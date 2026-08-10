बीपी को कंट्रोल में रखने के लिए अपनी डाइट में शामिल करें ये 5 सब्जियां, सेहत भी रहेगी एकदम फिट

Blood Pressure Under Control Vegetables: अगर आप बीपी को कंट्रोल में रखना चाहते हैं, तो आप 5 सब्जियों को अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं.

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Blood Pressure Under Control Vegetables: आजकल हाई ब्लड की दिक्कत काफी ज्यादा लोगों में देखने के लिए मिलती है और लोग इससे काफी ज्यादा परेशान भी रहते हैं. खराब लाइफस्टाइल, ज्यादा नमक का सेवन, तनाव, नींद की कमी और शारीरिक गतिविधियों की कमी के कारण कई सारी दिक्कतें भी होने लगनी शुरू हो जाती है. हाई बीपी को अक्सर साइलेंट किलर के रूप में भी देखा जाता है. अगर आप ठीक से अपना ध्यान नहीं रखते हैं, तो आपको कई सारी परेशानियां और बीमारियां भी झेलनी पड़ सकती है. कई बार इसके शुरुआती लक्षण साफ तौर पर लोगों में नजर भी नहीं आते हैं. आइए आज आपको कुछ ऐसी सब्जियों के बारे में बताते हैं, जिनको आप अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं.

बीपी को कंट्रोल करने के लिए 5 सब्जियां

1. ब्रोकली

ब्रोकली को आप अपनी डाइट का हिस्सा बना सकते हैं. ये आपकी हेल्थ के लिए काफी ज्यादा जरूरी माना जाता है. ब्रोकली में फाइबर, पोटैशियम, मैग्नीशियम और विटामिन-सी भरपूर मात्रा में होते हैं, तो आपके बीपी को कंट्रोल करने में मददगार होते हैं.

2. लौकी

आप अपनी डाइट में लौकी को भी शामिल कर सकते हैं. ये आपकी सेहत को फिट रखने का काम करती है. लौकी हल्की और पानी से भरपूर सब्जी है. लौकी की सब्जी, सूप या दाल बनाकर खाई जा सकती है. इसको अपनी डाइट में शामिल करने के बाद ब्लड प्रेशर मैनेजमेंट करने में आसानी होती है.

3. गाजर

अगर आप बीपी को कंट्रोल में रखना चाहते हैं, तो आप अपनी डाइट में गाजर को शामिल जरूर कर सकते हैं. ये आपकी हेल्थ के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद होता है. इसमें मौजूद पोटैशियम और एंटीऑक्सीडेंट्स ब्लड प्रेशर पर सकारात्मक असर डालती है.

4. टमाटर

आप अपनी डाइट में टमाटर को भी एड कर सकते हैं. ये आपकी हेल्थ के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद होता है. टमाटर में लाइकोपीन, पोटैशियम और विटामिन-सी जैसे पोषक तत्व अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं, तो आपके ब्लड प्रेशर को संतुलित में रखने का काम करता है.

5. मेथी

मेथी की पत्तियों का भी आप सेवन कर सकते हैं. ये आपकी हेल्थ को ठीक रखने का काम होता है. आप अपनी हेल्थ को भी इससे ठीक रख सकते हैं. मेथी की पत्तियों में फाइबर, पोटैशियम और कई जरूरी एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं, जो ब्लड प्रेशर को संतुलित रखने का काम करते हैं.

डिस्क्लेमर: यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. India.com इसकी पुष्टि नहीं करता है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. अगर आपको कोई बीमारी है या सेहत से जुड़ी कोई समस्या है, तो कुछ भी अपनाने से पहले अपने डॉक्टर से जरूर सलाह लें. हर इंसान की सेहत अलग होती है, इसलिए असर भी अलग हो सकता है.