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How To Identify The Symptoms Of Magnesium Deficiency In Hindi

कहीं आप नजरअंदाज तो नहीं कर रहे हैं ये 5 मैग्नीशियम की कमी के लक्षण? तुरंत करें पहचान

Magnesium Deficiency Symptoms: अगर आपको मैग्नीशियम की कमी के लक्षण नहीं पता है, तो आपको बताते हैं कैसे आप इसकी तुरंत पहचान कर सकते हैं.

Magnesium Deficiency Symptoms: आजकल बदलती लाइफस्टाइल लोगों की हेल्थ पर काफी बुरा असर डाल रही है. लोगों को कई सारे पोषक तत्वों की भी कमी होने लग जाती है और अगर नजरअंदाज किया तो ये समस्या कई सारी बीमारियों का घर बन जाती है. आज हम बात कर रहे हैं. मैग्नीशियम की कमी जिसके लक्षण का लोग ठीक से पता नहीं लगा पाते हैं और शरीर में कई तरह-तरह की दिक्कतें पैदा होनी शुरू हो जाती है. आज भी कई लोग ऐसे हैं, जिनको मैग्नीशियम के फायदे, नुकसान या फिर लक्षणों के बारे में कम पता होता है. अगर आप भी उनमें से एक हैं, जिनको इसके लक्षण नहीं पता होते हैं, तो आइए आपको बताते हैं. इसको नजरअंदाज करना आपकी सेहत पर कितना भारी पड़ सकता है.

मैग्नीशियम की कमी के 5 लक्षण

1. नींद की समस्या

नींद की समस्या के कई सारे कारण हो सकते हैं लेकिन अगर आपके शरीर में मैग्नीशियम की कमी होती है, तो आपको बार-बार नींद टूटने की दिक्कत होगी और यही इसका बुरा असर आपकी मेंटल हेल्थ पर भी पड़ सकता है इसलिए तुरंत पहचान करके डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

2. सिरदर्द या माइग्रेन

मैग्नीशियम की कमी का एक लक्षण ये भी होता है कि सिरदर्द या माइग्रेन जैसी समस्याएं काफी ज्यादा होने लग जाती है. दवा खाने पर भी कुछ खास असर आपको देखने को नहीं मिलता है और ये समस्या दिन बा दिन बढ़ती ही चली जाती है. ये खतरनाक भी साबित हो सकता है इसलिए तुरंत इसका इलाज करवा लीजिए.

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3. भारीपन महसूस होना

अगर सुबह उठते ही आपको भारीपन लगता है या फिर नींद पूरी होने के बाद भी थका-थका फील होता है, तो आपको समझ जाना चाहिए कि मैग्नीशियम की कमी इसका एक संकेत हो सकता है. जो लोग बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं, उनको भी ये दिक्कत होने लग सकती है.

4. हाथ-पैरों में ऐंठन

अगर आपके हाथ-पैरों में बार-बार ऐंठन जैसी दिक्कतें होती है, तो समझ जाना चाहिए कि ये मैग्नीशियम की कमी हो सकती है और इसको आपको कभी भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए. ब्लड टेस्ट के जरिए मैग्नीशियम के लेवल को चेक करते रहना चाहिए.

5. बेचैनी

मैग्नीशियम की कमी का लक्षण बेचैनी भी हो सकती है. इसलिए आपको समय रहते डॉक्टर के पास जाकर सलाह जरूर लेनी चाहिए. अगर आप नजरअंदाज करते हैं, तो दिक्कतें बार-बार बढ़ सकती है और आपके शरीर में कई सारी और परेशानियां भी हो सकती है.

(Disclaimer: यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. अपनी सेहत से जुड़ा कुछ भी कहीं भी पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.)

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