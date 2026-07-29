पसीने की वजह से थाई रैश से हो गए हैं परेशान? राहत पाने के लिए अपनाएं ये 5 हाइजीन टिप्स

Thigh Rashes Quickly Remedy: कुछ लोगों को पसीने की वजह से थाई रैश की दिक्कत काफी ज्यादा होने लग जाती है. अगर आप भी राहत पाना चाहते हैं, तो कुछ हाइजीन टिप्स को अपना सकते हैं. आइए आपको बताते हैं.

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Thigh Rashes Quickly Remedy: अगर आप भी समर सीजन में पसीने से काफी ज्यादा परेशान हैं और थाई रैश की दिक्कत भी काफी ज्यादा होने लगती है, तो आपको बता दें ये समस्या और भी काफी ज्यादा बढ़ सकती है. गर्मी और उमस भरे मौसम में शरीर से अधिक पसीना निकलना भी काफी ज्यादा आम बात है, लेकिन पसीना कई लोगों के लिए बड़ी परेशानी बन जाता है, खासकर जांघों के बीच में लगातार रगड़ और नमी की वजह से थाई रैश (Thigh Rash), लालपन, खुजली, जलन और दर्द जैसी समस्याएं भी काफी ज्यादा होने लग जाती है. इसकी सही देखभाल न की जाए तो यह फंगल इंफेक्शन का खतरा भी काफी अधिक बढ़ जाता है. आइए आपको बताते हैं कैसे आप इससे छुटकारा पा सकते हैं.

रोजमर्रा की कुछ आसान हाइजीन टिप्स

1. कॉटन के ढीले कपड़े पहनें

अगर आप पसीने की वजह से काफी ज्यादा परेशान हैं और दिक्कत भी होने लगी है. जांघों के बीच में लगातार रगड़ और नमी की वजह से थाई रैश की दिक्कत काफी ज्यादा बढ़ गई है, तो आपको कॉटन के ढीले कपड़े पहनने चाहिए. टाइट जींस, सिंथेटिक फैब्रिक और स्किन-फिट कपड़े पसीने को रोकते हैं और फिर काफी दिक्कत बढ़ती है.

2. पसीना आते ही त्वचा को सूखा रखें

कुछ लोग पसीने को ऐसी गीला रहने देते हैं आपको बता दें ये काफी ज्यादा दिक्कत पैदा कर सकता है. पसीना त्वचा पर जमा रहता है तो बैक्टीरिया और फंगस तेजी से शरीर में घुसने लग जाते हैं, जिससे परेशानी और भी काफी ज्यादा बढ़ सकती है. मुलायम कॉटन तौलिए से जांघों के बीच का हिस्सा अच्छी तरह सुखाएं.

3. रोजाना साफ अंडरगारमेंट्स बदलें

कुछ लोग ऐसे होते हैं, जो रोजाना साफ अंडरगारमेंट्स नहीं बदलते हैं, जिससे काफी ज्यादा गंदगी बढ़ जाती है. हर दिन साफ अंडरगारमेंट्स पहनना काफी ज्यादा जरूरी होता है. कपड़ों को अच्छी तरह धोकर धूप में सुखाएं आपको गीला बिल्कुल भी नहीं रखना है.

4. एंटी-फंगल या एंटी-चाफिंग पाउडर का इस्तेमाल

अगर आप जांघों के बीच में लगातार पसीना आने से परेशान हैं और आप काफी ज्यादा परेशान हैं, तो आपको बता दें एंटी-फंगल या एंटी-चाफिंग पाउडर का इस्तेमाल आपको करना ही चाहिए. ये आपकी दिक्कत को और भी ज्यादा बढ़ने से रोती है.

5. नहाने के बाद मॉइस्चर और सफाई

अगर आप नहाने के बाद मॉइस्चर और सफाई नहीं रखते हैं, तो आपको काफी सारी दिक्कतें देखने के लिए मिल जाती है. हल्के साबुन का इस्तेमाल आपको करना चाहिए और साथ ही साथ नहाने के बाद शरीर को पूरी तरह से आपको सुखाना चाहिए. जरूरत होने पर डॉक्टर की सलाह से स्किन प्रोटेक्टिव क्रीम का भी आपको इस्तेमाल करना चाहिए.

डिस्क्लेमर: यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. India.com इसकी पुष्टि नहीं करता है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. अगर आपको कोई बीमारी है या सेहत से जुड़ी कोई समस्या है, तो कुछ भी अपनाने से पहले अपने डॉक्टर से जरूर सलाह लें. हर इंसान की सेहत अलग होती है, इसलिए असर भी अलग हो सकता है.