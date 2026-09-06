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मांसपेशियों को मजबूत बनाने के लिए रोजाना अपनी डाइट में शामिल करें ये 5 तरह की सीड्स, हड्डियों को भी मिलेगी मजबूती

Seeds For Muscle Growth: मांसपेशियों को मजबूत अगर आप हमेशा के लिए रखना चाहते हैं, तो आप 5 तरह की सीड्स को रोजाना खा सकते हैं?

Written by: Ritika
Published: September 6, 2026, 7:24 PM IST
मांसपेशियों को मजबूत बनाने के लिए रोजाना अपनी डाइट में शामिल करें ये 5 तरह की सीड्स, हड्डियों को भी मिलेगी मजबूती

Seeds For Muscle Growth: आजकल की भागदौड़ भरी लाइफस्टाइल में लोग अपना ध्यान रखना जैसे बिल्कुल भूल ही गए हैं. शरीर को फिट और मजबूत बनाए रखना बेहद ही जरूरी होता है, वरना आगे जाकर आपको काफी ज्यादा दिक्कतें भी हो सकती हैं. मांसपेशियों की मजबूती सिर्फ जिम जाने या एक्सरसाइज करने से ही नहीं होती है बल्कि डाइट भी हमेशा अच्छी होनी ही चाहिए, वरना दिक्कत काफी ज्यादा बढ़ जाती है और तरह-तरह की बीमारियां भी लग जाती हैं. डाइट का संतुलित होना भी बेहद जरूरी है. शरीर को पर्याप्त प्रोटीन, हेल्दी फैट, कैल्शियम, मैग्नीशियम और कई जरूरी पोषक तत्व अगर नहीं मिलते हैं, हड्डियां काफी ज्यादा कमजोर और बेजार होनी शुरू हो जाती है. आपको बता दें डाइट में सीड्स का होना बेहद ही जरूरी होता है. आज आपको बताते हैं आप अपनी डाइट में रोजाना कौन-कौन से सीड्स को शामिल कर सकते हैं.

मांसपेशियों की मजबूती के लिए बेस्ट सीड्स

और पढ़ें: चिया सीड्स या सब्जा सीड्स? दोनों में से कौन सेहत के लिए है सबसे बेस्ट, वजन घटाने के लिए क्या है फायदेमंद

1. तिल

अगर आप अपनी मांसपेशियों की मजबूती चाहते हैं, तो आपको रोजाना अपनी डाइट में तिल को शामिल करना चाहिए. ये आपकी हेल्थ के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद होता है. तिल में कैल्शियम, मैग्नीशियम, फॉस्फोरस, प्रोटीन और हेल्दी फैट जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं.

2. अलसी के बीज

अलसी के बीज भी आपकी हेल्थ के लिए बेस्ट माने जाते हैं. बालों से लेकर स्किन तक के लिए ये फायदेमंद होते हैं. अलसी के बीज ओमेगा-3 फैटी एसिड से भरपूर माने जाते हैं. अलसी को साबुत खाने के बजाय पीसकर खाना काफी ज्यादा फायदेमंज माना जाता है.

3. चिया सीड्स

चिया सीड्स आपके बालों, स्किन और हड्डियों के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद होता है. कैल्शियम हड्डियों और दांतों के लिए जरूरी होता है. इनमें फाइबर, ओमेगा-3 फैटी एसिड, प्रोटीन और कैल्शियम जैसे पोषक तत्व भी पाए जाते हैं.

4. सूरजमुखी के बीज

सूरजमुखी के बीज को भी आपको अपनी डाइट में शामिल करना चाहिए. इसके बीज में प्रोटीन, हेल्दी फैट, मैग्नीशियम, फॉस्फोरस और विटामिन ई जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं. आप इसको किसी भी चीज में मिलाकर खा सकते हैं.

5. कद्दू के बीज

आप रोजाना कद्दू के बीज का भी सेवन कर सकते हैं. ये आपकी हेल्थ के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद होता है. इनमें प्रोटीन के साथ मैग्नीशियम, फॉस्फोरस, जिंक और हेल्दी फैट पाए जाते हैं, जो हेल्थ के लिए जरूरी होते हैं.

डिस्क्लेमर: यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. India.com इसकी पुष्टि नहीं करता है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. अगर आपको कोई बीमारी है या सेहत से जुड़ी कोई समस्या है, तो कुछ भी अपनाने से पहले अपने डॉक्टर से जरूर सलाह लें. हर इंसान की सेहत अलग होती है, इसलिए असर भी अलग हो सकता है.

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Ritika

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रितिका वर्तमान में India.com हिंदी में सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. इससे पहले जी न्यूज हिंदी में लाइफस्टाइल, फैशन, फूड जैसे विषयों पर लिखने का अच्छा खासा अनुभव है. ... और पढ़ें

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