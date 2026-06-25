शरीर में कोलेस्ट्रॉल के लेवल को मेंटेन रखने के लिए अपनी डाइट में शामिल करें ये 4 चीजें, आज से ही करें फॉलो

Cholesterol Control Foods: आज आपको बताते हैं कि शरीर में बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम रखने के लिए डाइट में किन- किन चीजों को शामिल करना चाहिए. अगर आप भी नहीं जानते हैं, तो आइए आपको बताते हैं.

Written by: Ritika
Published: June 25, 2026, 8:05 AM IST
शरीर में कोलेस्ट्रॉल के लेवल को मेंटेन रखने के लिए अपनी डाइट में शामिल करें ये 4 चीजें, आज से ही करें फॉलो
  • शरीर में खराब कोलेस्ट्रॉल बढ़ने पर हार्ट अटैक और स्ट्रोक का खतरा बढ़ा सकता है.
  • हरी पत्तेदार सब्जियां फाइबर और पोषक तत्वों से भरपूर होती हैं, जो खराब कोलेस्ट्रॉल को बाहर निकालती है.
  • तले-भुने और प्रोसेस्ड फूड्स का अधिक सेवन कोलेस्ट्रॉल तेजी से बढ़ सकता है.
  • हेल्दी खाना, नियमित व्यायाम और हेल्थ चेकअप से खराब कोलेस्ट्रॉल को बाहर फेंका जा सकता है.

Cholesterol Control Foods: आज की भागदौड़ भरी जिंदगी, अनियमित खानपान और फिजिकल एक्टिविटी की कमी के कारण शरीर में कई तरह-तरह की दिक्कतें नजर आती हैं उनमें से एक है हाई कोलेस्ट्रॉल की समस्या का तेजी से बढ़ना. शरीर में बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल न केवल दिल की सेहत के लिए खतरा बनता है बल्कि और भी कई सारी ऐसी दिक्कतें होती हैं, जो आपके शरीर को पूरी तरह से खराब कर देता है. हार्ट अटैक, स्ट्रोक और कई अन्य गंभीर बीमारियों का आपको शिकार बनाता है. आपकी ही गलत आदतें और खान-पान की वजह से ये दिक्कतें काफी ज्यादा बढ़ने लगती है इसलिए आपको अच्छे से ध्यान देने की जरूरत है. आइए अब आपको इस खबर में बताते हैं कि कोलेस्ट्रॉल के स्तर को संतुलित करने के लिए अपनी डाइट में किन-किन चीजों को शामिल कर सकते हैं. आइए जान लीजिए.

कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए डाइट में किन-किन चीजों को शामिल करें?

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1. हरी पत्तेदार सब्जियां

हरी पत्तेदार सब्जियां सेहत के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद होती है. इनमें फाइबर, विटामिन्स और मिनरल्स भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं जो कोलेस्ट्रॉल लेवल को संतुलित रखने में काफी ज्यादा मददगार साबित होती है. हरी सब्जियां शरीर में जमा फैट भी कम करता है.

2. बादाम और अखरोट

बादाम और अखरोट दोनों को ही आपको अपनी डाइट में जरूरत शामिल करना चाहिए. इनमें हेल्दी फैट्स, ओमेगा-3 फैटी एसिड और एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं जो खराब कोलेस्ट्रॉल को बाहर फेंकने में आपकी मदद करते हैं. ब्लड वेसल्स को बेहतर बढ़ाने के साथ -साथ दिल से जुड़ी समस्याओं के खतरे को भी कम करती है.

3. फलियां और दालें

आपको अपनी डाइट में हमेशा फलियां और दालों को जरूर शामिल करना चाहिए. कई तरह की बीमारियों से दूर रखने के साथ-साथ बीमारियों से भी दूर रखती है. दालें प्रोटीन और फाइबर का अच्छा स्रोत मानी जाती हैं इसको अपनी डाइट में शामिल करने से कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित में रखा जा सकता है. नियमित सेवन से दिल की सेहत को फायदा मिल सकता है और शरीर को जरूरी पोषक तत्व भी मिल सकता है.

4. एवोकाडो और जैतून का तेल

अच्छे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने और खराब कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए आपको अपनी डाइट में एवोकाडो और जैतून का तेल शामिल करना है. ये सेहत के लिए काफी ज्यादा जरूरी होती है. जैतून के तेल का उपयोग करना और सलाद में एवोकाडो शामिल आपको रोजाना ही चाहिए.

डिस्क्लेमर: यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. India.com इसकी पुष्टि नहीं करता है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. अगर आपको कोई बीमारी है या सेहत से जुड़ी कोई समस्या है, तो कुछ भी अपनाने से पहले अपने डॉक्टर से जरूर सलाह लें. हर इंसान की सेहत अलग होती है, इसलिए असर भी अलग हो सकता है.

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रितिका वर्तमान में India.com हिंदी में सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. इससे पहले जी न्यूज हिंदी में लाइफस्टाइल, फैशन, फूड जैसे विषयों पर लिखने का अच्छा खासा अनुभव है. ... और पढ़ें

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