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मधुमक्खी काट ले तो 30 सेकंड में ये कर लें, वरना हो सकता है खतरा! डॉक्टर से जानें तुरंत क्या करें

मधुमक्खी भले ही दिखने में छोटी सी हो लेकिन इसका काटना कई बार घातक हो सकता है, ऐसे में आज हम डॉक्टर से जानेंगे कि मधुमक्खी काट ले तो क्या करना चाहिए?

Published date india.com Published: March 31, 2026 8:50 AM IST
email india.com By Shweta Bajpai email india.com | Edited by Shweta Bajpai email india.com
मधुमक्खी काट ले तो 30 सेकंड में ये कर लें, वरना हो सकता है खतरा! डॉक्टर से जानें तुरंत क्या करें

मधुमक्खियों काटना आम बात है, लेकिन कई बार यह गंभीर स्थिति भी पैदा कर सकता है. खासकर गर्मियों और खुले इलाकों में यह समस्या ज्यादा देखने को मिलती है, डॉ. सुमोल रत्ना (सहायक प्रोफेसर, चिकित्सा विभाग, एनआईआईएमएस मेडिकल कॉलेज और अस्पताल, ग्रेटर नोएडा) ने बताया कि जब मधुमक्खी काटती है तो वह अपनी stinger (डंक) त्वचा में छोड़ देती है, इस डंक के जरिए शरीर में जहर प्रवेश करता है, जिससे दर्द, सूजन होती है. ज्यादातर मामलों में यह असर हल्का होता है, लेकिन कुछ लोगों में यह एलर्जिक रिएक्शन (Allergic Reaction) का कारण बन सकता है.

सबसे पहला काम:

डंक को कैसे निकालें?

मधुमक्खी के काटते ही सबसे जरूरी है डंक को जल्दी से जल्दी निकालना, जितनी देर डंक त्वचा में रहेगा, उतना ज्यादा जहर शरीर में जाएगा.

डंक निकालने का सही तरीका:

  • किसी प्लैट चीज जैसे ATM कार्ड, चाकू की blunt side या नाखून से हल्के से डंक निकाले
  • ध्यान रखें कि चिमटी से निकालने से बचें, क्योंकि इससे venom sac दब सकता है और ज्यादा जहर शरीर में जा सकता है

कोशिश करें कि 30 सेकंड के अंदर डंक निकाल लें

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First Aid-

डंक निकालने के बाद ये स्टेप्स फॉलो करें:

  • 1. कोल्ड कंप्रेस
  • 2. साबुन और पानी से सफाई
  • 3. एंटी-एलर्जिक क्रीम या दवा
  • 4. दर्द के लिए paracetamol ली जा सकती है

कब स्थिति हो सकती है खतरनाक?

हर मधुमक्खी का डंक खतरनाक नहीं होता, लेकिन कुछ मामलों में यह जानलेवा भी हो सकता है, अगर severe allergic reaction हो जाए.

इन लक्षणों को बिल्कुल नजरअंदाज न करें:

  • सांस लेने में परेशानी
  • चेहरे, होंठ या गले में सूजन
  • तेज चक्कर या बेहोशी
  • दिल की धड़कन तेज होना
  • पूरे शरीर में खुजली या rashes फैलना

यह स्थिति Anaphylaxis है, जो एक मेडिकल इमरजेंसी है, ऐसे में तुरंत नजदीकी अस्पताल जाएं.

कब बिना देर किए अस्पताल भागना चाहिए?

1. एलर्जी हो-

अगर आपको पहले भी मधुमक्खियों या किसी insect bite से एलर्जी रही है, तो रिस्क ज्यादा होता है.

2. एक से ज्यादा मधुमक्खियों ने काटा हो-

Multiple stings से शरीर में ज्यादा venom जाता है, जो toxic reaction दे सकता है.

3. बच्चे या बुजुर्ग हों-

इनकी immunity comparatively कमजोर होती है, इसलिए complications का खतरा ज्यादा रहता है

4. चेहरे या गले के पास डंक लगा हो

यहां सूजन एयर वे को block कर सकती है, जो खतरनाक है

5. लक्षण 24 घंटे से ज्यादा रहें या बढ़ते जाएं

अगर सूजन या दर्द कम होने के बजाय बढ़ रहा है, तो यह infection या severe reaction का संकेत हो सकता है

क्या न करें?

  • डंक को दबाकर निकालने की कोशिश न करें
  • खुजलाएं नहीं
  • बिना डॉक्टर की सलाह के strong medicines या steroids न लें
  • घरेलू नुस्खों जैसे toothpaste या mud लगाने से बचें

बचाव कैसे करें?

● खुले में जाते समय bright colors और strong perfumes से बचें

● खाने-पीने की चीजें खुली न रखें

● अगर आसपास मधुमक्खी दिखे, तो panic न करें और धीरे-धीरे दूर हटें

मधुमक्खी का काटना आम घटना है, लेकिन इसे हल्के में लेना सही नहीं है, सबसे जरूरी है कि डंक को जल्दी और सही तरीके से निकालें और उसके बाद basic first aid करें, लेकिन अगर कोई भी serious symptoms दिखाई दें, तो समय बर्बाद किए बिना तुरंत अस्पताल जाना चाहिए. सही जानकारी और सतर्कता से आप इस स्थिति को आसानी से संभाल सकते हैं.

About the Author

Shweta Bajpai

Shweta Bajpai

नमस्कार, मैं श्वेता बाजपेई, वर्तमान में India.com हिंदी में चीफ सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हूं. हिंदी पत्रकारिता में लगभग 10 वर्षों के अनुभव के दौरान मैंने लाइफस्टाइल, हेल्थ, एंटरटेनमेंट ... और पढ़ें

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