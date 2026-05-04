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शरीर में हीमोग्लोबिन की मात्रा को बढ़ाने के लिए डाइट में शामिल कर सकते हैं ये 5 चीजें, डॉक्टर से जानिए

Hemoglobin Increase Foods: अगर आपके शरीर में भी हीमोग्लोबिन की मात्रा काफी ज्यादा कम है, तो आपको बताते हैं डाइट में कौन-कौन सी चीजों को शामिल कर सकते हैं.

Published date india.com Published: May 4, 2026 9:52 AM IST
email india.com By Ritika email india.com | Edited by Ritika email india.com
शरीर में हीमोग्लोबिन की मात्रा को बढ़ाने के लिए डाइट में शामिल कर सकते हैं ये 5 चीजें, डॉक्टर से जानिए

Hemoglobin Increase Foods: शरीर में खून की कमी होने के कारण कई तरह-तरह की दिक्कतें होनी शुरू हो जाती है. आजकल लोगों में से समस्या काफी ज्यादा कॉमन है. हीमोग्लोबिन कम होने के कारण शरीर में कई तरह-तरह की दिक्कतें होनी शुरू हो जाती है. थकान, कमजोरी, चक्कर आना, सांस फूलना और सिरदर्द इन बीमारियों से लोग हमेशा परेशान ही रहते हैं. इस समस्या से राहत पाने के लिए आपको अपनी डाइट का भी खास ध्यान रखना चाहिए. बाहर का अनहेल्दी खाने के बजाय आपको अपनी डाइट में हरी सब्जियों-फलों को शामिल करना चाहिए. अगर आपके शरीर में भी हीमोग्लोबिन की मात्रा काफी ज्यादा बढ़ गई है और आप इस समस्या से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो आपको अपनी डाइट में कुछ चीजों को शामिल करना चाहिए.

हीमोग्लोबिन की मात्रा को बढ़ाने वाली खाने की चीजें

1. अनार

ताजे फलों का सेवन आपको रोजाना करना ही चाहिए. अगर आप अपनी डाइट में हमेशा 1 अनार को रोजाना खाते हैं, तो आपको कमाल के असर देखने को मिल सकते हैं. इसमें आयरन, विटामिन सी और एंटीऑक्सिडेंट्स जैसे कुछ जरूरी पोषक तत्व भी पाए जाते हैं, जो आपकी हेल्थ के लिए काफी ज्यादा जरूरी होते हैं.

2. हरी पत्तेदार सब्जियां

आपको अनहेल्दी खाने की जगह पर अपनी डाइट में हरी पत्तेदार सब्जियों को भी शामिल करना चाहिए. इसमें कई तरह-तरह के जरूरी पोषक तत्व पाए जाते हैं, जो आपकी हेल्थ के लिए काफी ज्यादा जरूरी होते हैं. इसको अगर आप रोजाना खाते हैं, तो शरीर में खून की कमी को भी दूर कर सकते हैं.

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3. चुकंदर

चुकंदर शरीर में खून की मात्रा को बढ़ाने के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद होता है. आप इसका जूस या फिर इसको आप कच्चा भी खा सकते हैं. इसको आपको रोजाना खाना चाहिए. शरीर को डिटॉक्स करने, सूजन कम करने और पाचन में सुधार करने में भी ये मददगार साबित होता है.

4. गुड़

गुड़ भी आपकी हेल्थ के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद माना जाता है. अगर आप रोजाना गुड़ का सेवन करते हैं, तो शरीर में आयरन की कमी दूर होती है और साथ-साथ आपके शरीर में हीमोग्लोबिन की भी मात्रा काफी हद तक बढ़ जाती है.

5. दालें और फलियां

दालें और फलियां आपकी सेहत के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद होती है. अपनी रोज की डाइट में अलग-अलग तरह की दालों को आप शामिल कर सकते हैं. आपको शरीर में कई सारे बदलाव भी देखने को मिल सकते हैं. साथ ही साथ कई बीमारियों से भी आप दूर रहते हैं.

(Disclaimer: यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. अपनी सेहत से जुड़ा कुछ भी कहीं भी पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.)

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Ritika

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रितिका वर्तमान में India.com हिंदी में सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. इससे पहले जी न्यूज हिंदी में लाइफस्टाइल, फैशन, फूड जैसे विषयों पर लिखने का अच्छा खासा अनुभव है. ... और पढ़ें

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