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गट हेल्थ को हमेशा बेहतर बनाने के लिए अपनी डाइट में शामिल करें ये 5 खास चीजें, हमेशा रहेंगे एकदम फिट

How To Improve Gut Health Naturally: अपनी गट हेल्थ को हमेशा बेहतर रखने के लिए आपको अपनी डाइट में कुछ 5 तरह की खास चीजों को शामिल करना ही चाहिए. आइए आपको बताते हैं.

Written by: Ritika
Published: August 16, 2026, 2:29 PM IST
गट हेल्थ को हमेशा बेहतर बनाने के लिए अपनी डाइट में शामिल करें ये 5 खास चीजें, हमेशा रहेंगे एकदम फिट

How To Improve Gut Health Naturally: आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में खराब खान-पान, अनियमित समय पर खाना, पर्याप्त पानी न पीना और तनाव जैसी आदतों की वजह से हमारी हेल्थ पर इसका बुरा असर काफी ज्यादा पड़ता है. पाचन तंत्र हमारी गट हेल्थ पर भी इसका बुरा असर पड़ता है. पेट में गैस, कब्ज, ब्लोटिंग, अपच जैसी दिक्कतें भी काफी ज्यादा होने लग जाती है. अगर आप अपनी गट हेल्थ पर ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं, तो आपको काफी ज्यादा नुकसान भी देखने के लिए मिल सकता है. गट हेल्थ को ठीक से बनाएं रखने के लिए ये काफी ज्यादा जरूरी होता है. इनका संतुलन पाचन और शरीर की सामान्य कार्यप्रणाली के लिए काफी ज्यादा जरूरी भी माना जाता है. अच्छी गट हेल्थ के लिए सिर्फ एक चीज पर निर्भर रहने के बजाय पूरी डाइट का ध्यान रखना बेहद ही जरूरी है. आइए आपको बताते हैं आपको कौन-कौन सी चीजों को शामिल कर लेना चाहिए?

गट हेल्थ को हमेशा बेहतर बनाने के लिए खाने की खास चीजें

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1. दही

अगर आप गट हेल्थ को हमेशा बेहतर बनाना चाहते हैं, तो आपको अपनी डाइट में दही को जरूर शामिल करना चाहिए. ये आपकी हेल्थ के लिए काफी ज्यादा बेहतर साबित हो सकती है. दही को आप लंच के साथ भी शामिल कर सकते हैं.

2. लहसुन और प्याज

लहसुन और प्याज दोनों को ही आपको अपनी डाइट का हिस्सा बना सकते हैं. ये दोनों ही चीजें आपकी हेल्थ के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद साबित हो सकती है. इनका इस्तेमाल सब्जी, दाल, सूप और अन्य खाने की चीजों के साथ में आप कर सकते हैं.

3. केले

अगर आप अपनी गट हेल्थ को बेहतर बनाना चाहते हैं, तो आपको अपनी डाइट में केले को भी शामिल कर लेना चाहिए. ये आपकी मसल्स को मजबूत बनाने और आपके पेट को कई बीमारियों से बचाने में मददगार होते हैं.केले को नाश्ते में, स्मूदी में या ओट्स के साथ भी आप खा सकते हैं.

4. फल और सब्जियों

आपको अपनी डाइट में हमेशा फल और सब्जियों को शामिल कर सकते हैं. ये आपकी हेल्थ के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद हो सकता है. सेब, अमरूद, नाशपाती, पपीता, गाजर, पालक, बीन्स, शकरकंद जैसी चीजों को आपको शामिल करना चाहिए.

5. ओट्स और साबुत अनाज

ओट्स और साबुत अनाज दोनों ही आपकी हेल्थ के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद हो सकता है. अगर आप अपनी डाइट में इसको शामिल करते हैं, तो आपको गजब के फायदे मिल सकते हैं. ओट्स, दलिया, ब्राउन राइस, साबुत गेहूं और अन्य होल ग्रेन फाइबर अच्छे माने जाते हैं.

डिस्क्लेमर: यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. India.com इसकी पुष्टि नहीं करता है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. अगर आपको कोई बीमारी है या सेहत से जुड़ी कोई समस्या है, तो कुछ भी अपनाने से पहले अपने डॉक्टर से जरूर सलाह लें. हर इंसान की सेहत अलग होती है, इसलिए असर भी अलग हो सकता है.

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रितिका वर्तमान में India.com हिंदी में सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. इससे पहले जी न्यूज हिंदी में लाइफस्टाइल, फैशन, फूड जैसे विषयों पर लिखने का अच्छा खासा अनुभव है. ... और पढ़ें

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