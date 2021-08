How to protect from third wave of Covid: जुलाई 2021 के अंत तक अमेरिका में कोविड-19 के कुल मामलों में इसके डेल्टा संस्करण का योगदान 93% से अधिक होने के चलते सार्स-कोव-2 वायरस के अन्य विकसित रूपों से सुरक्षित रहने के तरीके के बारे में सवाल उठ रहे हैं. वहीं, विशेषज्ञों ने साफ कहा है कि जैसे जैसे कोरोना का स्वरूप बदलेगा, ये और घातक और संचारी होगा. ज्यादा फैलेगा. ऐसी ही कई चीज़ों के बारे में लिली चेंग इमर्जलक ने जानकारी दी है. लिली चेंग माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री और इम्यूनोलॉजी के प्रोफेसर हैं. वह मोरहाउस स्कूल ऑफ मेडिसिन के बाल रोग विशेषज्ञ और संक्रामक रोग विशेषज्ञ भी हैं.Also Read - UP News: कोरोना वैक्सीन लगवानी है तो जान लीजिए, यूपी में अब शनिवार को लगेगी सिर्फ सेकेंड डोज

मोरहाउस स्कूल ऑफ मेडिसिन के बाल रोग विशेषज्ञ और संक्रामक रोग विशेषज्ञ डॉ. लिली चेंग इमर्जलक ने वेरिएंट के बारे में कुछ सामान्य सवालों के जवाब दिए और बताया कि आप अपनी सुरक्षा के लिए क्या कर सकते हैं. कोरोना के विभिन्न प्रकार क्या हैं और वे कैसे प्रकट होते हैं?

वायरस समय के साथ अपने पर्यावरण के अनुकूल होने और अपने अस्तित्व में सुधार करने के लिए उत्परिवर्तित होते हैं. महामारी के दौरान, सार्स-कोव-2, मूल कोरोनावायरस जो कोविड-19 का कारण बनता है, ने आबादी के माध्यम से फैलने की अपनी क्षमता और लोगों को संक्रमित करने की क्षमता दोनों को बदलने के लिए खुद को पर्याप्त रूप से उत्परिवर्तित किया है.

इन नए उपभेदों को वेरिएंट, प्रकार या संस्करण कहा जाता है. यूएस सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन वर्तमान में वेरिएंट को तीन श्रेणियों में वर्गीकृत करता है, जो निम्न क्रम में सूचीबद्ध हैं:

वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट (वीओआई): इसमें ऐसी विशेषताएं हैं जो संक्रमण को रोकने में सक्षम आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली की क्षमता को कम कर सकती हैं. उदाहरण के लिए, आपने वीओआई एटा, आईओटा या कप्पा के बारे में सुना होगा.

वेरिएंट ऑफ कन्सर्न (वीओसी): उपचार या टीकों के प्रति कम प्रतिक्रियाशील होते हैं और नैदानिक ​​​​पहचान से बचने की अधिक संभावना होती है. वे अधिक संक्रामक, या संचारक होते हैं, और परिणामस्वरूप अधिक गंभीर संक्रमण का कारण बनते हैं. उदाहरण के लिए, अल्फा और डेल्टा वीओसी हैं.

उच्च परिणाम के प्रकार (वीओचसी): मौजूदा निदान, रोकथाम और उपचार विकल्प इन पर बहुत कम प्रभावी होते हैं. वे अधिक गंभीर संक्रमण और अस्पताल में भर्ती होने की नौबत लाते हैं. अब तक किसी भी वीओएचसी की पहचान नहीं की गई है.