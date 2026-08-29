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शरीर दे रहा है अगर ये 5 वॉर्निंग साइन तो गलती से भी न करें नजरअंदाज, वरना लगाने पड़ सकते हैं अस्पताल के चक्कर

Health Warning Signs: शरीर हमें कई तरह के वॉर्निंग साइन देता है, जिसको हमको गलती से भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए.

Written by: Ritika
Updated: August 29, 2026, 8:38 AM IST
शरीर दे रहा है अगर ये 5 वॉर्निंग साइन तो गलती से भी न करें नजरअंदाज, वरना लगाने पड़ सकते हैं अस्पताल के चक्कर

Health Warning Signs: आजकल अधिकतर लोग किसी न किसी बीमारी के शिकार हो ही जाते हैं. कई बार किसी बीमारी या स्वास्थ्य समस्या के बारे में पहले ही संकेत हमारा शरीर देने लग जाता है, लेकिन लोग इसको नजरअंदाज कर देते हैं और फिर उसके बढ़ने के बाद काफी सारी दिक्कतों का फिर सामना करना पड़ता है. शरीर में छोटी-छोटी हलचलों को कभी भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए. सामान्य थकान, मौसम का असर या कमजोरी समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, जो हम हमेशा से ही गलत करते हैं. हर लक्षण गंभीर बीमारी का संकेत नहीं होता, लेकिन कुछ वॉर्निंग साइन ऐसे होते हैं जो शरीर हमको बार-बार देता है. आइए आपको बताते हैं ऐसे कौन-कौन से लक्षण हैं, जिसको हमको बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, वरना दिक्कतें काफी ज्यादा बढ़ भी सकती है.

शरीर के 5 वॉर्निंग साइन को नजरअंदाज न करें

1. सांस लेने में अचानक या गंभीर परेशानी

थोड़ी मेहनत के बाद या बिना काम किए बिना ही अगर आपको बार-बार थकान लग जाती है या सांस लेने में काफी ज्यादा दिक्कत होती है, तो इसको गलती से भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए. सांस फूलने की समस्या लगातार बनी रहती है, तो चेकअप करवाना ही चाहिए.

2. अचानक बहुत तेज सिरदर्द

अगर बार-बार अचानक बहुत तेज सिरदर्द होता है और आप इसको हमेशा नजरअंदाज कर देते हैं, तो आप संकट में पड़ सकते हैं. अगर सिरदर्द अचानक बहुत तेज शुरू हो और व्यक्ति इसे अपने जीवन का सबसे गंभीर सिरदर्द, तो आपको नजरअंदाज करने से इसको हमेशा बचना चाहिए.

3. अचानक सीने में दर्द

अधिकतर लोग ऐसे होते हैं, जिनको बार-बार अचानक सीने में दर्द होने की शिकायत होती है आपको बता दें ये किसी गंभीर बीमारियों का भी संकेत हो सकता है. हर सीने का दर्द हार्ट अटैक नहीं होता फिर भी आपको चेकअप करवा लेना चाहिए.

4. अचानक बोलने में परेशानी

अगर अचानक बोलने में परेशानी या बार-बार ये समस्या हो रही है, तो आपको गलती से भी इसको नजरअंदाज नहीं करना चाहिए. ये क्या पता किसी बीमारी का संकेत भी हो सकता है. यह स्ट्रोक का संकेत भी हो सकता है.

5. बिना वजह तेजी से वजन घटना

अगर आप वजन बिना वजह तेजी से घट रहा है, तो आपको गलती से भी इसको नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, वरना दिक्कतें काफी ज्यादा बढ़ सकती है. अगर बिना कोशिश के लगातार वजन घट रहा है और इसके पीछे कोई दिक्कत भी हो सकती है.

डिस्क्लेमर: यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. India.com इसकी पुष्टि नहीं करता है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. अगर आपको कोई बीमारी है या सेहत से जुड़ी कोई समस्या है, तो कुछ भी अपनाने से पहले अपने डॉक्टर से जरूर सलाह लें. हर इंसान की सेहत अलग होती है, इसलिए असर भी अलग हो सकता है.

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Ritika

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रितिका वर्तमान में India.com हिंदी में सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. इससे पहले जी न्यूज हिंदी में लाइफस्टाइल, फैशन, फूड जैसे विषयों पर लिखने का अच्छा खासा अनुभव है. ... और पढ़ें

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