क्या आपके शरीर में भी हो रही है फाइबर की कमी? दूर करने के लिए इन 5 चीजों को डाइट में करें शामिल

Fiber Rich Foods: फाइबर की कमी अगर आपको शरीर में हो जाती है, तो कुछ चीजें अपनी डाइट में जरूर शामिल करनी ही चाहिए.

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Fiber Rich Foods: शरीर में सभी पोषक तत्वों का होना बेहद ही जरूरी होता है, वरना दिक्कतें काफी ज्यादा बढ़ने लग जाती है. शरीर को एकदम फिट रखने के लिए प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स और कार्बोहाइड्रेट के साथ फाइबर की भी काफी ज्यादा जरूरत होती है. पाचन तंत्र को स्वस्थ रखने, मल त्याग को नियमित रखने और पेट को लंबे समय तक भरा हुआ महसूस रखने के लिए फाइबर का होना शरीर में बेहद ही ज्यादा जरूरी होता है. आजकल बदलती लाइफस्टाइल और खान-पान की वजह से कई लोग अपने खान-पान पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे पाते हैं, जिस कारण पेट और हेल्थ को काफी नुकसान भी देखने के लिए मिल सकते हैं. प्रोसेस्ड फूड, रिफाइंड अनाज और पैकेज्ड स्नैक्स को लोग अपनी डाइट में ज्यादा शामिल करते हैं. आइए आज आपको बताते हैं कि फाइबर की कमी को पूरा करने के लिए कौन से फूड्स को डाइट में शामिल करना चाहिए?

फाइबर की कमी को पूरा करने वाले फूड्स

1. ओट्स

शरीर में फाइबर की कमी को दूर करने के लिए आपको रोजाना ओट्स का सेवन करना ही चाहिए. ये आपकी हेल्थ के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद होता है. पेट को हल्का रखने के लिए रोजाना आप इसको खा सकते हैं. इसको खाने के बाद शरीर में फाइबर की कमी दूर होती है.

2. सेब

सेब का सेवन भी आप कर सकते हैं. ये वाला फल काफी ज्यादा फायदेमंद होता है. फाइबर के लिए रोजाना की डाइट में सेब जैसे को आपको शामिल करना चाहिए. जरूरी पोषक तत्व शामिल है. इसको खाने के बाद फाइबर की मात्रा दूर हो जाती है.

3. दालें और बीन्स

दालें और बीन्स को भी आप खा सकते हैं. ये आपकी हेल्थ के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद होता है. मसूर दाल, चना दाल, राजमा, छोले और दूसरी फलियां फाइबर के साथ प्रोटीन भी आपको भरपूर मिलता है. दाल को रोजाना के लंच या डिनर में शामिल कर सकते हैं.

4. हरी सब्जियां

हरी सब्जियों को भी आप अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं. ये आपकी हेल्थ के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद होता है. आपके लंच और डिनर की प्लेट में सब्जियों की अच्छी मात्रा शामिल हो. इसमें भरपूर मात्रा में फाइबर होता है.

5. चिया सीड्स

आप अपनी डाइट में चिया सीड्स को भी शामिल कर सकते हैं. ये आपकी हेल्थ के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद होता है. डाइट में अचानक बहुत ज्यादा फाइबर बढ़ाने के बजाय धीरे-धीरे मात्रा में करना चाहिए.

डिस्क्लेमर: यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. India.com इसकी पुष्टि नहीं करता है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. अगर आपको कोई बीमारी है या सेहत से जुड़ी कोई समस्या है, तो कुछ भी अपनाने से पहले अपने डॉक्टर से जरूर सलाह लें. हर इंसान की सेहत अलग होती है, इसलिए असर भी अलग हो सकता है.