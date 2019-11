नई दिल्ली: घर परिवार की जिम्मेदारियों में उलझने के साथ ही महिलाओं में सेक्स ड्राइव का कम होना आम बात है. इस एक कारण मध्यवर्गीय परिवारों की भागदौड़ भरी जिंदगी भी है. आम तौर पर हमारे समाज में 30-35 साल की उम्र को पार करने या फिर मां बन जाने के बाद महिलाओं में सेक्स के प्रति रुचि बहुत कम हो जाती है. बच्चों और परिवार की जिम्मेदारियों के तले दबी अधितकर महिलाओं के लिए सेक्स एक काम बन जाता है. तमाम अध्ययनों से भी यह पता चला है कि इस उम्र की महिलाओं का शारीरिक संबंध का मकसद अपने पति या पार्टनर संतुष्ट करना होता है. यह बेहद सामान्य बात है लेकिन सेक्स के प्रति रुचि में उनकी कमी कई बार परिवार को प्रभावित करता है. कई बार ऐसा देखा गया है कि इस कारण एक भरापुरा परिवार टूटने के कगार पर पहुंच जाता है. ऐसे में हम आपको कुछ ऐसे नुस्खें बता रहे हैं जिसको आजमा कर महिलाएं बढ़ती उम्र और जिम्मेवारियों से भरी जिंदगी में भी बेहतर सेक्स लाइफ कायम कर सकती हैं….

सेब

आप इस बात को मानें या ना मानें लेकिन सेब महिलाओं में यौन इच्छा पर सकारात्मक प्रभाव डालता है. एक अध्ययन में पाया गया है कि जो महिलाएं दिन भर में एक सेब का सेवन करती हैं उनका यौन जीवन बाकियों की अपेक्षा बेहतर होता है.

चॉकलेट

चॉकलेट खाने पर आपको खुशी का एहसास होता है. चॉकलेट टेंशन बूस्टर का काम करता है. इसके सेवन से आपके अंदर हार्मोनल बदलाव आता है. इससे आपके कामेच्छा में इजाफा होता है. चॉकलेट की लोकप्रियता को देखते हुए साल 2006 में इस पर रिसर्च किया गया. अध्ययन में पाया गया कि चॉकलेट का सेवन महिला सेक्स ड्राइव पर सकारात्मक असर डालता है.

कॉफी

कुछ लोग कामवासना को बढ़ाने के लिए कॉफी पीने की सलाह देते हैं. कॉफी आपके मूड को अच्छा करने में मदद करती है. कॉफी में निकोटिन होता है जो आपके अंदर हार्मोनल बदलाव लाता है. कॉफी आपके अंदर उतेजना लाता है.

शहद

शहद एंटीऑक्सिडेंट का एक अच्छा स्रोत है. शहद आपके शरीर के अंदर मौजूद कमियों को खत्म करने में मददगार है. शहद के गुणों की वजह से आपके अंदर कामवासना में बदलाव आता है जिससे आप सेक्स को लेकर सतर्क हो जाती हैं.

स्ट्रॉबेरी

स्ट्रॉबेरी को भी लोग एक लोकप्रिय विकल्प के रूप में देखते हैं. स्ट्रोबेरी के सेवन से आप अपने अंदर कामवासना में सकारात्मक बदलाव ला सकती हैं.

केला

कुछ लोगों का मानना है कि केले का सेवन कामेच्छा को बढ़ावा देता है. केला पोटैशियम का एक बड़ा स्रोत हैं, जो टेस्टोस्टेरोन आपके शरीर में टेस्टोस्टरोन में इजाफा करता है. टेस्टोस्टेरोन को आमतौर पर पुरुष हार्मोन के रूप में देखा जाता है जबकि यह महिलाओं में भी पाया जाता है. बता दें कि कम टेस्टोस्टेरोन सेक्स ड्राइव को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकता है।

आलू

आलू आपके अंदर कामवासना को प्रभावित करता है. आलू और शकरकंद में पोटैशियम भरपूर मात्रा में होता हैं. इसके सेवन से आपके अंदर कामेच्छा में बढ़ोत्तरी होती है.

रेड वाइन

रेड वाइन को एक सेक्स औषधी के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है. साल 2009 में किए गए एक अध्ययन के अनुसार रेड वाइन के उचित सेवन से यौन क्रिया में भी सुधार होता है. हालांकि यह भी कहा गया है कि यह तभी संभव हो सकेगा जब रेड वाइन का सेवन उचित मात्रा में किया जाए न कि भरपूर मात्रा में. अध्ययन में यह भी पता चला है कि बहुत अधिक शराब का सेवन करने से यौन क्रिया में बढ़ोतरी व उत्तेजना होने के बजाय यह विपरीत हो जाता है. इसलिए इसमें संयम महत्वपूर्ण है.

(कैपसाइसिन) capsaicin

यह मिर्ची के अंदर पाया जाने वाला एक पदार्थ है. माना जाता है कि इसके सेवन से आपके अंदर काम की प्रबल इच्छा पैदा होती है. साथ ही यह यौन संबंधी समस्याओं से निजात दिलाता है.

अंजीर

अंजीर आपके अंदर काम की इच्छा को प्रबल बनाता है. अंजीर में विटामिन और खनिज काफी मात्रा में पाया जाता है.

इंटरनेट पर सेक्स ड्राइव को लेकर पूछे गए सवाल-

महिलाओं में सेक्स ड्राइव को कैसे बढ़ाया जाए (How do I increase my sex drive female?), किन कारणों से महिलाओं में सेक्स ड्राइव की कमी होती है (What causes low sex drive in women?), मेरा सेक्स ड्राइव कम क्यों है (Why is my sex drive low?), कौन से हार्मोन महिलाओं के सेक्स ड्राइव में इजाफा करते हैं (What hormone increases sex drive in females?). इन सवालों का उपाय हमारे लेख में उपलब्ध हैं. अपने डेली रूटीन में थोड़ा बदलाव लाकर आप इन समस्याओं से छुटकारा पा सकती हैं.