कब्ज में किस आटे की रोटी खानी चाहिए? डॉक्टर से जानिए और आज ही बदलें 1 हफ्ते में दिखेगा फर्क

हम में से कई लोगों को पेट से जुड़ी परेशानी रहती है. ऐसे में क्या आपको मालूम है कि कुछ बदलाव करने से आप इस समस्या से राहत पा सकते हैं? जी हां आइए जानते हैं कैसे.

कब्ज आजकल बहुत आम समस्या बन गई है. गलत खानपान, कम पानी पीना और कम शारीरिक मेहनत इसकी बड़ी वजह हैं. जब पेट ठीक से साफ नहीं होता, तो पूरे दिन शरीर भारी-भारी सा लगता है और चिड़चिड़ापन भी रहता है. ऐसे में डॉ. एस. ए. रहमान (जनरल फिजिशियन, एनआईआईएमएस मेडिकल कॉलेज और अस्पताल, ग्रेटर नोएडा) ने सबसे पहले खाने में बदलाव की सलाह दी है. खासकर यह जानना जरूरी है कि किस आटे की रोटी खाने से कब्ज में आराम मिलता है.

कब्ज क्यों होती है?

डॉ. एस. ए. रहमान ने बताया कि जब हमारे खाने में फाइबर कम होता है और पानी की मात्रा भी कम हो जाती है तो मल सख्त हो जाता है. इससे पेट साफ होने में दिक्कत आती है. ज्यादा तला-भुना, मैदा से बनी चीजें और बैठकर काम करने की आदत कब्ज को बढ़ाती है.

कब्ज में किस आटे की रोटी खानी चाहिए?

1. गेहूं के आटे की रोटी-

साबुत गेहूं का आटा फाइबर से भरपूर होता है. इसमें चोकर यानी भूसी होती है, जो पेट को साफ रखने में मदद करती है. कब्ज की समस्या में बारीक पिसे मैदा जैसे आटे से बचें और मोटा पिसा गेहूं का आटा इस्तेमाल करें.

2. ज्वार के आटे की रोटी-

ज्वार का आटा पेट के लिए बहुत अच्छा माना जाता है. इसमें भरपूर फाइबर होता है, जो पाचन को सुधारता है. कब्ज से परेशान लोगों को हफ्ते में 2–3 बार ज्वार की रोटी जरूर खानी चाहिए.

3. बाजरे के आटे की रोटी-

बाजरा भी फाइबर से भरपूर होता है और सर्दियों में खास तौर पर फायदेमंद है. यह पेट को लंबे समय तक भरा रखता है और मल को नरम बनाता है, जिससे पेट आसानी से साफ होता है.

4. रागी के आटे की रोटी-

रागी यानी मंडुआ का आटा पाचन के लिए अच्छा होता है, इसमें मौजूद फाइबर कब्ज की समस्या को कम करने में मदद करता है. डायबिटीज वाले लोगों के लिए भी यह अच्छा विकल्प है.

5. जौ के आटे की रोटी-

जौ का आटा पेट की सफाई में मदद करता है. यह आंतों को सक्रिय रखता है और कब्ज में राहत देता है. गेहूं के आटे में थोड़ा जौ मिलाकर रोटी बनाई जा सकती है.

किन आटों से बचें?

डॉक्टर सलाह देते हैं कि कब्ज की समस्या में मैदा, सूजी और बहुत ज्यादा रिफाइंड आटे से बनी रोटियां या पराठे न खाएं. ये पेट में जाकर चिपक जाते हैं और कब्ज बढ़ा सकते हैं.

रोटी के साथ क्या ध्यान रखें?

सिर्फ सही आटे की रोटी खाना ही काफी नहीं है. दिन भर में पर्याप्त पानी पीना बहुत जरूरी है. रोटी के साथ सब्जियां, सलाद और दही शामिल करें. खाने के बाद थोड़ा टहलना भी पाचन के लिए अच्छा रहता है.

डॉक्टर की सलाह-

डॉक्टर कहते हैं कि अगर कब्ज लंबे समय से बनी हुई है, तो केवल आटा बदलना काफी नहीं होता. नियमित दिनचर्या, सही खाना और रोज थोड़ी एक्सरसाइज भी जरूरी है अगर फिर भी आराम न मिले, तो डॉक्टर से जांच जरूर करवाएं.

कब्ज की समस्या में फाइबर से भरपूर आटे की रोटी खाना बहुत फायदेमंद होता है. गेहूं, ज्वार, बाजरा, रागी और जौ जैसे आटे पेट को स्वस्थ रखते हैं. सही आहार और सही आदतों के साथ कब्ज की समस्या से राहत पाई जा सकती है.

