायदा भी होगा और नाखून चबाने की लत को भी आप छुड़वा सकते हैं.

5. हाथों को बिजी

अगर आपको नाखूनों को चबाने की गंदी लत है और इस समस्या से आप छुटकारा पाना चाहते हैं, तो आपको हाथों को बिजी रखने की कोशिश करनी ही चाहिए. स्ट्रेस बॉल को हाथों से दबाकर अपना तनाव कम कर सकते हैं.

हाथों के नाखूनों को चबाने के नुकसान

हाथों के नाखूनों को चबाने से आपको पेट से जुड़ी कई दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है. त्वचा भी खराब होनी शुरू हो सकती है और साथ ही दांतों से जुड़ी दिक्कतें भी आने लगेगी. तनाव भी आपका काफी बढ़ सकता है.

(Disclaimer: यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. अपनी सेहत से जुड़ा कुछ भी कहीं भी पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.)

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Ritika

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रितिका वर्तमान में India.com हिंदी में सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. इससे पहले जी न्यूज हिंदी में लाइफस्टाइल, फैशन, फूड जैसे विषयों पर लिखने का अच्छा खासा अनुभव है. ... और पढ़ें

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