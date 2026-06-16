सिरदर्द के साथ-साथ दिखें ये लक्षण तो न करें नजरअंदाज, हो सकते हैं किसी गंभीर बीमारियां का संकेत

Headache Warning Signs: सिरदर्द काफी आम बात है, अगर इसके साथ ही आपको कुछ लक्षण नजर आते हैं, तो किसी गंभीर बीमारियां का संकेत हो सकता है.

Written by: Ritika
Published: June 16, 2026, 1:51 PM IST
(Pic credit-pexel)
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Headache Warning Signs: आज के समय में लोगों को तनाव काफी ज्यादा होने लगा है, जिस कारण सिरदर्द बेहद ही आम समस्या है. यह तनाव, नींद की कमी, डिहाइड्रेशन, आंखों पर अधिक दबाव या तो बदलते मौसम की वजह से भी होता है इसलिए आपको इसको गलती से भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, वरना दिक्कतें और भी काफी ज्यादा बढ़ सकती है. ज्यादातर मामलों में सिरदर्द कुछ समय बाद अपने आप ठीक हो जाता है, लेकिन अगर आपके साथ ऐसा नहीं है और आपको ये बार-बार और काफी ज्यादा हो रहा है, तो आपको इसको नजरअंदाज करना भारी पड़ सकता है. कुछ लोग इसको आम समझकर छोड़ देते हैं, लेकिन ये कई गंभीर समस्या का रूप ले लेती है. कई बार सिरदर्द के साथ कुछ ऐसे लक्षण भी दिखाई देते हैं, जो ये संकेत दे रहे होते हैं, कि अब आपका शरीर खराब होने वाला है लेकिन फिर भी लोग समझ नहीं पाते हैं, आइए आपको बताते हैं.

सिरदर्द के साथ-साथ किन लक्षणों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए?

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1. सिरदर्द के साथ धुंधला दिखना

अगर सिरदर्द के साथ-साथ आपको धुंधला भी दिख रहा है, तो आपको इसको गलती से भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, वरना आप और भी बीमारियों के चपेट में आ जाएगा. आंखों के सामने धुंधलापन, डबल विजन या अचानक आंखों का कमजोर होना इन चीजों को आपको गलती से भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए.

2. बोलने में परेशानी होना

सिरदर्द तो आपको हो ही रहा है, लेकिन इसके साथ-साथ अगर आपको बोलने में भी काफी ज्यादा परेशानी हो रही है, तो आपको इसको गलती से भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए. ये आपकी हेल्थ को और भी ज्यादा नुकसान कर सकता है. डॉक्टर के पास जाकर आपको तुरंत चेकअप की जरूरत है.

3. शरीर में कमजोरी

सिरदर्द कई बार गंभीर बीमारियों का भी रूप ले लेता है. अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है कि सिरदर्द के साथ-साथ शरीर में कमजोरी बनी हुई है, तो ये आम समस्या नहीं है अगर इस समस्या का जल्द से जल्द निवारण न किया जाए, तो ये गंभीर बीमारियों का भी रूप ले लेती है.

4. भूलने की समस्या

सिरदर्द के साथ-साथ अगर आपको भूलने की दिक्कत भी काफी ज्यादा हो रही है, तो आपको इसको गलती से भी नजरअंदाज नहीं करना है. ये और भी दिक्कतों का कारण बन सकते हैं. तनाव, थकान या बुढ़ापे के लक्षणों के रूप में इन चीजों को समझकर नजरअंदाज करना भारी पड़ सकता है.

5. व्यवहार में परिवर्तन

व्यवहार, निर्णय लेने की क्षमता या किसी चीज को लेकर भावुक अगर आप हो जाते हैं, तो इस चीज को गलती से भी आपको नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, वरना दिक्कत और भी ज्यादा बढ़ सकती है.

डिस्क्लेमर: यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. India.com इसकी पुष्टि नहीं करता है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. अगर आपको कोई बीमारी है या सेहत से जुड़ी कोई समस्या है, तो कुछ भी अपनाने से पहले अपने डॉक्टर से जरूर सलाह लें. हर इंसान की सेहत अलग होती है, इसलिए असर भी अलग हो सकता है.

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रितिका वर्तमान में India.com हिंदी में सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. इससे पहले जी न्यूज हिंदी में लाइफस्टाइल, फैशन, फूड जैसे विषयों पर लिखने का अच्छा खासा अनुभव है. ... और पढ़ें

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